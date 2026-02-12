Sanremo 2026, Fiorello spinge Amadeus verso il Festival e spoiler (beffa) del brano di Tommaso Paradiso
Oggi a La Pennicanza, su Rai Radio 2, Fiorello ha costretto l'ex direttore artistico del Festival a un provino 'umiliante'. E non è mancato uno sfogo di Al Bano. Ecco i dettagli.
Anche oggi la puntata de La Pennicanza si è concentrata sull’edizione in arrivo del Festival di Sanremo. Fiorello si è collegato con l’amico Amadeus, sottoponendolo a un ‘provino’ inatteso per la Rai, e ha poi costretto il concorrente Tommaso Paradiso a spoilerare un pezzo del suo brano in gara. Mentre sul finale si è tornati a parlare del caso Pucci, con un intervento durissimo in diretta di Al Bano Carrisi. Ecco tutti i dettagli della puntata.
Sanremo 2026, il ‘provino’ ad Amadeus e lo spoiler su Tommaso Paradiso
Anche oggi Fiorello e Biggio hanno acceso la puntata de La Pennicanza con una valanga di interventi scorretti, imitazioni, e polemiche a non finire sul Festival di Sanremo. In apertura si è tornati a parlare del caso Pucci, ancora al centro del dibattito politico dopo giorni di fuoco. "Ancora tiene banco l’affaire Pucci", ha ricordato Fiorello, "ieri sera su Rete 4 il nostro Tommaso Labate ha fatto una puntata intera su di lui…veramente Pucci deve baciare dove camminano quelli che lo hanno insultato, o quelli che lo hanno imitato. Sta avendo un clamore mediatico senza precedenti, io pensavo che dopo due giorni si sgonfiasse tutto".
Poco dopo è partita la solita chiamata di rito al Presidente Mattarella, oggi impegnato a tifare per le azzurre dello sci a Cortina. Ma il vero intervento a sorpresa è stato quello di Amadeus, raggiunto in videochiamata da Fiore all’interno del suo camerino. E giusto per seminare un po’ di zizzania, lo showman Rai ha deciso di ‘costringere’ l’amico a un breve provino per il prossimo Festival di Sanremo. "Benvenuti al Festival di Sanremo 2027!", ha gridato Amadeus, perfettamente calato nella parte. Tanto che Fiorello non ha potuto fare a meno di commentare: "Quando hai detto la parola Sanremo ti si è illuminato proprio il viso!".
A stretto giro di posta, il conduttore de La Pennicanza si è collegato pure con Tommaso Paradiso, prossimo concorrente della kermesse sanremese. E anche in questo caso lo ha obbligato a un fare uno strappo alla regola: "Mi fai l’inciso della tua canzone, ma senza musica?". Così Paradiso si è prestato al gioco, anche se le parole che ha canticchiato hanno subito fatto pensare a una presa per i fondelli: "Mangiare dei broccoli lessati in acqua bollente, è un gesto romantico, è un gesto d’amore…".
L’intervento di Al Bano sul caso Pucci
Per ultimo, è stato uno scatenato Al Bano a entrare a gamba tesa sul Festival. E in particolare sul caso Pucci che tanto ha dato da fare a Carlo Conti. "Ma ti sembra un motivo?", si è lamentato il cantante (imitato magistralmente da Fiorello), "secondo te io non ho hater? Mi dicono di tutto…te ne leggo alcuni: ‘Al Bano sei tappo’, ‘Al Bano torna a zappare la terra’, ‘Al Bano comunista’…non ho mai reagito, solo una volta l’ho fatto, ma io conoscevo questo hater, era uno di Foggia, a un certo punto mi scrive ‘Al Bano quando canti sembri un’ambulanza’, questo non l’ho potuto sopportare!".
