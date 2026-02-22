Sanremo 2026, Dargen D’Amico (ancora) rivelazione del Festival? Testo e significato di ‘AI AI’ Dopo “Dove si balla”, Dargen D’Amico torna a Sanremo 2026 con “AI AI”: ironia, elettronica e una riflessione pop su social e intelligenza artificiale.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Al suo terzo Festival, Dargen D’Amico prova di nuovo a spiazzare pubblico e critica. Dopo il successo travolgente di "Dove si balla" nel 2022 – uno dei brani più forti di quell’edizione – e la parentesi più defilata del 2024, il cantautore milanese torna sul palco dell’Festival di Sanremo 2026 con "AI AI". Il titolo sembra un lamento, ma nasconde un gioco linguistico che è già manifesto poetico: "AI" come Artificial Intelligence, ma anche "ahi", esclamazione di dolore. Tra ritmo, immagini surreali e frecciate al presente digitale, Dargen firma un pezzo che unisce leggerezza e critica sociale.

AI AI a Sanremo 2026: il ritorno di Dargen tra ironia e provocazione

Per la terza volta in gara al Festival, Dargen porta un brano che rispecchia pienamente il suo stile: pop elettronico, citazioni pop e uno sguardo disincantato sull’attualità. Nel 2022 aveva conquistato il nono posto con "Dove si balla", diventata poi una delle hit radiofoniche più forti dell’anno; nel 2024 si era classificato ventesimo con "Onda alta". Con "AI AI", presentata all’edizione 2026 del Festival di Sanremo su Rai 1, il cantautore rilancia con un pezzo che alterna immagini balneari, amori fugaci e scenari digitali. L’arrangiamento richiama le sonorità anni Settanta e Ottanta, agli albori dell’elettronica, ma il cuore del brano è contemporaneo: l’intelligenza artificiale entra nella musica, nella comunicazione, nelle relazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dargen gioca con la parola "AI", trasformandola nel ritornello tormentone "AI AI, cosa mi fai?", che suona come una richiesta d’amore e insieme come una critica a una tecnologia che promette connessione ma genera distanza. Il risultato è un brano ballabile ma stratificato, fedele alla sua cifra ironica.

Il significato di "AI AI": tra social, tecnologia e bisogno di autenticità

Dietro l’apparente leggerezza del ritornello si nasconde una riflessione più ampia. "AI AI" non è soltanto un brano sull’intelligenza artificiale: è una canzone sul nostro rapporto con il digitale. I social, le notizie lette "sul giornale", le relazioni che si interrompono con un "Bye Bye" e un contatto perso: tutto richiama una quotidianità iperconnessa ma fragile. Il cantante accosta il dolore evocato dall’"ahi" alla sigla "AI", suggerendo che la tecnologia può diventare una ferita se non viene compresa e governata. Nel testo compaiono immagini paradossali – dj incapaci, feste che volano "come Nureyev", una ragazza con "più curve di Gardaland" – che costruiscono un mosaico pop, ironico e volutamente sopra le righe.

La domanda implicita è chiara: vogliamo davvero che la creatività sia dominio delle macchine? In un’epoca in cui l’AI entra anche nei processi di produzione musicale, Dargen sembra difendere l’elemento umano, imperfetto ma autentico. C’è poi una dimensione più intima: sogni che sembrano reali ma lasciano sporchi, viaggi "senza toccare", password sbagliate e linee che saltano. Metafore di relazioni mediate dallo schermo, di un mondo dove tutto è accessibile ma poco tangibili.

Testo completo di "AI AI" di Dargen D’Amico

Ai ai

di J. M. L. D’Amico – G. Fazio – P. Bagni

E. Roberts – J. M. L. D’Amico

Ed. Giada Mesi/Music Union

Prima di entrare in casa

Stavo un’ora a cercare di toglier la sabbia

Autostrada Adriatica

Dalla costa si vede l’Africa e lei che si tuffa

Ti prego, guardala

Ha più curve di Gardaland

Quando mi ha detto che tornerà in Francia

Uffa

Ho avuto il mal di pancia

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

Bye Bye

Ma come – Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Il Bel Paese ha così buongusto

Che pure il meteo non è mai brutto

È uno stivale però da diva

Che si fa il bagno nell’olio d’oliva

Dice il Vangelo – Darai da bere

A chi è straniero ma ha le stesse vene

Prendi sul serio una bollicina

E via il pensiero via la pellicina

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

Bye Bye

Ma come – Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Ho litigato con un dj

Suonava solo la hit parade

Sai, se metti le canzoni giuste

La festa vola come Nureyev

In Italia, troppa arte

Piedi più belli delle scarpe

Prendiamo un giorno di riposo

Dai, trova il modo, Carlos Raposo

Ho letto sul giornale

Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI

La pelle dà un effetto eccezionale

Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?

AI AI

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

Bye Bye

Ma come – Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Ho fatto un brutto sogno

Ma sembrava reale

Mi bagnavo nel mare

Però ne uscivo sporco

E giravamo il mondo

Però senza toccare

Mi ha fatto molto male

Ma mi è piaciuto molto

Ama ciò che non ti piace

È la chiave per la pace

Ma la password salvata mi sembra sbagliata

O la linea è saltata e ci prende fuoco casa

A me mi ha rovinato la rete

Altrimenti avrei fatto il prete

Avrei lasciato il paese fuggendo via

A cercare fortuna in Albania

AI AI,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai

Bye Bye

Ma come – Bye?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Me lo ridai?

AI AI

Potrebbe interessarti anche