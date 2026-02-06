Trova nel Magazine
Sanremo 2026, Fiorello e la 'bugia' di Carlo Conti sul no a Mediaset: la bordata in diretta

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman di Radio Due si è 'preso gioco' del collega imitando un arrabbiatissimo Al Bano Carrisi. Ecco tutti i particolari.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Un nuovo, irriverente episodio de La Pennicanza è andato in onda oggi, venerdì 6 febbraio, con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio ancora una volta al timone. Si è parlato di Olimpiadi imminenti e di Sanremo, con immancabili stoccate a Carlo Conti e la solita imitazione esilarante di Sergio Mattarella. E non sono mancate ‘rivelazioni’ incredibili sul Caso Corona. Oltre a una chiamata inattesa al direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata di oggi.

Fiorello, il commento sulle Olimpiadi e le ‘rivelazioni’ di Corona

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta con una chiamata al Presidente della Repubblica Mattarella, esausto per il tour de force legato al debutto delle Olimpiadi. "Non ne posso proprio più", si è lamentato sottovoce il Capo di Stato, "io spero che non vincano neanche una medaglia, perché poi me li ritrovo di nuovo tutti lì…per tre giorni ho stretto mani, ho visonato slittini simulando interesse alle spiegazioni tecniche…anche la cena è stata faticosa, c’era il presidente della Georgia che mi chiedeva di insegnargli la scarpetta nel sugo dei paccheri…c’era vicino a me un sedicente rapper americano, e ogni volta che apriva bocca uno strano aroma di rosmarino mi investiva…e mi porgeva insistentemente una specie di fiaccola da fumare…a quel punto non c’ho visto più, facendo finta di girarmi gli ho dato una piccola gomitata presidenziale sul costato!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A seguire, Fiorello si è calato nuovamente nei panni di Fabrizio Corona, tra l’ilarità generale del pubblico. "Mi hanno denunciato, 160 milioni", ha sbottato, "e non in gettoni d’oro! Voi pensate che io non li abbia? Voi pensate che io abbia paura?…Ma non mi può fermare nessuno, nessuno mi può tappare la bocca, tutta Mediaset c’era, non era una querela, era un palinsesto! Ma io non mi fermo, ho le prove!…Adesso vi faccio vedere che non mi fermo, e parlerò di una persona che adesso vi metterete le mani ai capelli…La regina del narcotraffico italiano, te lo dico chi è…è Lorena Bianchetti!".

La stoccata di Fiorello (e Al Bano) a Carlo Conti

La puntata è poi proseguita con un commento a un articolo ‘peculiare’ uscito sul Fatto Quotidiano: "Aumentare le dimensioni del pene per volare più lontano…Pare che sia la nuova frontiera del doping nel salto con gli sci. Io però non vorrei essere il monitoratore di questa cosa!". E già che c’era, Fiorello ha deciso di chiamare il direttore del Fatto, Marco Travaglio, per avere un suo parere in merito.

Ma il vero momento clou dell’episodio è arrivato sul finale, quando Fiorello ha tirato in ballo il conduttore di Sanremo 2026, Carlo Conti: "Ecco cosa ha dichiarato: ‘I no della mia carriera, uno a Sanremo e l’altro a Mediaset’". Ma a smentire l’affermazione di Conti ci ha pensato un arrabbiatissimo Al Bano Carrisi, intervenuto a piè pari sulla questione: "Questa notizia è falsa e tendenziosa, carissimo il mio Carlo Conti, mi ero già dimenticato di Sanremo, ma quando tu mi dici che gli unici tuoi no sono quelli a Sanremo e Mediaset, io ti dico che a me mi hai riempito di no!…Mi è risalita la carogna…adesso basta, lo sai cosa farò? Partirò da Cellino col mio trattore col rimorchio dietro, porterò una tonnellata di letame, me ne vado a Sanremo, scaricherò il letame davanti all’Ariston, farò una montagna di letame e sai cosa ci metterò sul cucuzzolo? Il mio panama bianco!…Poi dopo scriverò su tutti i muri ‘Carlo Conti ce l’hai piccolo!’".

