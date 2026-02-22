Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, Fedez e Masini tra i favoriti con 'Male Necessario': testo e significato del brano

Il duo artistico, nato lo scorso anno al Festival, debutta in gara insieme con un pezzo che parla di dolore e resilienza.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Sanremo 2026, Fedez e Masini con 'Male Necessario' - testo e significato del brano
iPa

Tra i ritorni più attesi sul palco dell’Ariston c’è quello di Marco Masini e Fedez. Il duo artistico, nato (e molto amato) lo scorso anno con la cover di ‘Bella stronza‘ nella serata dedicata ai duetti, torna al Festival di Sanremo 2026, questa volta in gara insieme. Due mondi apparentemente distanti della musica italiana che si incontrano con un risultato sorprendente, tanto da essere tra i favoriti per la vittoria. Secondo i principali bookmaker, infatti, il brano con cui si presentano alla competizione, ‘Male Necessario‘, figura tra i favoriti per il gradino più alto del podio del Festival, grazie alla combinazione di due nomi molto amati, il testo potente e l’interpretazione intensa che sicuramente regaleranno al pubblico. Le quote iniziali – pur variabili fino alla serata finale – indicano il duo stabile nelle posizioni alte della classifica, attestandosi spesso tra i primi tre.

Fedez e Masini, come è nato e cosa significa il brano ‘Male Necessario’

Fedez e Marco Masini, artisti simbolo di generazioni diverse, gareggiano insieme al Festival di Sanremo 2026 con il brano Male Necessario. Non solo una canzone, ma un dialogo generazionale che ha conquistato critica e pubblico fin dalle prime note. "Ci siamo trovati a parlare di vita, di ferite e di riscatti", ha raccontato Fedez in una recente intervista, "Marco porta con sé un bagaglio emotivo unico, io vengo da un percorso più urbano, ma alla fine la musica ci ha uniti". Masini ha invece definito l’incontro "Una contaminazione sincera, nata da rispetto e stima reciproca".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il progetto è germogliato dopo un incontro casuale in studio, dove i due artisti si sono ritrovati a scrivere testi e melodie con l’idea di esplorare il concetto di dolore non solo come esperienza negativa, ma come forza motrice per la crescita personale. Un brano che si presenta come un viaggio attraverso le contraddizioni della vita: dall’affrontare paure profonde, alle ferite che sembrano insuperabili, fino alla consapevolezza che spesso è proprio il dolore a forgiare la nostra resilienza. Non una celebrazione della sofferenza, quindi, ma un elogio alla capacità umana di trasformare le difficoltà in esperienza e maturità.

Male Necessario, il testo del brano di Fedez e Marco Masini

(Federico Lucia (Fedez), Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava, Antonio Iammarino)

So che in fondo non c’è tempo
Quante cose che cambiano
Ti ho deluso ma
Dimmi qualcosa che non so
I miei problemi ormai
Saranno la parte di te
Quella più vulnerabile e spietata
Lo sai
Non ho più spazio per dipingermi d’inchiostro
Lo ammetto però
Per altre cicatrici trovo sempre un posto
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
Dovrei separare l’ego dall’io
Ma non siamo fatti per essere fragili
Ogni padre inizia come fosse un Dio
Ma poi finisce che diventa un alibi
La gente pudica giudica
Che brutta gente che frequenta Fedez
Ma ci si dimentica sempre che Giuda
Se la faceva con gente per bene
E so che farà male
E vorrai cominciare
A bere e poi fumare
Forse per distrazione
Se è vero che siamo solo di passaggio
il vero obiettivo non può essere la meta ma imparare a godersi il viaggio
Quando crescerai
E non mi chiederai nemmeno più il permesso
Si impara vedrai
Che i mostri non stanno soltanto sotto il letto
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
C’ho messo una vita per sentirmi vivo
Seguendo la linea sottile di un filo
Succederà ciò che deve succedere
Anche nel buio si impara a vedere
In fondo a tutto al male necessario
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos’è l’amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall’arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
E ringrazierò il passato
E chi mi ha condannato
E tutto questo male necessario
So che in fondo non c’è tempo
Quante cose che cambiano
Ti ho deluso ma
Dimmi qualcosa che non so

Potrebbe interessarti anche

Marco Masini

Marco Masini pubblica ‘E poi ti ho visto cadere’: testo, significato e il ruolo di Fedez (oltre Sanremo)

Il nuovo singolo anticipa il 13esimo album del cantante ‘Perfetto Imperfetto’, in us...
Sanremo 2026, Serena Brancale diventa la favorita e Morgan sbarca con il toto-squalifica

Sanremo 2026, quote ribaltate: Serena Brancale favorita e arriva il toto-squalifica con Morgan

Dopo l'annuncio dei duetti, gli equilibri sono cambiati e ora è l'artista pugliese a...
Fedez, Marco Masini e Arisa

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini in crisi: "Ci stiamo dannando per la cover, ecco in che lingua sarà"

Tra prove, emozioni e prime reazioni, arriva a La volta buona il racconto diretto de...
Fedez - Serena Brancale

Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop

Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
Carlo Conti

Sanremo 2026, Crusca spietata sui testi delle canzoni. Fedez (e non solo) nel mirino: “La canzone per il Festival è morta”

Il professor Lorenzo Coveri dell'Accademia della Crusca ha voluto dire la sua sui te...
Fedez

Sanremo 2026, l’arma segreta di Fedez: chi è il coach (famoso) che lo affiancherà al Festival

Per prepararsi al meglio in vista del Festival della canzone italiana il rapper ha s...
Carlo Conti

Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio

Tra quote, pareri social e percezione del pubblico, non è semplice capire potrebbe v...
Carlo Conti

Vincitore Sanremo 2026, cambia tutto: Tommaso Paradiso non è più il favorito. Quote stravolte a un passo dal via

Dopo l'ascolto dei brani da parte della critica, una performer della prossima kermes...
Fedez e Serena Brancale

Sanremo 2026, prime reazioni dopo le prove: Fedez 'protetto' da Masini e Sal Da Vinci 'terrorizzato' dalla squalifica

Tra dettagli tecnici da rifinire e reazioni a caldo, i big di Sanremo 2026 svelano a...

TB Zagreb

Torna il Festival delle Luci

Dal 18 al 22 marzo: palcoscenico a cielo aperto dove la luce diventa protagonista

LEGGI

Personaggi

Marco Masini

Marco Masini
fedez

Fedez
Levante

Levante
Mara Sattei

Mara Sattei

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963