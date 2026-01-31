Sanremo 2026, i duetti ufficiali: sorpresa Tony Pitony, Fagnani spiazza, canta anche Renato Pozzetto
Carlo Conti, in diretta dal Tg1 ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 2026: grandi ritorni e nomi inaspettati, come quello di Fagnani. I dettagli.
Il Festival di Sanremo 2026 è ormai alle porte e, come ogni anno, andrà in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. Alla conduzione ci sarà Carlo Conti, affiancato per tutte le cinque serate da Laura Pausini come co-conduttrice. In ogni serata sono previsti ospiti e co-conduttori, tra cui Achille Lauro, presente nella seconda serata, mentre saranno 30 i Big in gara. Oggi, sabato 31 gennaio, dopo giorni di voci e indiscrezioni, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente i duetti della serata delle Cover, in programma venerdì 27 febbraio, uno dei momenti più attesi dal pubblico. L’annuncio è arrivato durante l’edizione delle 13.30 del Tg1 di oggi, sabato 31 gennaio. Vediamo insieme l’elenco completo.
Sanremo 2026, svelati i duetti della serata cover: l’elenco completo
Carlo Conti ha annunciato i duetti della quarta serata del Festival di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio. L’annuncio è avvenuto durante il Tg1 delle 13.30 di sabato 31 gennaio, quando il conduttore e direttore artistico ha rivelato i nomi degli artisti che accompagneranno i 30 Big nella serata delle cover, tradizionalmente tra le più attese della kermesse. Tanti ritorni e grandi sorprese, ci sono nomi che hanno stupito, in particolare quello di Francesca Fagnani che, come tutti sanno, è una conduttrice e giornalista. Altri nomi variano, da Gianluca Grignani a Morgan, passando per Dario Brunori, Gregory Porter, Patty Pravo e Fiorella Mannoia, fino a Claudio Santamaria e a un possibile ritorno di Renato Pezzetto. Di seguito, l’elenco completo dei duetti:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
- Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
- Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
- Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
- Ermal Meta con Dardust – Golden Hour
- Fedez & Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole, parole
- J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita (Un misterioso pseudonimo potrebbe segnare il grande ritorno di Cochi e Renato).
- LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
- Levante con Gaia – I maschi
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
- Raf con The Kolors – The Riddle
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Bésame mucho
- Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
Sanremo 2026, quando inizia e come si vota alla serata cover
Tutto è pronto, Sanremo 2026 inizierà il 24 febbraio 2026 e si concluderà il 28 febbraio. Tornando alla serata cover, ‘Come si vota?’. Dunque, gli artisti saranno votati dal pubblico e dalle giurie (Stampa, Tv e Web, e Radio), e chi otterrà più voti vincerà la Serata delle Cover.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, Carlo Conti al Tg1 svela la lista dei Big: da Patty Pravo a Serena Brancale, chi ci sarà
Carlo Conti ha comunicato la lista dei 30 big in gara a Sanremo 2026 tra grandi sorp...
Sanremo 2026, spoiler sui duetti: la strana scelta di Fedez e Masini, Samurai Jay con un colosso della musica
A meno di un mese dalla kermesse, ecco le prime indiscrezioni sulla quarta serata ch...
Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop
Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
Sanremo 2026, svelata la data di annuncio dei duetti delle cover: manca pochissimo. Le anticipazioni di Patty Pravo
La puntata di oggi de La Volta Buona ha portato novità importanti sui prossimi annun...
Sanremo 2026, il programma delle 5 serate: quando inizia, conduttori, ospiti, canzoni e i big in gara
La 76esima edizione della kermesse si avvicina e sono già tanti i dettagli che inizi...
Patty Pravo e le telefonate con Madonna: “Mi ha fatto una sorpresa”. La rivelazione prima di Sanremo
La cantante ha raccontato di avere sentito più volte la star americana, ma di non av...
FantaSanremo al via: iscrizioni aperte e svelate tutte le cifre (con sorpresa Fedez). Come si gioca
Oggi mercoledì 7 gennaio inizia ufficialmente il fantasy game del Festival della can...
Laura Pausini, duetti da sogno con Annalisa e Achille Lauro: doppia 'bomba prima' di Sanremo
Nel nuovo disco di cover ‘Io Canto 2’ ci sarà anche la discussa collaborazione con J...