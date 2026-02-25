Sanremo 2026, un festino notturno post Festival fa infuriare Elettra Lamborghini: "Non è giusto". Cosa è successo Tra party organizzati fino all’alba e artisti esausti dopo prove e interviste, al Festival scoppia il caso del sonno negato: intanto c’è chi invoca rispetto, e chi ironizza sui social.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è chiusa con qualche minuto di anticipo rispetto alla tabella di marcia: Carlo Conti ha letto la top 5 dei big decretata dal voto della Sala Stampa, Tv e Web alle 1:31 di notte. Subito dopo, come da tradizione, alcuni artisti hanno raggiunto Nicola Savino al DopoFestival, altri invece hanno preferito rientrare in hotel per provare a recuperare energie preziose in vista di una giornata successiva fitta di interviste, prove e incontri. Ma per qualcuno, quella che doveva essere una notte di riposo si è trasformata in un incubo senza fine.

Sanremo 2026 e l’appello notturno di Elettra Lamborghini

A rompere il silenzio, ironicamente, è stata Elettra Lamborghini, che alle 3:15 del mattino si è collegata su X per lanciare un appello che ha rapidamente fatto il giro del web. La cantante non ha nascosto l’esasperazione per i rumori provenienti dai festini organizzati nelle zone limitrofe agli hotel che ospitano i big in gara: "Ma che cavolo, accidenti! Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiamo noi cantanti di Sanremo . Vi prego la musica è devastante! Siamo tutti stanchi morti e così é proprio impossibile dormire, ve lo giuro. Raga sono le 3 del mattino. Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera interviste prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente". Tra agenda serrata e fitta di impegni, la tensione accumulata per la gara, probabilmente i cantanti hanno come unico momento per stemperare la tensione sanremese proprio la notte.

Il video su Instagram e la denuncia dei party

Sedici minuti dopo, alle 3:31, Elettra è tornata sull’argomento anche su Instagram, pubblicando un video per documentare la situazione. Con un tono ancora più diretto: "Veramente poco rispettosi i brand/sponsor che organizzano questi festini fino a chissà, le 4 del mattino?! Mi auguro che smettano! Sapendo che ci sono 30 artisti che l’unica cosa che vogliono fare é riposare, non voglio fare la nonna ma cavolo, almeno la decenza di abbassare la musica all’una! Siamo in pieno centro! Se invece volete fare dei rave fino alle 6 di mattino affittate una discoteca! No questi capannoni, tensostrutture fatte di plastica, perché così non é giusto! Io personalmente sono esausta e ci tengo a fare bene ed arrivare riposata domani dopo essermi impegnata per mesi e mesi! Sto cercando di dormire da 3 ore ormai (e ho i tappi) mi sto disperando! Sono all’ultimo piano e il pavimento vibra da quanto é forte la musica". Un racconto che rende l’idea di quanto la città sia in festa, ma forse incapace di trovare un equilibrio tra celebrazione e rispetto per chi il Festival lo sta vivendo da protagonista.

Tra ironia social e consigli dai fan

Sotto ai post della cantante non sono mancati commenti ironici. C’è chi ha scritto "Mettigli Voilà a tutto volume", e chi ricorda le sue performance a Super Shore: "Sfodera la tua precision de Picasso e mettili a tacere tutti come sai fare". Altri, più pragmatici, hanno consigliato di rivolgersi direttamente alla Polizia.

Intanto, proprio al DopoFestival, si è parlato dell’importanza del sonno. Nicola Savino ha chiesto a LDA, Aka 7even, Eddie Brock e Sal Da Vinci come fosse andata la loro notte tra il 23 e il 24 febbraio: tutti hanno raccontato di essere riusciti a dormire almeno quattro o cinque ore, il minimo indispensabile insomma Ma con festini che vanno avanti fino alle quattro del mattino, il rischio di presentarsi sul palco stanchi e meno lucidi diventa concreto.

Non è la prima volta che a Sanremo il sonno diventa un caso. Nel 2025, a lamentarsi del troppo baccano in hotel fu Selvaggia Lucarelli. Alessandro Cattelan raccontò che si sarebbe protestato per i rumori fatti dai Duran Duran, aggiungendo: "Si è lamentata per i rumori che facevano Simon Le Bon, i Duran Duran e così gli ha messo un bigliettino sotto la porta, con scritto ‘state zitti cavolo’, in inglese".

