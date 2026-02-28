Sanremo 2026: dopo la censura a Gaia e Levante, scatta il bacio tra due uomini al DopoFestival. Ecco chi
Al DopoFestival si apre il discorso sulla presunta censura durante l'esibizione di Levante e Gaia sul palco dell'Ariston, e scatta la contro risposta al cambio della regia.
In un Festival di Sanremo moderato come quello di quest’anno, dove ogni gesto viene attentamente scrutinato, il primo vero momento di sorpresa e ironia è arrivato durante il DopoFestival, quando un bacio tra due uomini ha catturato l’attenzione del pubblico e dei social. L’episodio si è rivelato una risposta scherzosa alla polemica nata poche ore prima durante la serata delle cover. Scopriamo di più.
La polemica del bacio non ripreso tra Levante e Gaia
Durante la serata delle cover, il bacio tra Levante e Gaia è stato inquadrato da lontano, tanto da generare confusione tra il pubblico televisivo. Molti spettatori hanno parlato di una possibile censura, con reazioni immediate sui social che hanno oscillato tra indignazione e ironia. Alcuni personaggi dello spettacolo e della politica hanno espresso il loro punto di vista, amplificando il dibattito. Tuttavia, le due cantanti hanno rapidamente rimediato nella social room della Rai, mostrando il bacio in modo chiaro e permettendo alla rete di spegnere almeno in parte le polemiche. Poco dopo, il profilo Instagram ufficiale del Festival ha pubblicato nelle storie una clip con il primo piano del bacio, stavolta senza inquadrature lontane.
Il DopoFestival risponde con ironia
A prendere la questione con leggerezza è stato il DopoFestival, condotto da Nicola Savino. Nel corso della trasmissione, Ciro Priello e Gianluca Colucci (Fru) sono entrati in studio per salutare Aurora Leone, collega dei The Jackal, e hanno citato ironicamente la vicenda della censura: "Siamo venuti qui perché volevamo anche noi fare il bacio tra persone dello stesso genere. Però per recuperare la cosa che è stata fatta, volevamo un grandissimo close-up su di noi. Perché dall’altra parte è stato un po’ censurato". Savino ha colto subito la provocazione e ha invitato i due ragazzi a baciarsi in diretta, chiedendo alla regia di stringere l’inquadratura: "Sì ho sentito che è stato censurato. Ma allora datevi un bel bacino. Regia stringi, stringi, inquadrali".
Reazioni e commenti del pubblico
Il bacio tra Fru e Ciro è stato ripreso in primo piano e trasmesso senza alcuna conseguenza, suscitando una valanga di commenti divertiti sui social. Tra le reazioni più significative si leggono: "Anche se ci siamo persi Gaia e Levante, abbiamo Ciro e Fru!". "Ci stanno dando quello che la regia prima ci ha tolto". "Finalmente un momento più spontaneo, anche se arriva dal DopoFestival". "Ci voleva Savino per avere un bacio senza censure". "Poi mi chiedono perché amo i The Jackal. Loro hanno proprio detto addio alla censura".
