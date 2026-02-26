Sanremo 2026, Ditonellapiaga a rischio squalifica (per ‘colpa’ di Fiorello). Cosa succede
Nella puntata di oggi de La Pennicanza, la cantante in gara al Festival è stata protagonista di un simpatico (ma rischioso) siparietto insieme a Fiorello. Ecco i dettagli.
A poche ore dalla terza puntata del Festival, Sanremo resta al centro del programma-cult di Fiorello La Pennicanza, ribattezzato per l’occasione La Sanremanza. Anche oggi lo showman di Rai Radio 2 non ha risparmiato nessuno, pur sorprendendo con una strenua difesa degli ascolti della kermesse. Un collegamento in diretta con Ditonellapiaga ha causato il panico, per un momento, mentre è stato il solito (scatenato) Al Bano a commentare la vicenda dei party ‘bilaterali’ denunciati da Elettra Lamborghini. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Sanremo 2026, lo scivolone su Ditonellapiaga e il commento sugli ascolti
"Parliamo di questi ascolti", ha esordito Fiorello nella puntata odierna de La Pennicanza. Il riferimento, ovviamente, era agli ascolti della seconda serata di Sanremo, ottimi in senso assoluto ma decisamente inferiori rispetto alla passata edizione. Ma a quanto pare, per il conduttore Rai il bicchiere resta mezzo pieno: "Ha fatto un botto, 59 virgola qualcosa…e poi i critici sono quelli che vanno a cercare i peli nell’uovo, e dicono ‘ha fatto 3 milioni in meno. No! I tre milioni ci sono, sono tutti sulla nave con Pezzali!".
Poco dopo è intervenuto in diretta anche il (finto) Pier Silvio Berlusconi, per complimentarsi a modo suo con Carlo Conti: "Volevo complimentarmi a nome mio e di tutta la grande famiglia Mediaset dei grandi risultati del Festival…non è che bisogna adombrarsi solo perché gli ascolti sono calati, vedrete che stasera sarà tutta un’altra cosa!…Vi auguro tanti milioni in più e tanto tanto share!".
Davanti all’Ariston, La Pennicanza ha poi intercettato la concorrente Ditonellapiaga, che però ha insistito per presentarsi come una sosia molto somigliante all’originale: "Io mi chiamo Maria Lo Russo, sono l’igienista dentale di Ditonellapiaga, prima di cantare dobbiamo sempre fare la pulizia dei denti". Fiorello l’ha quindi invitata a cantare una cover in diretta, ma immediatamente da dietro le quinte è salita l’agitazione generale, nel terrore che questa esibizione potesse costare la squalifica alla cantante. Motivo per cui Ditonellapiaga ha dovuto rinunciare suo malgrado al siparietto.
L’intervento di Al Bano su Elettra Lamborghini
A seguire, Fiorello e Biggio hanno discusso la notizia dei famosi festini ‘bilaterali’ denunciati da Elettra Lamborghini. E il loro commento ha scatenato l’intervento inatteso di Al Bano: "Allora, intanto a questo festino c’ero io, e se la gente non dormiva era per merito mio…ti dico com’ero vestito, avevo una mutanda di cuoio, ho usato un frustino che usava mio padre per far camminare l’asino…la Lamborghini li chiama bilaterali, io li chiamo ’ndo cojo cojo…allora ti dico c’erano tanti vertici Rai là dentro, Giampaolo Rossi era vestito da Renato Zero, Alibrandi era vestito da Frozen…ma il top del top è stato quando hanno suonato la porta e sai chi era? Kabir Bedi!".
In chiusura, sono state le Bambole di pezza a presentarsi davanti all’Ariston per una canzone improvvisata. E stavolta, nonostante le proteste da dietro le quinte, il gruppo in gara a Sanremo è riuscito a cantare con successo una cover di "Fly me to the moon". In barba all’ipotesi di squalifica dalla competizione.
