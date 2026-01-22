Sanremo 2026, Fiorello 'punzecchia’ Laura Pausini sul Festival: “Farai da badante a Carlo Conti?” Oggi a La Pennicanza il conduttore si è collegato in diretta con la cantante italiana. Ed è stato anche raggiunto al telefono da uno scatenato Jannik Sinner. Ecco i dettagli.

Anche oggi nella puntata de La Pennicanza si è parlato di Festival, attualità, e imprese sportive oltreoceano. Fiorello è stato raggiunto in videochiamata dalla prossima co-conduttrice di Sanremo, Laura Pausini, a cui ha dato qualche consiglio ‘prezioso’ su come affiancare Carlo Conti. C’è stato anche spazio per un dialogo costruttivo con il Papa, collegato dalla Santa Sede, e in chiusura è stata la volta di Jannik Sinner. Che si è dimostrato piuttosto preoccupato per il virus intestinale che sta girando agli Australian Open. Ecco di seguito tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, il collegamento con Papa Leone e la stoccata a Laura Pausini

La Pennicanza di oggi si è aperta con una stilettata di Fiorello al Biscione, dopo le recenti vicende che hanno coinvolto Corona e Signorini. "A proposito di Mediaset", ha ricordato il conduttore, "hanno fatto la denuncia a Corona…quindi sai come gli hanno consegnato la notifica? C’è posta per te! E ovviamente se ci sarà un processo lo faranno a Forum!".

Poi l’attenzione di Fiore si è spostata sull’attualità politica, e ovviamente il discorso è caduto subito su Trump: "Ma parliamo di Trump, ha fatto un carpiato all’indietro, ha detto non la voglio più la Groenlandia, datemi le Maldive!". E a questo proposito è intervenuto al telefono un connazionale illustre del Presidente USA, cioè il Papa Prevost. "Vi chiedete chi c’è dietro tutto questo? Il Santo padre!", ha spiegato Leone XIV, "gli ho mandato un whatsapp, prima un messaggio con scritto ‘chiamami’ e una faccina che ride, non mi ha risposto. Allora ho mandato un altro messaggino con scritto ‘chiamami subito’, con faccina severa. Non mi ha risposto. Allora ho scritto un messaggio con tono molto diverso…ho scritto ‘Occhio a come te movi, che se mi girano gli accessori me te metto in tasca e te meno quando c’ho tempo!’. Non è cosa da Papa, lo so, ma quando ce vo’ ce vo’!".

Poco dopo, il tenore della puntata è completamente cambiato, dato che a chiamare in studio è stata Laura Pausini in persona. E ovviamente Fiorello non è riuscito a trattenersi. "Due parole su Sanremo, quindi farai la badante di Carlo Conti?", ha scherzato lo showman. Ma la replica di Laura non si è fatta attendere: "Allora ti posso dire una cosa, lui me l’ha chiesto un po’ di volte in questi anni di essere al suo fianco, e non mi sono mai sentita pronta…però mi da molta fiducia perché mi fa sentire serena…spero di essere all’altezza, e vogliamo divertirci, vogliamo far passare cinque serate di musica ma anche di sorrisi".

E ancora, Fiorello ha aggiunto: "Ultimamente Carlo Conti gli ha preso questa fissa della velocità…tu le hai preparate bene le tue canzoni? Falle tutte veloci eh, perché lui sarà una scheggia!". "Bisogna vedere se mi farà cantare, perché io non sono lì in veste di cantante", è stata la risposta sincera della Pausini.

La chiamata di Fiorello a Jannik Sinner

La Pennicanza si è conclusa poco dopo con una conversazione surreale tra Biggio e Jannik Sinner (in realtà interpretato da Fiorello), per commentare il letale virus intestinale che sta girando agli Australian Open. "L’altro ieri ho giocato con Gaston e ho vinto ma nemmeno ho sudato", ha spiegato l’altoatesino, "purtroppo lui si è ritirato, praticamente ha avuto il cagotto, io ogni volta che scendeva a rete sentivo qualcosa di strano, dicevo ‘c’è una brutta aria’…il mio team mi diceva ‘vai a rete’ ma io non volevo…questo virus si chiama cagotto australiano, sai perché? È un po’ come il boomerang, tu vai in bagno, finisci, esci, e poi devi tornare indietro perché non hai finito!". Poi la battuta finale di Jannik: "Grazie a Dio un pochettino io e il mio team abbiamo studiato una strategia, mangio pizzoccheri con parmigiano e imodium…c’è un proverbio che dice, ‘prevenire è meglio che ca*are!’".

