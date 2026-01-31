Sanremo 2026, i duetti ufficiali: sorpresa Tony Pitony, Fagnani spiazza, canta anche Renato Pozzetto Carlo Conti, in diretta dal Tg1 ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 2026: grandi ritorni e nomi inaspettati, come quello di Fagnani. I dettagli.

Il Festival di Sanremo 2026 è ormai alle porte e, come ogni anno, andrà in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. Alla conduzione ci sarà Carlo Conti, affiancato per tutte le cinque serate da Laura Pausini come co-conduttrice. In ogni serata sono previsti ospiti e co-conduttori, tra cui Achille Lauro, presente nella seconda serata, mentre saranno 30 i Big in gara. Oggi, sabato 31 gennaio, dopo giorni di voci e indiscrezioni, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente i duetti della serata delle Cover, in programma venerdì 27 febbraio, uno dei momenti più attesi dal pubblico. L’annuncio è arrivato durante l’edizione delle 13.30 del Tg1 di oggi, sabato 31 gennaio. Vediamo insieme l’elenco completo.

Sanremo 2026, svelati i duetti della serata cover: l’elenco completo

Carlo Conti ha annunciato i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio. L’annuncio è avvenuto durante il Tg1 delle 13.30 di sabato 31 gennaio, quando il conduttore e direttore artistico ha rivelato i nomi degli artisti che accompagneranno i 30 Big nella serata delle cover, tradizionalmente tra le più attese della kermesse. Tanti ritorni e grandi sorprese, ci sono nomi che hanno stupito, in particolare quello di Francesca Fagnani che, come tutti sanno, è una conduttrice e giornalista. Altri nomi variano, da Gianluca Grignani a Morgan, passando per Dario Brunori, Gregory Porter, Patty Pravo e Fiorella Mannoia, fino a Claudio Santamaria e a un possibile ritorno di Renato Pezzetto. Di seguito, l’elenco completo dei duetti:

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

Ermal Meta con Dardust – Golden Hour

Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole, parole

J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita (Un misterioso pseudonimo potrebbe segnare il grande ritorno di Cochi e Renato).

LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

Levante con Gaia – I maschi

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

Raf con The Kolors – The Riddle

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho

Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Sanremo 2026, quando inizia e come si vota alla serata cover

Tutto è pronto, Sanremo 2026 inizierà il 24 febbraio 2026 e si concluderà il 28 febbraio. Tornando alla serata cover, ‘Come si vota?’. Dunque, gli artisti saranno votati dal pubblico e dalle giurie (Stampa, Tv e Web, e Radio), e chi otterrà più voti vincerà la Serata delle Cover.

