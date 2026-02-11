Sanremo 2026, Eddie Brock canta ‘Avvoltoi’: testo e significato della canzone che può stupire il Festival Eddie Brock debutta a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”, una canzone intensa e pop che racconta l’amore e il dolore, tra vulnerabilità e un finale rock sorprendente.

Il nome di Eddie Brock potrebbe essere una delle rivelazioni più interessanti di Sanremo 2026. Dopo aver conquistato il pubblico digitale con "Non è mica te", il cantautore romano sale per la prima volta sul palco dell’Ariston con "Avvoltoi", un brano che segna un passo avanti netto nel suo percorso artistico. Non un’operazione nostalgia né un tentativo di cavalcare il successo precedente, ma una scelta consapevole di evoluzione.

Eddie Brock a Sanremo 2026: perché "Avvoltoi" è una scelta coraggiosa

"Avvoltoi" nasce da una scrittura condivisa con Lorenzo Iaschi e Vincenzo Leone e si presenta come una canzone più aperta, pop e diretta, pur mantenendo una forte componente emotiva. Eddie Brock dimostra di sapere quando è il momento di cambiare pelle, lasciando da parte l’urgenza dell’indie più istintivo per abbracciare una forma espressiva più ampia, senza perdere autenticità.Arrivare a Sanremo dopo un brano virale non è mai semplice. Il rischio di ripetersi o di inseguire una formula già vincente è sempre dietro l’angolo. Eddie Brock, invece, fa l’esatto opposto. "Avvoltoi" non cerca di replicare l’impatto immediato di "Non è mica te", ma punta a raccontare qualcosa di diverso, più profondo e stratificato.

Le sonorità si spostano verso un pop emotivo, costruito con cura, che lascia spazio alla voce e al racconto. È una canzone che cresce con l’ascolto e che sembra pensata per il palco dell’Ariston, senza snaturarsi. Anche chi storpierà il suo nome d’arte potrebbe ricordarsi facilmente del suo volto e, soprattutto, della sua canzone. E questo, a Sanremo, è già un mezzo successo.

Testo e significato di "Avvoltoi": amore, ferite e maturità emotiva

Il cuore di "Avvoltoi" è il racconto di un amore intenso e doloroso, di quelli che arrivano quando non si è pronti e lasciano segni profondi. Il titolo richiama l’immagine di sentimenti che girano intorno, pronti a colpire nei momenti di fragilità, ma anche la necessità di affrontarli senza fuggire.

Eddie Brock mette a nudo le emozioni con una scrittura sincera, mai urlata, che parla di vulnerabilità e del coraggio di riconoscere un sentimento autentico anche quando fa male. La vera sorpresa arriva nel finale: un assolo di chitarra dal sapore rock e nostalgico che chiude il brano come una ferita non del tutto rimarginata. Non consola, non risolve, ma resta. Ed è proprio questo che rende "Avvoltoi" una canzone destinata a lasciare il segno al Festival di Sanremo 2026.

