Sanremo 2026, filtra il possibile cast prima dell'annuncio di Carlo Conti: i 30 cantanti (e una grande assente) I "Big" in gara al Festival verranno annunciati domenica ma circolano già delle ipotesi sui protagonisti della kermesse. E su chi non ci sarà

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Mancano poco meno di tre mesi al via del Festival di Sanremo 2026, che sta ormai prendendo definitivamente forma. Nel weekend, infatti, Carlo Conti svelerà la lista ufficiale dei cantanti in gara; i nomi dei papabili ‘Big’, però, si fanno già, e sono molto interessanti. A prospettare un’ipotesi di cast Tony Vandoni, direttore artistico musicale di Radio Italia, che ha svelato quelli che secondo lui saranno i concorrenti a salire sul palco dell’Ariston il prossimo 24 febbraio. Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2026, il possibile cast della kermesse

Slittato di una settimana in segno di rispetto per la scomparsa di Ornella Vanoni, domenica 30 novembre 2025 arriverà l’attesissimo annuncio di Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026 svelerà infatti in diretta al Tg1 la lista ufficiale dei 30 cantanti che prenderanno parte alla 76esima edizione del Festival, in scena dal 24 al 28 febbraio 2026 al teatro Ariston. Definito il nuovo regolamento, i nomi dei ‘Big’ sono però già oggetto delle previsioni degli addetti ai lavori: non mancheranno le sorprese, dal ritorno di Fedez con Marco Masini al debutto di Colombre e Maria Antonietta, tra i nomi più popolari della scena ‘indie’ italiana. Spicca poi il nome di Blanco (vincitore nel 2022 con Mahmood), di Diodato (vincitore nel 2022), così come il ritorno di Geolier dopo i fischi dell’Ariston, di J-Ax, di Ermal Meta (vincitore nel 2018 con Fabrizio Moro) di Fulminacci, di Arisa (vincitrice nel 2009 tra le ‘Nuove Proposte’ e nel 2014 tra i ‘Campioni’) o dell’eterna Patty Pravo, ma anche alcuni debutti come nel caso di Eddie Brock o Venerus. Da segnalare l’assenza di Angelina Mango, trionfante nel 2024 con ‘La Noia’, che in tantissimi davano come rientrante a più di un anno dal successo e la partecipazione all’Eurovision Song Contest. Di seguito la lista completa di quelli che potrebbero essere, secondo il gioco delle previsioni di Tony Vandoni, i 30 ‘Big’ in gara a Sanremo 2026:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Aka7even con LDA

Amara

Anna Tatangelo

Arisa

Blanco

Bresh

Colombre e Maria Antonietta

Diodato ed Emma Tolde

Eddie Brock

Elodie e Rkomi

Emma

Ermal Meta

Fast Animals and Slow Kids

Fulminacci

Geolier

J-Ax

Levante

Malika Ayane

Mara Sattei

Marco Masini e Fedez

Patty Pravo

Raf

Ron

Sal Da Vinci

Serena Brancale

Tommaso Paradiso

Tropico

Venerus

Virginio

Zero Assoluto

Potrebbe interessarti anche