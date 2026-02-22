Sanremo 2026, Fedez e Masini tra i favoriti con 'Male Necessario': testo e significato del brano
Il duo artistico, nato lo scorso anno al Festival, debutta in gara insieme con un pezzo che parla di dolore e resilienza.
Tra i ritorni più attesi sul palco dell’Ariston c’è quello di Marco Masini e Fedez. Il duo artistico, nato (e molto amato) lo scorso anno con la cover di ‘Bella stronza‘ nella serata dedicata ai duetti, torna al Festival di Sanremo 2026, questa volta in gara insieme. Due mondi apparentemente distanti della musica italiana che si incontrano con un risultato sorprendente, tanto da essere tra i favoriti per la vittoria. Secondo i principali bookmaker, infatti, il brano con cui si presentano alla competizione, ‘Male Necessario‘, figura tra i favoriti per il gradino più alto del podio del Festival, grazie alla combinazione di due nomi molto amati, il testo potente e l’interpretazione intensa che sicuramente regaleranno al pubblico. Le quote iniziali – pur variabili fino alla serata finale – indicano il duo stabile nelle posizioni alte della classifica, attestandosi spesso tra i primi tre.
Fedez e Masini, come è nato e cosa significa il brano ‘Male Necessario’
Fedez e Marco Masini, artisti simbolo di generazioni diverse, gareggiano insieme al Festival di Sanremo 2026 con il brano Male Necessario. Non solo una canzone, ma un dialogo generazionale che ha conquistato critica e pubblico fin dalle prime note. "Ci siamo trovati a parlare di vita, di ferite e di riscatti", ha raccontato Fedez in una recente intervista, "Marco porta con sé un bagaglio emotivo unico, io vengo da un percorso più urbano, ma alla fine la musica ci ha uniti". Masini ha invece definito l’incontro "Una contaminazione sincera, nata da rispetto e stima reciproca".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il progetto è germogliato dopo un incontro casuale in studio, dove i due artisti si sono ritrovati a scrivere testi e melodie con l’idea di esplorare il concetto di dolore non solo come esperienza negativa, ma come forza motrice per la crescita personale. Un brano che si presenta come un viaggio attraverso le contraddizioni della vita: dall’affrontare paure profonde, alle ferite che sembrano insuperabili, fino alla consapevolezza che spesso è proprio il dolore a forgiare la nostra resilienza. Non una celebrazione della sofferenza, quindi, ma un elogio alla capacità umana di trasformare le difficoltà in esperienza e maturità.
Male Necessario, il testo del brano di Fedez e Marco Masini
(Federico Lucia (Fedez), Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino)
So che in fondo non c’è tempo
Quante cose che cambiano
Ti ho deluso ma
Dimmi qualcosa che non so
I miei problemi ormai
Saranno la parte di te
Quella più vulnerabile e spietata
Lo sai
Non ho più spazio per dipingermi d’inchiostro
Lo ammetto però
Per altre cicatrici trovo sempre un posto
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
Dovrei separare l’ego dall’io
Ma non siamo fatti per essere fragili
Ogni padre inizia come fosse un Dio
Ma poi finisce che diventa un alibi
La gente pudica giudica
Che brutta gente che frequenta Fedez
Ma ci si dimentica sempre che Giuda
Se la faceva con gente per bene
E so che farà male
E vorrai cominciare
A bere e poi fumare
Forse per distrazione
Se è vero che siamo solo di passaggio
il vero obiettivo non può essere la meta ma imparare a godersi il viaggio
Quando crescerai
E non mi chiederai nemmeno più il permesso
Si impara vedrai
Che i mostri non stanno soltanto sotto il letto
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
C’ho messo una vita per sentirmi vivo
Seguendo la linea sottile di un filo
Succederà ciò che deve succedere
Anche nel buio si impara a vedere
In fondo a tutto al male necessario
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
E ringrazierò il passato
E chi mi ha condannato
E tutto questo male necessario
So che in fondo non c’è tempo
Quante cose che cambiano
Ti ho deluso ma
Dimmi qualcosa che non so
Potrebbe interessarti anche
Marco Masini pubblica ‘E poi ti ho visto cadere’: testo, significato e il ruolo di Fedez (oltre Sanremo)
Il nuovo singolo anticipa il 13esimo album del cantante ‘Perfetto Imperfetto’, in us...
Sanremo 2026, quote ribaltate: Serena Brancale favorita e arriva il toto-squalifica con Morgan
Dopo l'annuncio dei duetti, gli equilibri sono cambiati e ora è l'artista pugliese a...
Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini in crisi: "Ci stiamo dannando per la cover, ecco in che lingua sarà"
Tra prove, emozioni e prime reazioni, arriva a La volta buona il racconto diretto de...
Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop
Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
Sanremo 2026, Crusca spietata sui testi delle canzoni. Fedez (e non solo) nel mirino: “La canzone per il Festival è morta”
Il professor Lorenzo Coveri dell'Accademia della Crusca ha voluto dire la sua sui te...
Sanremo 2026, l’arma segreta di Fedez: chi è il coach (famoso) che lo affiancherà al Festival
Per prepararsi al meglio in vista del Festival della canzone italiana il rapper ha s...
Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio
Tra quote, pareri social e percezione del pubblico, non è semplice capire potrebbe v...
Vincitore Sanremo 2026, cambia tutto: Tommaso Paradiso non è più il favorito. Quote stravolte a un passo dal via
Dopo l'ascolto dei brani da parte della critica, una performer della prossima kermes...