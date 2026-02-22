Sanremo 2026, Fedez e Masini tra i favoriti con 'Male Necessario': testo e significato del brano Il duo artistico, nato lo scorso anno al Festival, debutta in gara insieme con un pezzo che parla di dolore e resilienza.

Tra i ritorni più attesi sul palco dell’Ariston c’è quello di Marco Masini e Fedez. Il duo artistico, nato (e molto amato) lo scorso anno con la cover di ‘Bella stronza‘ nella serata dedicata ai duetti, torna al Festival di Sanremo 2026, questa volta in gara insieme. Due mondi apparentemente distanti della musica italiana che si incontrano con un risultato sorprendente, tanto da essere tra i favoriti per la vittoria. Secondo i principali bookmaker, infatti, il brano con cui si presentano alla competizione, ‘Male Necessario‘, figura tra i favoriti per il gradino più alto del podio del Festival, grazie alla combinazione di due nomi molto amati, il testo potente e l’interpretazione intensa che sicuramente regaleranno al pubblico. Le quote iniziali – pur variabili fino alla serata finale – indicano il duo stabile nelle posizioni alte della classifica, attestandosi spesso tra i primi tre.

Fedez e Masini, come è nato e cosa significa il brano ‘Male Necessario’

Fedez e Marco Masini, artisti simbolo di generazioni diverse, gareggiano insieme al Festival di Sanremo 2026 con il brano Male Necessario. Non solo una canzone, ma un dialogo generazionale che ha conquistato critica e pubblico fin dalle prime note. "Ci siamo trovati a parlare di vita, di ferite e di riscatti", ha raccontato Fedez in una recente intervista, "Marco porta con sé un bagaglio emotivo unico, io vengo da un percorso più urbano, ma alla fine la musica ci ha uniti". Masini ha invece definito l’incontro "Una contaminazione sincera, nata da rispetto e stima reciproca".

Il progetto è germogliato dopo un incontro casuale in studio, dove i due artisti si sono ritrovati a scrivere testi e melodie con l’idea di esplorare il concetto di dolore non solo come esperienza negativa, ma come forza motrice per la crescita personale. Un brano che si presenta come un viaggio attraverso le contraddizioni della vita: dall’affrontare paure profonde, alle ferite che sembrano insuperabili, fino alla consapevolezza che spesso è proprio il dolore a forgiare la nostra resilienza. Non una celebrazione della sofferenza, quindi, ma un elogio alla capacità umana di trasformare le difficoltà in esperienza e maturità.

Male Necessario, il testo del brano di Fedez e Marco Masini

(Federico Lucia (Fedez), Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino)

So che in fondo non c’è tempo

Quante cose che cambiano

Ti ho deluso ma

Dimmi qualcosa che non so

I miei problemi ormai

Saranno la parte di te

Quella più vulnerabile e spietata

Lo sai

Non ho più spazio per dipingermi d’inchiostro

Lo ammetto però

Per altre cicatrici trovo sempre un posto

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

Dal silenzio che è un rumore

Da tutto questo male necessario

Dovrei separare l’ego dall’io

Ma non siamo fatti per essere fragili

Ogni padre inizia come fosse un Dio

Ma poi finisce che diventa un alibi

La gente pudica giudica

Che brutta gente che frequenta Fedez

Ma ci si dimentica sempre che Giuda

Se la faceva con gente per bene

E so che farà male

E vorrai cominciare

A bere e poi fumare

Forse per distrazione

Se è vero che siamo solo di passaggio

il vero obiettivo non può essere la meta ma imparare a godersi il viaggio

Quando crescerai

E non mi chiederai nemmeno più il permesso

Si impara vedrai

Che i mostri non stanno soltanto sotto il letto

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

Dal silenzio che è un rumore

Da tutto questo male necessario

C’ho messo una vita per sentirmi vivo

Seguendo la linea sottile di un filo

Succederà ciò che deve succedere

Anche nel buio si impara a vedere

In fondo a tutto al male necessario

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall’arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

E ringrazierò il passato

E chi mi ha condannato

E tutto questo male necessario

So che in fondo non c’è tempo

Quante cose che cambiano

Ti ho deluso ma

Dimmi qualcosa che non so

