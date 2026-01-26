Sanremo 2026, Ermal Meta porta in gara il dramma di Gaza: testo e significato di Stella Stellina Il brano dell'artista racconta la storia di una bambina palestinese: un pezzo che toccherà molti animi ma farà anche discutere.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Mentre le indiscrezioni sul Festival di Sanremo si accavallano, con i probabili nomi di nuovi super ospiti presenti alla kermesse, tra le certezze del pubblico ci sono i 30 big in gara e le loro canzoni. Gli artisti hanno già iniziato nei giorni scorsi le prove generali e top secret all’Auditorium del Foro Italico a Roma, insieme all’orchestra e oggi, lunedì 26 gennaio 2026, i giornalisti potranno ascoltare in anteprima i brani della manifestazione canora. Tra questi anche Stella Stellina, pezzo di Ermal Meta, già pronto a far discutere. Il cantante albanese naturalizzato italiano, è un veterano dell’Ariston: in passato ha partecipato già a cinque Festival, vincendo nel 2018 con Non mi avete fatto niente, in duetto con Fabrizio Moro, e conquistando per ben due volte il terzo posto (2017-2021). In questo Sanremo 2026 Ermal torna con un pezzo di grande attualità, che racconta una pagina di storia drammatica sulla Palestina e la Striscia di Gaza.

Ermal Meta, a Sanremo 2026 con Stella Stellina, brano che racconta la storia di una bambina palestinese

Nel suo sesto Festival di Sanremo, Ermal Meta torna con un brano forte e molto attuale. Stella Stellina, questo il titolo della canzone in gara, si preannuncia come un pezzo dal grande impatto emotivo, intimo e ancora al presente, dato che racconta la storia di una bambina palestinese. "Una canzone di tristissima attualità", aveva detto Carlo Conti presentando Meta a Sarà Saremo. "È attuale ma è anche una canzone di speranza e di resistenza nonostante tutto– aveva risposto l’artista -. Parla di una bambina dal punto di vista di uno sconosciuto, però è come se fosse anche la sua, la nostra, di tutti noi".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, un brano destinato a toccare molti animi ma anche a far discutere, esattamente come era successo in precedenti edizioni a Dargen D’Amico e Ghali, entrambi in gara nel 2024 con Onda Alta e Casa Mia. Quando si toccano temi divisivi, la polemica è sempre dietro l’angolo, nonostante il dolore di un popolo (in questo caso di una bambina) non dovrebbe dividere ma unire. C’è già chi mormora che Ermal Meta abbia scelto una canzone ‘furba‘, che sicuramente creerà hype, ma intanto sui social sono tantissimi i fan del cantautore che non vedono l’ora di ascoltarla.

Ermal Meta, il testo di ‘Stella Stellina’

Il testo della canzone Stella Stellina non è stato ancora reso pubblico.

(in aggiornamento)

Potrebbe interessarti anche