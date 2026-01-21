Sanremo 2026, Fiorello ci ricasca e fa un appello (scorretto) a Carlo Conti. Cosa ha detto Oggi a 'La Pennicanza' lo showman Rai ha proposto al conduttore della kermesse una collaborazione molto 'particolare'. E in studio è arrivato a sorpresa Bruno Vespa.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Un’altra puntata ‘scoppiettante’ de La Pennicanza ha tenuto compagnia, oggi pomeriggio, agli ascoltatori di Rai Radio 2. In studio con Fiorello e Biggio si è presentato Bruno Vespa, che stasera sarà su Rai 1 per festeggiare i suoi 30 anni alla guida di Porta a Porta. Poi il padrone di casa si è rivolto con un appello accorato (e ovviamente ironico) al direttore artistico di Sanremo Carlo Conti. E anche stavolta non è mancato il solito collegamento di rito con il Quirinale. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della puntata.

Fiorello, l’appello a Carlo Conti e la chiamata a Mattarella

La puntata di oggi de La Pennicanza si è aperta come da manuale con un commento a caldo sui temi di più stretta attualità. "Trump è disposto a rinunciare alla Groenlandia", ha spiegato divertito Fiorello, "ma solo in cambio degli occhiali di Macron". E sul tema è intervenuto subito Sergio Mattarella, direttamente dal Quirinale. "Quello che sta avvenendo tra Trump e Macron è inammissibile", ha tuonato il Presidente della Repubblica, "che cosa c’entra la politica internazionale con un buon bicchiere di vino?…Trump sta sbagliando tutto…se io dicessi che non sono d’accordo sul Venezuela che fa? Mi mette il dazio sul cannolo?".

Conclusa la chiamata-sfogo del Presidente, Fiorello ha proseguito a briglia sciolta: "Sapete che c’è un’app cinese che te la metti sul cellulare e praticamente ogni 48 ore ti chiede se sei vivo? E se non rispondi l’app avvisa tutti gli amici e i parenti che sei morto…in Italia una cosa così non può funzionare, stai sempre con la mano sulle pa**e!". Il monologo del conduttore è stato però interrotto da una videochiamata inattesa, quella dell’attore e conduttore Riccardo Rossi.

"Sto a casa mia, devo annunciare una cosa importante che riguarda la tua famiglia", ha detto Rossi a Fiorello, "perché tuo fratello è ospite dei miei ‘Vinili’, sabato a mezzanotte e mezza su Rai 1…mi ha portato tanti dischi che hanno accompagnato la sua vita". E a proposito di dischi e canzoni, proprio lo showman de La Pennicanza ci ha tenuto a far sentire al pubblico tre cover realizzate da lui, aggiungendo anche un appello accorato per sottolineare la sua bravura: "Carlo Conti prendimi!".

L’intervento (inatteso) di Bruno Vespa a La Pennicanza

La vera sorpresa è arrivata però sul finale di puntata, quando Fiorello ha annunciato: "Ricordiamo che stasera su Rai 1 c’è la grandissima serata dei 30 anni di Bruno Vespa, io non ho ancora ricevuto l’invito ma ci vorrei essere!". E pochi istanti dopo si è presentato in studio proprio Vespa, che con grande autoironia ha ricordato al pubblico l’appuntamento con lo speciale su Porta a Porta: "Dopo i pacchi, alle 21.46, c’è il pacco più grosso, il vero pacco!".

