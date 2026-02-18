Sanremo 2026, Fiorello non arretra su Adriano Celentano: “So che qualcosa c’è…”, cosa bolle in pentola Lo showman de La Pennicanza è tornato a parlare della possibile ospitata di Adriano al prossimo Festival. E non sono mancati colpi bassi all'indirizzo dell'amico Carlo Conti.

Anche oggi Sanremo 2026 è tornato al centro della puntata de La Pennicanza, con nuove indiscrezioni sulla misteriosa ospitata di Adriano Celentano e diversi colpi bassi all’indirizzo di Carlo Conti. C’è stato anche spazio per un intervento sopra le righe di Al Bano Carrisi, e non è mancata la quotidiana chiamata in studio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Fiorello, l’intervento di Mattarella e la ‘stoccata’ a Conti

Nella puntata di oggi de La Pennicanza Fiorello si è divertito a prendersi gioco dell’amico Carlo Conti, mandando in onda una serie di finti annunci sul Festival di Sanremo alle porte. "Notizia che ha dell’incredibile", ha esclamato in studio la voce di Conti, "la grande artista italoamericana Lady Gaga non sarà presente al 76esimo Festival di Sanremo!". Poco dopo, però, l’attenzione dello showman Rai si è spostata su un altro tema caldo, con protagonista il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo che un deputato iraniano ha stracciato la foto del Presidente, Mattarella ha deciso di intervenire con toni duri in diretta a La Pennicanza: "Un presidente non deve mai lasciarsi sopraffare dalla collera, ho convocato l’ambasciatore iraniano, ho avuto un civile scambio di opinioni e con estrema diplomazia gli ho detto ‘Ma come ti permetti, adesso tu prendi la foto e la ricomponi esattamente com’era, altrimenti te la faccio mangiare!’…quando l’ambasciatore iraniano ha visto il mio dito puntato contro di lui ha tremato!".

L’appello di Fiorello per Celentano a Sanremo

A seguire è arrivato un altro annuncio farsesco di Carlo Conti sul Festival. E stavolta il direttore artistico ha involontariamente fatto pubblicità ai rivali di Mediaset: "Martedì 24, durante la prima serata del Festival, ci sarà una serata speciale con la fiction turca ‘Io sono Farah’ su Canale 5!". Ma il vero colpo da maestro Fiorello lo ha sferrato poco dopo, quando è tornato ad insistere sull’anticipazione data pochi giorni fa, quella sull’ospitata di Celentano all’Ariston. "Rinnovo l’appello", ha detto lo showman de La Pennicanza, "fateci sapere qualcosa, se siete intenzionati…io so che qualcosa c’è…".

E per finire, la puntata si è conclusa con un terzo, esilarante annuncio del solito Conti: "Per dare ritmo e velocità all’ultima serata, vi annuncio un vero fuoco d’artificio…sabato 28 febbraio, poco prima della proclamazione del vincitore, sul palco del Teatro Ariston ci sarà Gigi Marzullo che intervisterà l’assessore alla cultura di Sanremo!". Per fortuna, niente di quanto è stato annunciato dal ‘falso’ Conti si avvererà mai.

