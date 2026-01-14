Sanremo 2026, droni e body cam nella 'zona rossa' del Festival: al via il piano di (super) sicurezza Tutta l'area intorno al Teatro Ariston verrà messa sotto stretta sorveglianza con misure di sicurezza eccezionali.

Mentre i 30 big in gara scaldano l’ugola per salire sul palco del 76esimo Festival di Saremo, intorno all’Ariston si lavora per mettere in sicurezza tutti, cast, artisti e pubblico. Per organizzare al meglio la kermesse canora, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, gli addetti ai lavori stanno infatti mettendo a punto un piano di safety e security in gradi di rendere la manifestazione un luogo sicuro per tutti: dai servizi antincendio, all’assistenza, fino a un complesso sistema di droni, body cam e metal detector in azione in tutta la zona rossa adiacente al teatro sanremese. Tutte le misure sono state discusse nell’ambito di un sopralluogo nel circondario del’Ariston presieduto dal prefetto di Imperia Antonio Giaccari e alla presenza dei vertici delle forze di polizia.

Festival di Sanremo, al via il piano sicurezza per la zona rossa

A Sanremo si lavora per mettere in sicurezza il 76esimo Festival, sia fuori che dentro l’Ariston. "Prosegue l’attività di pianificazione del complesso e articolato dispositivo di safety e security – ha dichiarato il rappresentante di governo, il prefetto di Imperia Antonio Giaccari – che riguarda tutte le componenti non solo di ordine e sicurezza pubblica, ma anche su ciò che attiene la panificazione dei servizi antincendio e di assistenza al pubblico". In quella che viene ormai denominata la ‘zona rossa‘ intorno al teatro Ariston verranno quindi applicare misure eccezionali: droni, body cam e ingressi regolato da metal detector tarati al massimo delle loro funzionalità, in grado di captare anche il più picciolo coltellino nascosto in tasca. Nel piano, che verrà adottato dal 24 al 28 febbraio 2026, quando la gara canora andrà in scena con Carlo Conti e Laura Pausini sul palco, è prevista anche massima attenzione al deflusso delle persone, specialmente in occasione del passaggio degli artisti per strada, nelle aree più affollate attorno all’Ariston. I lavori stanno già procedendo e il prossimo 15 gennaio 2026, si terrà un nuovo vertice tecnico in Prefettura per mettere a punto gli ultimi dettagli. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

