Sanremo 2026, chi sono i ‘figli d’arte’ che canteranno al Festival: da Leo Gassmann al debutto di Tredici Pietro Nella prossima kermesse sanremese si esibiranno ben tre figli di cantanti e attori famosi. Uno di loro è l'ultimogenito del grande Gianni Morandi. Ecco tutti i dettagli.

Il cast dei Big di Sanremo 2026, annunciato ieri da Carlo Conti, ha acceso subito il dibattito su esclusi eccellenti e nomi pressoché sconosciuti. Ma ai più attenti non è sfuggito un altro dettaglio, cioè la presenza (mai nutrita come quest’anno) di ben tre ‘figli d’arte’ sul palco dell’Ariston. Dall’ex concorrente di X Factor Leo Gassman all’erede di Gigi D’Alessio, passando per la novità assoluta Tredici Pietro. Imparentato con una vera e propria leggenda del Festival. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Sanremo 2026, chi sono i tre ‘figli d’arte’ in gara

Accanto a coppie sorprendenti come Fedez e Marco Masini, e al ritorno di icone come Patty Pravo, Sanremo 2026 avrà ben tre rappresentanti di famiglie notissime del mondo dello spettacolo: Leo Gassmann, LDA e Tredici Pietro. Di questi, Leo Gassmann è quello con maggiore esperienza sanremese. Classe 1998, figlio dell’attore Alessandro Gassmann e dell’attrice Sabrina Knaflitz, è cresciuto tra studio e conservatorio. Il grande pubblico lo conosce dal 2018, anno in cui ha partecipato a X Factor, e soprattutto dal 2019, quando ha vinto Sanremo Giovani con il brano "Va bene così". Nel 2023, Gassman è tornato tra i Big con "Terzo cuore", chiudendo al 18° posto ma con ottimi riscontri tra critica e pubblico.

Il secondo figlio d’arte in gara è LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio. Nato nel 2003 dal cantautore Gigi D’Alessio e dall’ex moglie Carmela Barbato, anche lui si è fatto conoscere attraverso i talent. Ha partecipato infatti alla 21esima edizione di Amici (2021‑2022), dove ha raggiunto il quinto posto nella categoria canto. Il passaggio a Sanremo è arrivato presto: nel 2023, LDA ha debuttato tra i Big con il brano "Se poi domani", con cui ha chiuso al 15° posto. L’esperienza sanremese, unita al seguito accumulato tra streaming e social, lo ha imposto come uno dei giovani più in vista nella scena italiana contemporanea. E il ritorno all’Ariston nel 2026 è la prova che la sua non è solo una parentesi da talent.

Tredici Pietro, l’esordiente figlio di Gianni Morandi

Il terzo figlio d’arte in gara è anche l’unico esordiente assoluto a Sanremo. Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, è nato nel 1997 da Gianni Morandi e dalla seconda moglie Anna Dan. È fratellastro di Marianna e Marco, nati dal primo matrimonio del cantautore. Pur essendo legato a una delle icone della musica italiana, Pietro ha da anni intrapreso un percorso autonomo, più vicino all’urban e al rap che alla tradizione melodica del padre. Il suo primo EP è uscito nel 2018 e da allora ha pubblicato tre album, ritagliandosi un pubblico proprio e collaborazioni nella scena hip hop. La partecipazione ad Amici lo ha reso noto a un pubblico più ampio, ma l’approdo a Sanremo 2026 sarà per lui il vero salto nel grande circuito generalista.

