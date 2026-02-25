Sanremo 2026, un festino notturno post Festival fa infuriare Elettra Lamborghini: "Non è giusto". Cosa è successo
Tra party organizzati fino all’alba e artisti esausti dopo prove e interviste, al Festival scoppia il caso del sonno negato: intanto c’è chi invoca rispetto, e chi ironizza sui social.
La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è chiusa con qualche minuto di anticipo rispetto alla tabella di marcia: Carlo Conti ha letto la top 5 dei big decretata dal voto della Sala Stampa, Tv e Web alle 1:31 di notte. Subito dopo, come da tradizione, alcuni artisti hanno raggiunto Nicola Savino al DopoFestival, altri invece hanno preferito rientrare in hotel per provare a recuperare energie preziose in vista di una giornata successiva fitta di interviste, prove e incontri. Ma per qualcuno, quella che doveva essere una notte di riposo si è trasformata in un incubo senza fine.
Sanremo 2026 e l’appello notturno di Elettra Lamborghini
A rompere il silenzio, ironicamente, è stata Elettra Lamborghini, che alle 3:15 del mattino si è collegata su X per lanciare un appello che ha rapidamente fatto il giro del web. La cantante non ha nascosto l’esasperazione per i rumori provenienti dai festini organizzati nelle zone limitrofe agli hotel che ospitano i big in gara: "Ma che cavolo, accidenti! Fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiamo noi cantanti di Sanremo . Vi prego la musica è devastante! Siamo tutti stanchi morti e così é proprio impossibile dormire, ve lo giuro. Raga sono le 3 del mattino. Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera interviste prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente". Tra agenda serrata e fitta di impegni, la tensione accumulata per la gara, probabilmente i cantanti hanno come unico momento per stemperare la tensione sanremese proprio la notte.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il video su Instagram e la denuncia dei party
Sedici minuti dopo, alle 3:31, Elettra è tornata sull’argomento anche su Instagram, pubblicando un video per documentare la situazione. Con un tono ancora più diretto: "Veramente poco rispettosi i brand/sponsor che organizzano questi festini fino a chissà, le 4 del mattino?! Mi auguro che smettano! Sapendo che ci sono 30 artisti che l’unica cosa che vogliono fare é riposare, non voglio fare la nonna ma cavolo, almeno la decenza di abbassare la musica all’una! Siamo in pieno centro! Se invece volete fare dei rave fino alle 6 di mattino affittate una discoteca! No questi capannoni, tensostrutture fatte di plastica, perché così non é giusto! Io personalmente sono esausta e ci tengo a fare bene ed arrivare riposata domani dopo essermi impegnata per mesi e mesi! Sto cercando di dormire da 3 ore ormai (e ho i tappi) mi sto disperando! Sono all’ultimo piano e il pavimento vibra da quanto é forte la musica". Un racconto che rende l’idea di quanto la città sia in festa, ma forse incapace di trovare un equilibrio tra celebrazione e rispetto per chi il Festival lo sta vivendo da protagonista.
Tra ironia social e consigli dai fan
Sotto ai post della cantante non sono mancati commenti ironici. C’è chi ha scritto "Mettigli Voilà a tutto volume", e chi ricorda le sue performance a Super Shore: "Sfodera la tua precision de Picasso e mettili a tacere tutti come sai fare". Altri, più pragmatici, hanno consigliato di rivolgersi direttamente alla Polizia.
Intanto, proprio al DopoFestival, si è parlato dell’importanza del sonno. Nicola Savino ha chiesto a LDA, Aka 7even, Eddie Brock e Sal Da Vinci come fosse andata la loro notte tra il 23 e il 24 febbraio: tutti hanno raccontato di essere riusciti a dormire almeno quattro o cinque ore, il minimo indispensabile insomma Ma con festini che vanno avanti fino alle quattro del mattino, il rischio di presentarsi sul palco stanchi e meno lucidi diventa concreto.
Non è la prima volta che a Sanremo il sonno diventa un caso. Nel 2025, a lamentarsi del troppo baccano in hotel fu Selvaggia Lucarelli. Alessandro Cattelan raccontò che si sarebbe protestato per i rumori fatti dai Duran Duran, aggiungendo: "Si è lamentata per i rumori che facevano Simon Le Bon, i Duran Duran e così gli ha messo un bigliettino sotto la porta, con scritto ‘state zitti cavolo’, in inglese".
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, la prima serata del Festival: anticipazioni, ospiti, scaletta ufficiale e chi canta stasera
Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman aprono la prima serata della kermesse: Tizian...
Elettra Lamborghini, a Sanremo 2026 con 'Voilà: testo e significato del brano bocciato ai pre-ascolti
La cantante, già in gara nel 2020 e co-conduttrice nel 2025, torna in gara con un pe...
Sanremo 2026, anticipazioni seconda serata: ospiti, scaletta, orari e chi canta stasera
Affiancato da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, Carlo Conti conduce il secondo ...
Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: “La mia ‘Voilà’ come ‘Bellissima’ di Annalisa, stesse sensazioni"
Elettra Lamborghini è una delle cantanti in gara a Sanremo 2026, dove si presenta co...
Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop
Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio
Tra quote, pareri social e percezione del pubblico, non è semplice capire potrebbe v...
Sanremo 2026, chi vince secondo i social: pronostici ribaltati e Fedez in pole (con sorpresa Lamborghini)
Se a contare per la vittoria fossero i follower su Instagram non ci sarebbero dubbi:...
Duetti Sanremo 2026, le pagelle: Pravo e Lamborghini giocano un campionato a parte. Svetta D’Amico, Da Vinci è troppo prevedibile
Le pagelle di accoppiate e brani scelti in attesa di ascoltare il risultato finale. ...