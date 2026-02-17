Sanremo 2026, la provocazione di Fiorello: "È tutto truccato", poi svela il podio finale del Festival Nella puntata di oggi de La Pennicanza, su Rai Radio 2, lo showman ha azzardato il piazzamento finale dei cantanti al termine della kermesse. Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2026 è tornato al centro de La Pennicanza anche oggi, con una clamorosa conferenza stampa in apertura sul chiacchieratissimo ‘affaire’ Celentano. Fiorello ha anche svelato in anteprima quale sarà (almeno secondo lui) il podio del Festival al termine dell’ultima serata del sabato. E non sono mancati interventi ‘graffianti’ di Fabrizio Corona e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco tutti i dettagli sulla puntata qui sotto.

Sanremo 2026, la conferenza su Celentano e lo ‘sgambetto’ a Elettra Lamborghini

La puntata di oggi de La Pennicanza, show irriverente in onda su Rai Radio 2, si è aperta con un’inattesa conferenza stampa sul caso Celentano. Negli scorsi giorni era stato proprio Fiorello ad anticipare un possibile approdo del ‘molleggiato’ a Sanremo, e da allora le voci non si sono più spente. "È veramente in predicato il fatto che Celentano possa essere ospite al Festival", ha ribadito oggi Fiorello in studio, che poi ha rilanciato con una proposta inedita: "Io proporrei di chiudere le Olimpiadi con Celentano!".

Poco dopo, lo showman Rai ha inaugurato un esperimento piuttosto interessante sui pezzi in gara al Festival: "Ieri su Sorrisi e Canzoni sono usciti i testi delle Canzoni, abbiamo fatto un esercizio di stile, abbiamo preso il testo di "Elettra Lamborghini, l’abbiamo inserito in un programma di intelligenza artificiale e gli abbiamo chiesto di generare una probabile musica". E dopo aver fatto ascoltare l’inedito ‘artificiale’ di Elettra, anche Fabrizio Biggio ha commentato con ironia: "Se ci abbiamo beccato è eliminata!".

Il podio di Fiorello per Sanremo 2026

La puntata è poi proseguita con un affondo in piena regola alla Rai. "Vi devo dare una notizia sconvolgente", ha annunciato sempre Fiorello, "sono felice perché la televisione si rinnova, se voi passate dagli studi autoriali Rai vedrete del fumo…sta per tornare Canzonissima! Attenzione, ma poi dovrebbero riportare in auge anche Stranamore, il Gioco delle coppie…ma comunque quello più importante è Canzonissima".

E anche il Presidente Mattarella è intervenuto sulla questione con una rapida chiamata in studio: "Ho un tuffo al cuore, quando avete detto che ci sarà questa nuova edizione di Canzonissima ho provato una gioia incredibile…ero un fan della Carrà, stavo ore a guardare il suo ombelico, avevo il poster del suo ombelico!…Voi siete abituati a vedere il vostro presidente sempre compito, ma io da giovane ero tutt’altro…a un certo punto azzardai anche nel look, mi ossigenai la folta chioma facendomi crescere il caschetto biondo, proprio come Enzo Paolo (Turchi, ndr)…indossavo anche pantaloni a vita alta stretti, come lui…".

In chiusura, l’attenzione è tornata sul Festival di Sanremo, con una dichiarazione clamorosa da parte di Fiorello: "Tra l’altro si sa, Fedez e Masini al primo posto, Ditonellapiaga secondo posto e Serena Brancale terzo posto…scriveteli e mettete in una busta sigillata con la ceralacca…Se dovesse succedere arresteranno tutti!". Una rivelazione a cui ha fatto eco anche il solito, scatenato Fabrizio Corona: "È tutto truccato! Vince Masini e Fedez, secondo Ditonellapiaga!".

