Sanremo 2026, Ditonellapiaga rivelazione del Festival? Testo e significato di 'Che fastidio!' Ditonellapiaga è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Che fastidio!", diverso rispetto a quelli tipici della kermesse, ma che ha colpito chi l'ha ascoltata

Meno di due settimane e prenderà il via il Festival di Sanremo 2026, quinta edizione che vede al timone Carlo Conti, criticato da alcuni perché in gara non ci sarebbero troppi nomi altisonanti, anche se lui si è difeso sottolineando di avere privilegiato nella scelta le canzoni.

Tra gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston c’è Ditonellapiaga, che aveva già avuto modo di vivere un’esperienza così importante in passato, pur in maniera diversa. Il brano che lei presenta si intitola "Che fastidio" ed è indicato da molti come quello che potrebbe essere la vera rivelazione della kermesse.

Che Fastidio!, significato del brano di Ditonellapiaga a Sanremo 2026: è lei la favorita

Esibirsi in una cornice come quella dell’Ariston può generare sempre grandi emozioni, sarà certamente così anche per Ditonellapiaga, alla sua prima occasione da solista, dopo avere gareggiato nel 2020 in coppia con Rettore e neiduetti nella serata delle cover con i Colla Zio e Willie Peyote due anni dopo.

Nonostante tutto, lei si sente tranquilla e vuole vivere questa occasione al meglio: "La vivo con grande rispetto verso tutte le persone con cui mi sono esibita gli anni passati, ma anche con grande gioia, perché posso portare la mia identità e creatività: 100% Ditonellapiaga, dritta al punto da sola" – ha detto a RadioItalia.

Ma di cosa parla il brano e qual è il suo significato? Nessun dramma sentimentale o dichiarazioni d’amore, come accade spesso con i cantanti in gara al Festival, la giovane artista ha scelto di puntare sul suo lato ironica, certa che la cosa possa incuriosire, anche se lei pensava inizialmente di gareggiare con un’altra canzone. "Il brano è un brano ironico, impertinente, sfacciato, però simpatico. Direi 100% Ditonellapiaga. Tra tutti i brani possibili immaginabili che ho scritto mai mi sarei aspettata che questo sarebbe stato in gara a Sanremo 2026".

Sulla base delle prime indiscrezioni diffuse, il suo sembra essere un brano dal ritmo trascinante e dal testo sagace, in pieno stile Carducci (il suo cognome all’anagrafe, ndr). L’obiettivo è chiaro: confermare la sua maturità artistica e scalare le classifiche con quella freschezza che l’ha resa una delle voci più originali della sua generazione.

Gran parte del merito è comunque di Carlo Conti, che ha scelto di puntare su di lei e su una canzone che sembra avere tutte le caratteristiche per fare bene. Non a caso, i bookmakers ritengono che lei possa essere la rivelazione di questo Festival, la sua vittoria è data a 16, la stessa quota attribuita ad Annalisa. L’artista non ha dimenticato quindi di ringraziare il conduttore e direttore artistico della manifestazione: "Il più coraggioso è stato Carlo Conti che ha scelto di portarlo. Sono però orgogliosa di portarlo perché mi rispecchia. Per la carriera di un artista secondo me è importante portare su un palco così brani che ci rispecchiano anche se non sono quelli che accontentano tutti e che sono più accessibili da tutto il pubblico. Sento che vado sul palco e sono me stessa".

È stata lei stessa a spiegare a pochi giorni dall’inizio di Sanremo 2026 quale sia il significato del brano: "La mia risposta alla crisi: non mi piango addosso. Il titolo è quel senso che hai quando al pranzo di Natale ritrovi zii e parenti a cui vuoi bene, ma che hanno sempre quella battuta sbagliata – ha detto a ‘Il Messaggero’ -. Li conosci bene, gli vuoi bene ma… anche meno. Non una reazione alla Bridget Jones: energia e punture di spillo".

I giornalisti che hanno avuto modo di sentirla n occasione dell’ascolto che viene organizzato in anteprima sono apparsi entusiasti, con un giudizio praticamente unanime che è stato ultra positivo: "Premio simpatia. Fa divertire e tamburellare, ballare e annuire quando snocciola le cose che danno fastidio. E se cita la "bossa nova" ecco il fraseggio in stile bossa nova. "Io non so più cos’è normale o un’allucinazione". A un certo punto arriva anche l’ambulanza. Molto attuale. Voto 8".

Le aspettative sono quindi elevatissime, non resta che attendere, chissà che davvero Ditonellapiaga non rappresenti qualcosa di insolito, ma in grado di lasciare il segno.

