Sanremo 2026, Dargen D’Amico (ancora) rivelazione del Festival? Testo e significato di ‘AI AI’
Dopo “Dove si balla”, Dargen D’Amico torna a Sanremo 2026 con “AI AI”: ironia, elettronica e una riflessione pop su social e intelligenza artificiale.
Al suo terzo Festival, Dargen D’Amico prova di nuovo a spiazzare pubblico e critica. Dopo il successo travolgente di "Dove si balla" nel 2022 – uno dei brani più forti di quell’edizione – e la parentesi più defilata del 2024, il cantautore milanese torna sul palco dell’Festival di Sanremo 2026 con "AI AI". Il titolo sembra un lamento, ma nasconde un gioco linguistico che è già manifesto poetico: "AI" come Artificial Intelligence, ma anche "ahi", esclamazione di dolore. Tra ritmo, immagini surreali e frecciate al presente digitale, Dargen firma un pezzo che unisce leggerezza e critica sociale.
AI AI a Sanremo 2026: il ritorno di Dargen tra ironia e provocazione
Per la terza volta in gara al Festival, Dargen porta un brano che rispecchia pienamente il suo stile: pop elettronico, citazioni pop e uno sguardo disincantato sull’attualità. Nel 2022 aveva conquistato il nono posto con "Dove si balla", diventata poi una delle hit radiofoniche più forti dell’anno; nel 2024 si era classificato ventesimo con "Onda alta". Con "AI AI", presentata all’edizione 2026 del Festival di Sanremo su Rai 1, il cantautore rilancia con un pezzo che alterna immagini balneari, amori fugaci e scenari digitali. L’arrangiamento richiama le sonorità anni Settanta e Ottanta, agli albori dell’elettronica, ma il cuore del brano è contemporaneo: l’intelligenza artificiale entra nella musica, nella comunicazione, nelle relazioni.
Dargen gioca con la parola "AI", trasformandola nel ritornello tormentone "AI AI, cosa mi fai?", che suona come una richiesta d’amore e insieme come una critica a una tecnologia che promette connessione ma genera distanza. Il risultato è un brano ballabile ma stratificato, fedele alla sua cifra ironica.
Il significato di "AI AI": tra social, tecnologia e bisogno di autenticità
Dietro l’apparente leggerezza del ritornello si nasconde una riflessione più ampia. "AI AI" non è soltanto un brano sull’intelligenza artificiale: è una canzone sul nostro rapporto con il digitale. I social, le notizie lette "sul giornale", le relazioni che si interrompono con un "Bye Bye" e un contatto perso: tutto richiama una quotidianità iperconnessa ma fragile. Il cantante accosta il dolore evocato dall’"ahi" alla sigla "AI", suggerendo che la tecnologia può diventare una ferita se non viene compresa e governata. Nel testo compaiono immagini paradossali – dj incapaci, feste che volano "come Nureyev", una ragazza con "più curve di Gardaland" – che costruiscono un mosaico pop, ironico e volutamente sopra le righe.
La domanda implicita è chiara: vogliamo davvero che la creatività sia dominio delle macchine? In un’epoca in cui l’AI entra anche nei processi di produzione musicale, Dargen sembra difendere l’elemento umano, imperfetto ma autentico. C’è poi una dimensione più intima: sogni che sembrano reali ma lasciano sporchi, viaggi "senza toccare", password sbagliate e linee che saltano. Metafore di relazioni mediate dallo schermo, di un mondo dove tutto è accessibile ma poco tangibili.
Testo completo di "AI AI" di Dargen D’Amico
Ai ai
di J. M. L. D’Amico – G. Fazio – P. Bagni
E. Roberts – J. M. L. D’Amico
Ed. Giada Mesi/Music Union
Prima di entrare in casa
Stavo un’ora a cercare di toglier la sabbia
Autostrada Adriatica
Dalla costa si vede l’Africa e lei che si tuffa
Ti prego, guardala
Ha più curve di Gardaland
Quando mi ha detto che tornerà in Francia
Uffa
Ho avuto il mal di pancia
AI AI
AI AI,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai
Bye Bye
Ma come – Bye?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?
AI AI
Il Bel Paese ha così buongusto
Che pure il meteo non è mai brutto
È uno stivale però da diva
Che si fa il bagno nell’olio d’oliva
Dice il Vangelo – Darai da bere
A chi è straniero ma ha le stesse vene
Prendi sul serio una bollicina
E via il pensiero via la pellicina
Ho letto sul giornale
Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI
La pelle dà un effetto eccezionale
Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?
AI AI
AI AI,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai
Bye Bye
Ma come – Bye?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?
AI AI
Ho litigato con un dj
Suonava solo la hit parade
Sai, se metti le canzoni giuste
La festa vola come Nureyev
In Italia, troppa arte
Piedi più belli delle scarpe
Prendiamo un giorno di riposo
Dai, trova il modo, Carlos Raposo
Ho letto sul giornale
Che certe cose non puoi ancora farle con l’AI
La pelle dà un effetto eccezionale
Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?
AI AI
AI AI,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai
Bye Bye
Ma come – Bye?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?
AI AI
Ho fatto un brutto sogno
Ma sembrava reale
Mi bagnavo nel mare
Però ne uscivo sporco
E giravamo il mondo
Però senza toccare
Mi ha fatto molto male
Ma mi è piaciuto molto
Ama ciò che non ti piace
È la chiave per la pace
Ma la password salvata mi sembra sbagliata
O la linea è saltata e ci prende fuoco casa
A me mi ha rovinato la rete
Altrimenti avrei fatto il prete
Avrei lasciato il paese fuggendo via
A cercare fortuna in Albania
AI AI,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai
Bye Bye
Ma come – Bye?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?
AI AI
Me lo ridai?
AI AI
Me lo ridai?
AI AI
Me lo ridai?
AI AI
Me lo ridai?
AI AI
