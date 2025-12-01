Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, chi sono i ‘figli d’arte’ che canteranno al Festival: da Leo Gassmann al debutto di Tredici Pietro

Nella prossima kermesse sanremese si esibiranno ben tre figli di cantanti e attori famosi. Uno di loro è l'ultimogenito del grande Gianni Morandi. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il cast dei Big di Sanremo 2026, annunciato ieri da Carlo Conti, ha acceso subito il dibattito su esclusi eccellenti e nomi pressoché sconosciuti. Ma ai più attenti non è sfuggito un altro dettaglio, cioè la presenza (mai nutrita come quest’anno) di ben tre ‘figli d’arte’ sul palco dell’Ariston. Dall’ex concorrente di X Factor Leo Gassman all’erede di Gigi D’Alessio, passando per la novità assoluta Tredici Pietro. Imparentato con una vera e propria leggenda del Festival. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sanremo 2026, chi sono i tre ‘figli d’arte’ in gara

Accanto a coppie sorprendenti come Fedez e Marco Masini, e al ritorno di icone come Patty Pravo, Sanremo 2026 avrà ben tre rappresentanti di famiglie notissime del mondo dello spettacolo: Leo Gassmann, LDA e Tredici Pietro. Di questi, Leo Gassmann è quello con maggiore esperienza sanremese. Classe 1998, figlio dell’attore Alessandro Gassmann e dell’attrice Sabrina Knaflitz, è cresciuto tra studio e conservatorio. Il grande pubblico lo conosce dal 2018, anno in cui ha partecipato a X Factor, e soprattutto dal 2019, quando ha vinto Sanremo Giovani con il brano "Va bene così". Nel 2023, Gassman è tornato tra i Big con "Terzo cuore", chiudendo al 18° posto ma con ottimi riscontri tra critica e pubblico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il secondo figlio d’arte in gara è LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio. Nato nel 2003 dal cantautore Gigi D’Alessio e dall’ex moglie Carmela Barbato, anche lui si è fatto conoscere attraverso i talent. Ha partecipato infatti alla 21esima edizione di Amici (2021‑2022), dove ha raggiunto il quinto posto nella categoria canto. Il passaggio a Sanremo è arrivato presto: nel 2023, LDA ha debuttato tra i Big con il brano "Se poi domani", con cui ha chiuso al 15° posto. L’esperienza sanremese, unita al seguito accumulato tra streaming e social, lo ha imposto come uno dei giovani più in vista nella scena italiana contemporanea. E il ritorno all’Ariston nel 2026 è la prova che la sua non è solo una parentesi da talent.

Tredici Pietro, l’esordiente figlio di Gianni Morandi

Il terzo figlio d’arte in gara è anche l’unico esordiente assoluto a Sanremo. Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, è nato nel 1997 da Gianni Morandi e dalla seconda moglie Anna Dan. È fratellastro di Marianna e Marco, nati dal primo matrimonio del cantautore. Pur essendo legato a una delle icone della musica italiana, Pietro ha da anni intrapreso un percorso autonomo, più vicino all’urban e al rap che alla tradizione melodica del padre. Il suo primo EP è uscito nel 2018 e da allora ha pubblicato tre album, ritagliandosi un pubblico proprio e collaborazioni nella scena hip hop. La partecipazione ad Amici lo ha reso noto a un pubblico più ampio, ma l’approdo a Sanremo 2026 sarà per lui il vero salto nel grande circuito generalista.

Potrebbe interessarti anche

Chi vince Sanremo 2026

Chi vince Sanremo 2026, quote (e polemiche). Fedez, Arisa e Raf: il favorito e il flop già scritto

Dopo l’annuncio ufficiale dei cantanti in gara al prossimo Festival sono già emerse ...
Carlo Conti

Sanremo 2026, Carlo Conti al Tg1 svela la lista dei Big: da Patty Pravo a Serena Brancale, chi ci sarà

Carlo Conti ha comunicato la lista dei 30 big in gara a Sanremo 2026 tra grandi sorp...
Carlo Conti

Sanremo 2026 già nel caos, rivolta social contro il cast e la clamorosa gaffe di Carlo Conti: "Mi ricordavo diverso"

Esplode la polemica dopo l'annuncio dei 30 cantanti del prossimo Festival di Sanremo...
Rosario Fiorello

Montalbano, fuoco amico in Rai. Sparata di Fiorello e colpo basso di Gigi D'Alessio: "Non guardatelo"

Nella puntata di oggi, mercoledì 19 novembre, il mattatore Rai ha chiamato in dirett...
Rosario Fiorello

Sanremo 2026, la stoccata di Fiorello a Carlo Conti: “È subdolo, non gli importa dei cantanti”

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha commentato con ironia le s...
Natale Senza Babbo: quando esce su Amazon Prime Video il film con Alessandro Gassmann

Natale Senza Babbo: quando esce su Amazon Prime Video il film più pazzo dell'anno

L'attore romano veste i panni di un Babbo Natale un po' in crisi e che decide di pre...
Stasera in tv (20 novembre), Alessandro Gassmann dà una lezione a Gerry Scotti: la sfida impossibile

Stasera in tv (20 novembre), Alessandro Gassmann dà una lezione a Gerry Scotti: la sfida impossibile

I programmi in onda stasera, giovedì 20 novembre 2025: Un professore affronta la Ruo...
Gigi e Vanessa insieme, Scotti rimprovera Incontrada: "Come Carlo Conti". E l'ossessione di D'Alessio

Gigi e Vanessa insieme, Scotti rimprovera Incontrada: "Come Carlo Conti". E l'ossessione di D'Alessio

Nella puntata del 26 novembre, tanti ospiti di spicco ma è Gerry Scotti a fare le ri...
Rosario Fiorello

La Pennicanza, Fiorello ‘asfalta’ Diletta Leotta e spoilera i cantanti di Sanremo 2026. Chi ci sarà

Nella puntata di oggi, martedì 25 novembre, lo showman Rai si è collegato con il Qui...

Salugea

Collagene idrolizzato

Come sostenere l'elasticità della pelle

LEGGI

Personaggi

Vincenzo Viscardi

Viscardi
Biagio Antonacci

Biagio Antonacci
Gigi Finizio

Gigi Finizio
Alice Lupparelli

Alice Lupparelli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963