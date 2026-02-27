Sanremo 2026, Fiorello giustifica la 'grattatina' di Raf: “Dopo i 60 anni è prevenzione”. Poi tortura Andrea Bocelli Nella puntata di oggi de La Pennicanza, su Radio 2, lo showman Rai ha 'intercettato' Nicolò Filippucci e chiamato in diretta un super ospite atteso al Festival.

Anche oggi il classico appuntamento con La Pennicanza ‘sanremese’, in onda dopo pranzo su Rai Radio 2, non ha fatto sconti a nessuno. Fiorello e Biggio si sono intrufolati al Tg1 e hanno preso le difese di Raf, criticato ieri per il gesto ‘apotropaico’ prima della sua esibizione. C’è stato anche spazio per una videochiamata inattesa ad Andrea Bocelli, super ospite attesissimo nell’ultima serata del Festival, e non è mancato il solito intervento irriverente di Al Bano. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sanremo 2026, l’assist di Fiorello dopo le polemiche su Raf

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con un’incursione di Fiorello al Tg 1, che ha interrotto un’intervista a Serena Brancale all’interno dell’Ariston. Ma il vero intervento ‘scorretto’ è arrivato poco dopo, quando lo showman Rai si è calato ancora una volta nei panni del Presidente della Repubblica Mattarella. "Vorrei fare i complimenti a Raf", ha spiegato il Capo di Stato, "a parte la canzone mi è piaciuto perché la sua ravanata nazionale, che si è dato sotto la cintola, è un gesto di prevenzione, perché si sa che dopo i 60 uno deve sempre controllare, gli organi genitali diventano retrattili, allora uno è costretto a dire ogni tanto ‘vediamo se ci sono ancora’…".

A seguire, La Pennicanza si è collegata con l’esterno del teatro Ariston per complimentarsi con il vincitore di Sanremo Giovani, Nicolò Filippucci. E l’ex Amici, per ringraziare Fiorello (che aveva pronosticato la sua vittoria) gli ha dedicato una toccante versione di "Finalmente tu". Tanto da spingere lo showman ad azzardare un secondo pronostico: l’accesso di Filippucci al prossimo Sanremo in qualità di big, e il piazzamento assicurato tra i primi cinque. E per scongiurare ogni sfortuna, Fiore ha aggiunto: "Ora datti una Raffata!".

L’intervento di Andrea Bocelli e lo ‘sfogo’ di Al Bano

Poco dopo Fiorello si è collegato in videochiamata con Andrea Bocelli, ‘scippando’ a Carlo Conti il tenore prima della super-ospitata di domani sera. "A volte ho l’impressione di essere come un pacco postale", ha scherzato il cantante, spiegando di essere appena tornato dall’America solo per il Festival. Poi l’aggiunta maliziosa: "Comunque Fiore, te lo sai che sei diventato la mia tortura?!".

In chiusura, l’ennesimo intervento di Al Bano ha preso di mira il direttore artistico della kermesse. "Il Festival l’ho guardato dalla stalla", ha sentenziato il compagno di Loredana Lecciso, "perché ogni volta che vedo Carlo Conti comparire comincio a tirare sterco sul televisore!".

