Sanremo 2026, Fiorello 'asfalta' Pucci e annuncia il super-show durante il Festival: cosa farà

Un’altra puntata ‘scoppiettante’ de La Pennicanza ha inaugurato questa seconda settimana di febbraio. E a finire al centro delle stoccate di Fiorello è stato, come prevedibile, il comico Andrea Pucci, autore di un dietrofront clamoroso dal suo ruolo annunciato di co-conduttore di Sanremo 2026. Qualche frecciatina è stata riservata anche al direttore artistico Carlo Conti, mentre a seguire Fiorello e Biggio hanno annunciato uno show inedito durante la settimana del Festival. Ecco qui sotto tutti i dettagli della puntata di oggi.m

Sanremo 2026, la stoccata di Fiorello a Pucci e Carlo Conti

La puntata di oggi de La Pennicanza è stato un condensato di bordate e colpi bassi all’indirizzo di Sanremo e del (quasi) co-conduttore del Festival Andrea Pucci. "Gli è scoppiata in mano questa bomba", ha esordito Fiorello parlando di Carlo Conti, "è la prima volta che Carlo Conti fa una polemica così eh". Poi è arrivato il primo affondo: "Andrea Pucci ha rinunciato a Sanremo, va direttamente all’Eurovision!!".

A seguire, Fiorello si è preso la libertà di imitare proprio Pucci, e non si è certo trattenuto: "Ho fatto la doccia, a un certo punto è arrivata mia moglie e mi ha detto ‘sei una testa di ca**o’…e a un certo punto è arrivata mi suocera, è omofoba, mi ha guardato e mi ha detto ‘f*ocio!’… avete visto i napoletani? A un certo punto vado a Napoli, c’era un parcheggiatore abusivo, è arrivata mia suocera e gli ha detto…‘terrone!’".

L’annuncio (inatteso) di Fiorello sul Festival di Sanremo

Sempre a proposito del Festival di Sanremo, lo showman Rai ha annunciato a sorpresa che proporrà una versione alternativa del PrimaFestival e DopoFestvial. "Faremo il DuranteFestival, ha spiegato, "durante il festival saremo a casa mia, sul mio divano, sul social di riferimento, cercando di coinvolgere anche ospiti che potremo acchiappare lì al momento…secondo me leveremo degli ascoltatori al Festival!".

In chiusura di puntata, Fiorello ha abbandonato per un momento il filone Sanremo per fare i complimenti (anche questi piuttosto inattesi) a un suo collega in Rai. "Facciamo gli applausi anche a De Martino che sta battendo regolarmente La Ruota della Fortuna!…Hanno avuto successo perché hanno messo la ballerina", ha sottolineato il conduttore. Che poi però è tornato sul tema di giornata, avvertendo tutti gli ascoltatori di quello che potrebbe succedere al prossimo Festival 2026: "Tutti si preoccupavano di Pucci ma non si rendono conto che a Sanremo ci sarà una mina vagante, è Tony Pitony!".

