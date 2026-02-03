Sanremo 2026, Enrico Nigiotti è pronto: "Nessuna ansia". E svela l'amicizia speciale con Gianna Nannini
Nel suo quarto Festival il cantante livornese porterà il brano Ogni volta che non so volare, un pezzo romantico scritto insieme a Pacifico.
Quarto Festival di Sanremo per Enrico Nigiotti. Il cantante livornese, dopo aver partecipato alla kermesse tra le Nuove proposte nel 2015 (Qualcosa da decidere), nel 2019 (Nonno Hollywood) e nel 2020 (Baciami adesso), torna sul palco dell’Ariston nel 2026 con ‘Ogni volta che non so volare’, brano che sarà anche contenuto nell’album ‘Maledetti innamorati‘ in uscita il 13 marzo. Si tratta di un pezzo romantico che parla di un amore senza giudizi, scritto ancora quando la fama era lontana: "In realtà l’avevo buttata giù anni fa, prima ancora di ottenere successo – ha raccontato l’artista a Repubblica -. L’avevo pensata di notte, ma avevo sempre l’impressione che mancasse qualcosa. Allora ho chiesto una mano a Pacifico, con cui avevo scritto la mia primissima canzone e che avevo perso di vista. Ma per fortuna abbiamo un’amica in comune, Gianna Nannini". Tra Nigiotti e la cantante esiste da anni un rapporto di amicizia e stima reciproca, ed è una persona che Enrico sente molto presente nella sua vita, specie in un momento delicato ed emozionante come quello sanremese.
Enrico Nigiotti "Allenatissimo" per Sanremo grazie all’amicizia con Gianna Nannini
"Non ho ansie particolari, sono in tour e quindi sono allenatissimo, un po’ di emozione c’è ma non ho timori. Ho cominciato a vivere di musica tardi, adesso per me è tutto più semplice. Anche se in questo mondo non sai cosa potrà succedere", ha detto Enrico Nigiotti a Repubblica, parlando dell’imminente partecipazione a Sanremo 2026 insieme agli alti big in gara. Nell’intervista, il cantante ha anche raccontato della sua amicizia con altri colleghi, come Laura Pausini ed Eros Ramazzotti, sottolineando però che "La sua vera amica è Gianna Nannini": "Quando sono nati i miei gemelli mi mandò un pacco con dentro una serie di bavaglini con su scritti i giorni della settimana. Pensi che una volta non trovavo posto per la macchina a Milano: l’ho chiamata e mi ha fatto parcheggiare nel suo garage".
Poi, anche un ricordo sulla sua partecipazione ad Amici e X Factor. Nella scuola di Maria De Filippi fu allievo nel 2009, mentre nel talent di Sky correva l’anno 2017 e Nigiotti fu scelto per far parte della categoria Over 25, guidata da Mara Maionchi, arrivando poi al terzo posto nella finale: "Oggi c’è più consapevolezza, quando ho partecipato non c’erano i social, non c’era l’ossessione per i numeri. Che poi la verità sono i biglietti venduti per i tour, il resto è fittizio. Però i talent restano una bella vetrina e vedo ragazzi più preparati. Però per non perdersi è importante avere una squadra dietro".
