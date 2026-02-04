Sanremo 2026, Fiorello 'punta il dito' contro Carlo Conti: “Uno scempio, questa me la paga” Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha criticato la durata di 'Affari Tuoi' e si è scagliato anche contro l'amico Amadeus. Ecco tutti i dettagli.

Un nuovo appuntamento sopra le righe de La Pennicanza è andato in onda oggi, mercoledì 4 febbraio, con al timone Fiorello e Fabrizio Biggio. C’è stato spazio per una ‘strigliata’ a Stefano De Martino e Affari Tuoi, e per un imprevisto attacco di Sergio Mattarella a Carlo Conti. Mentre sul finale, dopo una stoccata rifilata da Fiorello ad Amadeus, è intervenuto il solito scatenato Al Bano Carrisi. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Sanremo 2026, la stoccata di Fiorello a Carlo Conti

Nella punta di oggi de La Pennicanza sono volate stilettate a destra e a manca, da Sanremo a De Martino, passando per un incolpevole Amadeus. L’episodio è iniziato con una protesta lanciata da Fiorello contro la durata ‘monstre’ di Affari Tuoi. "De Martino io ti voglio bene, non c’entri niente", ha premesso lo showman, "ma io rappresento una fascia di telespettatori over 60, ho comprato già due girelli…io e quelli come me alle 10 e mezza ci addormentiamo, non possiamo dire ‘tanto domani me lo vedo su RaiPlay’, quindi bisogna sistemarla questa cosa…io chiedo scusa, ma basterebbe fino alle 9 e mezza, non andate dietro alla concorrenza, io capisco la pubblicità e gli introiti, ma come si fa?!".

A seguire, il conduttore Rai ha ripreso il recente annuncio di Carlo Conti, che a quanto pare verrà accolto insieme ai cantati di Sanremo e Laura Pausini dal Presidente della Repubblica. Per commentare la notizia, lo studio si è collegato proprio con un adiratissimo Sergio Mattarella: "Mi sono appena sfogato, ci mancava solo Carlo Conti che mi invade il Quirinale, non bastavano già i medagliati olimpici?!…Ma chi l’ha decisa questa cosa? Io non ne sapevo nulla…questa me la paga Conti. Quando dovrebbe avvenire questo scempio?".

La stilettata di Fiorello ad Amadeus

Come se non bastasse, poco dopo è stato il povero Amadeus a ricevere una stoccata dal conduttore de La Pennicanza. "Conoscete il johatsu?", ha spiegato Fiorello di punto in bianco, "in Giappone c’è questa cosa che tu vai in un negozio e paghi per sparire…in Italia invece è più facile, basta che vai sul Nove!".

In chiusura è arrivato poi uno scatenato Al Bano (sempre imitato da Fiorello, ovviamente), ancora sconvolto dalla vicenda di Corona. "Quando sento queste cose io divento pazzo", ha sentenziato il cantante, "ai miei tempi non esistevano i pettegolezzi, queste cose venivano troncate sul nascere…quando ero ragazzo c’era uno che raccontava le cose di tutti, uno gelosissimo di me, di tutte le contadine che mi facevo, e allora questo sai cosa fece per vendetta? Scrisse sul bagno della scuola ‘Debora, chiamatemi che vi faccio tutto quello che volete", e mise sotto il mio numero…Mi ricordo che chiamò il maniscalco del paese…io allora andai da lui, lo presi da parte, e mi ricordo che lo percossi con la scopa di saggina!".

