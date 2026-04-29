Sanremo 2026, il grande flop due mesi dopo: da Sal Da Vinci a Fedez-Masini, i numeri del crollo vertiginoso Il bilancio degli ascolti in streaming delle canzoni in gara al Festival evidenzia un netto calo non solo rispetto al 2025, ma anche alle edizioni di Amadeus

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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A due mesi di distanza dalla finalissima e con l’Eurovision alle porte, per il Festival di Sanremo 2026 è tempo di bilanci. I numeri dell’ultima edizione condotta della kermesse da Carlo Conti sono tutt’altro che incoraggianti, soprattutto in confronto agli ultimi anni. Gli ascolti delle canzoni in gara, infatti, sono già crollati; dopo il trionfo nei dati Auditel, le piattaforme streaming non stanno sorridendo al Festival e l’anno prossimo Stefano De Martino sarà chiamato a invertire la tendenza. Scopriamo tutti i numeri nel dettaglio.

Sanremo 2026 due mesi dopo: il crollo degli ascolti in streaming

L’allarme era già scattato nel corso della settimana sanremese; dopo la finalissima (e il trionfo di Sal Da Vinci) i numeri avevano iniziato a decollare, seppure a stento. Due mesi dopo, però, i dati parlano chiaro: il Festival di Sanremo 2026 non è riuscito a raggiungere il successo degli ultimi anni a livello di ascolti delle canzoni. I brani in gara nell’ultima edizione della kermesse condotta da Carlo Conti non sono infatti riusciti nemmeno a sfiorare i risultati degli ultimi anni sulle piattaforme streaming. 60 giorni dopo su Spotify le canzoni hanno avuto complessivamente circa 340 milioni di ascolti; un dato che già di per sé dice tutto. L’edizione 2025 toccò i 625 milioni di stream: siamo di fronte quindi a un calo di oltre il 45%. Un numero reso ancora più allarmante considerando che due anni fa Emis Killa fu costretto al ritiro e non prese parte alla 75esima edizione Festival, che contò dunque solo 29 canzoni rispetto alle 30 di quest’anno.

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Le canzoni più ascoltate del Festival di Sanremo: il calo

L’edizione 2026 del Festival di Sanremo, però, non è andato incontro solo a una clamorosa flessione negli ascolti streaming rispetto al 2025. Il paragone con l’era targata Amadeus della kermesse, infatti, è ancora più preoccupante. Basti pensare che nel 2024 ben 21 brani sui 30 in gara sfondarono la parete dei 10 milioni di ascolti dopo due mesi; quest’anno solo 13 ne sono stati in grado. A partire dall’anno prossimo, dunque, la speranza è che la ventata d’aria fresca portata dalla nuova conduzione e direzione artistica di Stefano De Martino possa invertire la rotta. Di seguito l’elenco dei 10 brani di Sanremo 2026 con più ascolti a distanza di due mesi:

Samurai Jay – Ossessione Sayf – Tu mi piaci tanto Sal Da Vinci – Per sempre sì Ditonellapiaga – Che fastidio! Fulminacci – Stupida sfortuna Luché – Labirinto LDA & Aka 7even – Poesie clandestine Fedez e Marco Masini – Male necessario J-Ax – Italia Starter Pack Tommaso Paradiso – I romantici

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