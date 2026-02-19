Sanremo 2026, Fiorello 'punge' Pucci dopo le polemiche: "Pseudo-comico, merito la medaglia d'oro" Oggi a La Pennicanza un inviato di Fiorello ha svelato alcuni dettagli 'segreti' dal teatro di Sanremo. E Masini ha commentato il pronostico sulla sua vittoria.

Anche oggi a La Pennicanza si è parlato (soprattutto) di Festival di Sanremo e dintorni. Fiorello ha rifilato una stoccata pesantissima ad Andrea Pucci, dopodiché ha mandato in ‘missione’ nella città ligure una spia, che ha spoilerato brevemente la scenografia del palco in costruzione. C’è stato anche un intervento in diretta di Carlo Conti, pronto a smentire (e punzecchiare) Al Bano dopo le recenti polemiche che ha sollevato. Mentre Fedez ha condiviso con lo showman Rai un messaggio molto esplicito di Marco Masini. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sanremo 2026, la stoccata di Fiorello a Pucci

Un’altra puntata de La Pennicanza, condotta magistralmente da Fiorello e Biggio, si è concentrata sul dietro le quinte di questa attesissima 76esima edizione del Festival. Fiore ha aperto le danze criticando apertamente Andrea Pucci, che ricevendo il Tapiro aveva dimostrato di non gradire le imitazioni dello showman: "Se si inca**ano pure i comici, o pseudo-tali, allora è finita. Ma come rosicano, mamma mia, ma tantissimo. Visto che stiamo in tema di olimpiadi: far incazzare uno che fa il mio stesso mestiere significa che merito la medaglia d’oro!".

A rimetterci è stato anche Carlo Conti, che ancora una volta è stato protagonista di un ‘falso’ annuncio (esilarante) a inizio episodio: "Allora, in occasione del ventennale della vittoria di Povia, avremo qua sul palco dell’Ariston una grande sorpresa…ci saranno nella serata dei duetti i piccioni! Che per l’occasione ca**eranno in testa alle prime file della platea!".

Poco dopo, Fiorello ha proseguito svelando un retroscena molto curioso: "Ieri abbiamo parlato del tris vincente di Sanremo, abbiamo visto la toccata apotropaica di Fedez e Masini, e a un certo punto Masini ha mandato un messaggio a Fedez, Fedez l’ha inoltrato a me, e io ve lo faccio sentire!". Ecco allora il messaggio vocale di Masini trasmesso in diretta a La Pennicanza: "Io personalmente mi tocco i co**ioni per lunedì che ci s’ha lo scontro diretto col Pisa (è tifoso della Fiorentina, ndr)…ma secondo te preferisco vincere Sanremo e andare in serie B?"

Lo spoiler sulla scenografia e la stoccata di Conti ad Al Bano

La puntata è proseguita con un’incursione inattesa tra i meandri del Teatro Ariston, dove un anonimo inviato di Fiorello si è intrufolato per mostrare dettagli e curiosità. Per un attimo, chi era collegato in radio-visione su RaiPlay è anche riuscito a intravedere la nuova scenografia di quest’anno, anche se la distanza era troppa per cogliere davvero i particolari.

Si è parlato poi del recente sfogo di Al Bano, deluso dal fatto di essere stato ‘escluso’ dalla campagna pubblicitaria di Sanremo, dato che nessun brano suo è stato incluso nello spot. A questo proposito, però, è intervenuto proprio il direttore artistico Carlo Conti, con messaggio vocale inviato direttamente a Fiorello durante la puntata. "Ti volevo dire, su Al Bano, che la sua canzone c’era negli spot dello scorso anno", ha spiegato il conduttore, "la canzone era Felicità". Insomma, la polemica è stata prontamente rispedita al mittente.

