Sanremo 2026, Enrico Nigiotti ci riprova con 'Ogni volta che non so volare': testo e significato del brano
Al suo quarto Festival il cantante porta una ballad profonda e intima, che parla di resilienza e amore.
Sul palco dell’Ariston, tra i 30 Big in gara della 76esima edizione del Festival di Sanremo, risuona la voce graffiante e profonda di Enrico Nigiotti, che torna a confrontarsi con il grande pubblico con il brano ‘Ogni volta che non so volare‘. Per il cantautore livornese questo è un ritorno significativo: non la prima volta ma la quarta partecipazione alla kermesse canora. Dopo il debutto nella sezione Nuove Proposte nel 2015 con Qualcosa da decidere, e le partecipazioni tra i Big nel 2019 con Nonno Hollywood — che conquistò anche il Premio Lunezia per il miglior testo — e nel 2020 con Baciami adesso, Nigiotti torna a calcare il palco scenico con un pezzo che parla non solo di sé stesso, ma di tutti noi.
‘Ogni volta che non so volare’: il significato del brano di Nigiotti a Sanremo 2026
Il brano di Enrico Nigiotti in gara a Sanremo 2026, Ogni volta che non so volare, è una ballad profonda, costruita come un flusso di coscienza attraverso cui l’artista riflette su cadute, risalite e insegnamenti che la vita stessa consegna. L’idea del ‘non sapere volare’ non va letta come un fallimento: è l’immagine di quei momenti in cui si tocca il fondo, si esita, si teme di non essere all’altezza, ma si trova comunque la forza di rialzarsi, anche grazie alle persone che ci stanno accanto. Nigiotti ha parlato di un testo che nasce dalla quotidianità, dai ricordi, dall’esperienza vissuta, e che invita ad abbracciare i legami e le fragilità come risorse preziose nella costruzione della nostra storia personale. Una sorta di presa di coscienza in cui si comprende che non sempre si può essere forti, invincibili, ma è proprio nei momenti di difficoltà che emerge ciò che conta davvero — le persone che restano, la memoria, l’amore che ci tiene ancorati quando il terreno sembra mancare. Un messaggio di autenticità che ben si sposa con l’intimità delle tematiche di questo Festival, trasformando la sua canzone in una piccola guida alla resilienza emotiva.
Il testo di Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti
(Enrico Nigiotti, Pacifico)
Tardi
Che non è più solo notte
Ma anche un po’ mattina
Tardi che non mi addormento
Chiudo gli occhi appena
Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto
Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro
Il tempo vola maledetto
Veloce come un pizzicotto
Ecco la prima volta che ho fatto l’amore avevo 15 anni
Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi
Così dolce e preoccupato
Così sempre attento
Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso
Il tempo vola l’ho già detto
Anche in un orologio rotto
E mentre fuori scoppia un altro inferno
Da qualche parte adesso è già domani
Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso
Prima di
Volare
Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà
E c’è bisogno di dolore per un po’ di felicità
Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro
E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo
Il tempo corre quanto è stronzo
Sorpassa e poi ti ruba il posto
E mentre fuori brucia un altro inferno
Pochi minuti e poi sarà domani
Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso
Prima di volare
I mostri che c’ho dentro
Che mi fanno cadere
Questa mania che devi andare solo bene
A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo
A chi comunque vada mi rimane accanto
E se questa vita è un viaggio
Meno male siete qui
Ogni volta che non so
Volare
Ogni volta che non so
Volare
Ogni volta che non so
Volare
