Sanremo 2026, Fedez sapeva di essere nel cast prima dell’annuncio di Conti? La gaffe da Cattelan Se l’è lasciato sfuggire lo youtuber Ale Della Giusta a Supernova. Spiegata così anche la reazione, per nulla sorpresa, del rapper dopo l’uscita della lista big

Luca Burini Giornalista Twitter Nato a inizio estate 1987, volevo fare il cantautore. Poi la vita mi ha portato a sfogare la voglia di comporre altrove.

CONDIVIDI

Narrazione vuole che i big scoprano di far parte del cast di Sanremo solo quando il direttore artistico annuncia i nomi al Tg1. L’hanno lasciato intendere Carlo Conti e, prima di lui, Amadeus. Lo confermano le pagine social degli cantanti che si riprendono durante la diretta del telegiornale in trepidante attesa di sentirsi chiamare. Poi l’esplosione di gioia e incredulità. Chi è del settore sa che in tanti casi è solo una prova attoriale, a volte riuscita, a volte meno. Perché molti, in particolare quelli più affermati, potrebbero già avere la certezza dell’appuntamento con l’Ariston nelle settimane precedenti all’uscita della lista ufficiale. La conferma potrebbe averla data involontariamente lo youtuber Ale Della Giusta, ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan.

Nella puntata pubblicata il 18 dicembre, ma palesemente registrata prima del 30 novembre, data in cui sono stati annunciati i big di Sanremo 2026, il giovane accenna alla sua esperienza a seguito di Fedez in Riviera nel 2025 per documentare la concitata settimana festivaliera del cantante: "Lui (Fedez) è arrivato che non voleva farlo, c’era tutta una cosa con Fabrizio Corona (rivelazioni su un presunto tradimento durante il matrimonio con Chiara Ferragni, ndr) nel mezzo. Forse lo rifacciamo anche quest’anno", dice Della Giusta. Pausa di silenzio. Cattelan appare pensieroso. Poi: "Perché torna a Sanremo?", chiede. Momento di imbarazzo. "Ah, forse, nel caso", prova a metterci una pezza il conduttore. "Non so quando esce questa puntata", dice Della Giusta. "A questo punto domattina, subito", scherza Walter Proserpio del team autorale di Supernova. "Prima che annuncino i big!", rilancia Cattelan. Non contento, Della Giusta aggiunge: "Non lo fa da solo però". Il conduttore: "Ah, a sto punto dicci tutto". Lo youtuber lascia cadere il discorso e si cambia argomento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il resto è storia. Il 30 novembre Carlo Conti ha comunicato la lista dei 30 cantanti prescelti. Tra loro c’è anche Fedez in coppia con Marco Masini come largamente anticipato dagli articoli sul totocast usciti nelle settimane precedenti. I due avevano già duettato all’Ariston durante la serata delle cover dell’edizione 2025 sulle note di Bella Stronza del cantautore toscano. Da lì è nata un’alchimia artistica che è sfociata nell’inedito Male necessario in gara nel 2026 come brano favorito alla vittoria secondo i bookmaker.

Le parole di Della Giusta spiegherebbero anche la reazione fredda, quasi canzonatoria, di Fedez quando Carlo Conti ha reso nota la sua partecipazione al Tg 1. Il cantante riprende dal divano il direttore artistico e conduttore del Festival. Sentendosi nominare si limita a un forzato "Uuuuh" per poi battere le mani. Tutt’altra storia rispetto al pathos, l’attesa, l’ansia, la sorpresa che traspare dai contenuti postati dalla maggior parte degli altri cantanti in gara.

Abbiamo provato a contattare il team di Fedez per un commento, ma al momento non abbiamo ricevuto risposta.

Potrebbe interessarti anche