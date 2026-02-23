Sanremo 2026, Enrico Nigiotti ci riprova con 'Ogni volta che non so volare': testo e significato del brano Al suo quarto Festival il cantante porta una ballad profonda e intima, che parla di resilienza e amore.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

iPa

CONDIVIDI

Sul palco dell’Ariston, tra i 30 Big in gara della 76esima edizione del Festival di Sanremo, risuona la voce graffiante e profonda di Enrico Nigiotti, che torna a confrontarsi con il grande pubblico con il brano ‘Ogni volta che non so volare‘. Per il cantautore livornese questo è un ritorno significativo: non la prima volta ma la quarta partecipazione alla kermesse canora. Dopo il debutto nella sezione Nuove Proposte nel 2015 con Qualcosa da decidere, e le partecipazioni tra i Big nel 2019 con Nonno Hollywood — che conquistò anche il Premio Lunezia per il miglior testo — e nel 2020 con Baciami adesso, Nigiotti torna a calcare il palco scenico con un pezzo che parla non solo di sé stesso, ma di tutti noi.

‘Ogni volta che non so volare’: il significato del brano di Nigiotti a Sanremo 2026

Il brano di Enrico Nigiotti in gara a Sanremo 2026, Ogni volta che non so volare, è una ballad profonda, costruita come un flusso di coscienza attraverso cui l’artista riflette su cadute, risalite e insegnamenti che la vita stessa consegna. L’idea del ‘non sapere volare’ non va letta come un fallimento: è l’immagine di quei momenti in cui si tocca il fondo, si esita, si teme di non essere all’altezza, ma si trova comunque la forza di rialzarsi, anche grazie alle persone che ci stanno accanto. Nigiotti ha parlato di un testo che nasce dalla quotidianità, dai ricordi, dall’esperienza vissuta, e che invita ad abbracciare i legami e le fragilità come risorse preziose nella costruzione della nostra storia personale. Una sorta di presa di coscienza in cui si comprende che non sempre si può essere forti, invincibili, ma è proprio nei momenti di difficoltà che emerge ciò che conta davvero — le persone che restano, la memoria, l’amore che ci tiene ancorati quando il terreno sembra mancare. Un messaggio di autenticità che ben si sposa con l’intimità delle tematiche di questo Festival, trasformando la sua canzone in una piccola guida alla resilienza emotiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il testo di Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti

(Enrico Nigiotti, Pacifico)

Tardi

Che non è più solo notte

Ma anche un po’ mattina

Tardi che non mi addormento

Chiudo gli occhi appena

Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto

Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro

Il tempo vola maledetto

Veloce come un pizzicotto

Ecco la prima volta che ho fatto l’amore avevo 15 anni

Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi

Così dolce e preoccupato

Così sempre attento

Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso

Il tempo vola l’ho già detto

Anche in un orologio rotto

E mentre fuori scoppia un altro inferno

Da qualche parte adesso è già domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di

Volare

Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà

E c’è bisogno di dolore per un po’ di felicità

Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro

E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo

Il tempo corre quanto è stronzo

Sorpassa e poi ti ruba il posto

E mentre fuori brucia un altro inferno

Pochi minuti e poi sarà domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di volare

I mostri che c’ho dentro

Che mi fanno cadere

Questa mania che devi andare solo bene

A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo

A chi comunque vada mi rimane accanto

E se questa vita è un viaggio

Meno male siete qui

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare

Ogni volta che non so

Volare

Potrebbe interessarti anche