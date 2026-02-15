Sanremo 2026, Fulminacci sorpresa del Festival? Testo e significato di Stupida sfortuna Non una semplice canzone d'amore ma un sorprendente viaggio dentro se stesso. Fulminacci è pronto a stupire con il brano che porterà sul palco dell'Ariston

Attesa agli sgoccioli per il Festival di Sanremo 2026. Mancano ormai pochi giorni al momento in cui le luci si riaccenderanno sul palco dell’Ariston per dare il via alla kermesse musicale e mediatica più attesa dell’anno.

Quest’anno, il direttore artistico Carlo Conti ha scelto un nutritissimo cast di ben 30 big (più 4 nuove proposte) per un cast che spazia tra generi e generazioni, nell’intenzione di regalare al pubblico, come lui stesso ha dichiarato "un Festival tuttifrutti" in cui in primo piano ci sono le canzoni, piuttosto che i personaggi.

E tra le canzoni che hanno colpito di più stampa e addetti ai lavori, al primo ascolto, c’è sicuramente "Stupida sfortuna", il brano firmato dal cantautore indie Fulminacci. La canzone ha convinto tutti, tanto da spingere i bookmakers a puntare su questo nome emergente della musica italiana che, nelle quotazioni Sisal è al quinto posto, a pari merito con una delle grandi veterane di questo Festival, ovvero Arisa.

Stupida Sfortuna, significato del brano di Fulminacci a Sanremo 2026

"Non so mai bene di cosa parlano le canzoni che scrivo. Stupida sfortuna probabilmente parla di me che cammino di notte e penso a delle cose del passato, spero in delle cose del futuro e ci sono un po’ di ostacoli da superare". Così Fulminacci parla della significato di Stupida Sfortuna, la sua canzone di Sanremo 2026 che, in occasione della finale di Sanremo Giovani aveva descritto come "un viaggio notturno" in cui ogni passo è una ricerca, di qualcosa, di qualcuno e, sempre, di se stessi.

Riflessioni, suggestioni, immagini evocative ma soprattutto realistiche e perfettamente conformi al suo sentire: "È la canzone giusta"- dice Fulminacci di Stupida Sfortuna – "perché è molto onesta e parla di me, quindi secondo me essere onesti è ciò che bisogna fare sempre, in ogni contesto. È giusta per Sanremo ma anche per ogni altra situazione".

Per Fulminacci, questa partecipazione 2026 segna il suo ritorno sul palco dell’Ariston, già calcato nell’edizione più assurda di sempre, quella dell’anno del Covid: "La prima volta ero un bambino sperduto e nel pubblico c’erano solo palloncini – che tra l’altro sono la mia più grande paura – ora mi voglio divertire", ha detto infatti in questi giorni il cantautore romano, classe 1997, che poi a Sanremo era tornato l’anno dopo nella serata dei duetti a dare manforte a Gazzelle.

E, a proposito di Fulminacci, sapete come ha scelto il suo nome d’arte (lui si chiama all’anagrafe Filippo Uttinacci ndr) ? Eccolo spiegato dal diretto interessato: "Tutto nasce dal mio cognome – Uttinacci – che ho sempre trovato orrendo. Anni fa un caro amico di famiglia mi suggerì come nome d’arte "Fulminacci", che mi è piaciuto subito perché è una specie di parolaccia da bambini, si usa nei fumetti".

