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Sanremo 2026, il disastro degli stream (un mese dopo): da Sal da Vinci a Samurai Jay, il paragone spietato con Mahmood e Olly

A un mese dall’ultima edizione delle kermesse, gli streaming dei brani in gara hanno visto un forte crollo rispetto ai numeri registrati negli anni precedenti.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Il Festival di Sanremo è da sempre la kermesse musicale più seguita del nostro Paese, e ogni anno i cantanti che vi partecipano registrano con i loro brani una crescita esponenziale degli streaming online, grazie proprio alla popolarità e alla visibilità che questa occasione regala. La vera gara si gioca però quando le luci dell’Ariston si spengono e a fare la differenza restano i numeri. A un mese esatto dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, i dati di Spotify consegnano un verdetto in realtà non molto positivo: un vero e proprio crollo degli stream rispetto ai dati degli anni precedenti. Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2026 (un mese dopo): 175 milioni di stream in meno rispetto al 2025

La presenza di cantanti meno noti in gara, e dunque una quota realmente Big più bassa rispetto alle edizioni precedenti, ha portato il Festival di Sanremo 2026 a partire già con una notevole asimmetria nel cast dal punto di vista degli ascolti in streaming e questo ha inevitabilmente portato conseguenze anche in seguito. A circa un mese dall’inizio di Sanremo, i brani del 2026 hanno registrato 229,6 milioni di stream totali, con un divario di 175,8 milioni rispetto all’edizione 2025 (circa il 43% in meno), che nello stesso periodo era invece arrivata a 405,4 milioni. Ma il confronto davvero abissale è con il 2024, l’ultima edizione targata Amadeus: quella kermesse alla stessa data contava infatti 433,9 milioni di stream, quasi il doppio di quanto registrato quest’anno.

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Sanremo 2026, classifica Spotify dei brani a un mese dalla kermesse

Il motivo di questo forte calo? Secondo molti potrebbe essere proprio la mancanza di artisti capaci di generare hype sufficiente da trascinare l’intera macchina. E a dare man forte a questa teoria c’è anche un altro dato importante: nel 2024 e nel 2025 erano appena 2 i brani rimasti sotto i 5 milioni di stream dopo un mese dalla fine del Festival. Nel 2026 sono ben 13 su 30, ovvero il 43% dell’intero cast. L’unico dato veramente sorprendente rimane quello registrato da Samurai Jay con Ossessione, che è davvero riuscito a conquistare i giovani sulle piattaforme con 25.5 milioni di stream: un ribaltamento totale rispetto al verdetto televisivo. Alle spalle del rapper troviamo Sayf con Tu mi piaci tanto a 17,7 milioni e al terzo posto il vincitore Sal Da Vinci con Per sempre sì a 15.1 milioni di stream.

Ecco la classifica Spotify dei brani di Sanremo 2026 a un mese dalla kermesse:

  1. Samurai Jay con "Ossessione": 25.5 mln
  2. Sayf con "Tu mi piaci tanto": 17.7 mln
  3. Sal Da Vinci con "Per sempre sì": 15.1 mln
  4. Ditonellapiaga con "Che fastidio!": 14.2 mln
  5. Fulminacci con "Stupida sfortuna": 11.9 mln
  6. Fedez / Marco Masini con "Male necessario": 11.5 mln
  7. Luché con "Labirinto": 11.4 mln
  8. LDA / Aka 7even con "Poesie clandestine": 11.3 mln
  9. Nayt con "Prima che": 9.2 mln
  10. J-Ax con "Italia Starter Pack": 8.7 mln
  11. Arisa con "Magica favola": 8.1 mln
  12. Tommaso Paradiso con "I romantici": 8 mln
  13. Tredici Pietro con "Uomo che cade": 7.6 mln
  14. Bambole di Pezza con "Resta con me": 7.1 mln
  15. Serena Brancale con "Qui con me": 6 mln
  16. Elettra Lamborghini con "Voilà": 5.8 mln
  17. Eddie Brock con "Avvoltoi": 5.2 mln
  18. Chiello con "Ti penso sempre": 4.7 mln
  19. Levante con "Sei tu": 4.4 mln
  20. Dargen D’Amico con "Ai ai": 4.3 mln
  21. Michele Bravi con "Prima o poi": 4.1 mln
  22. Ermal Meta con "Stella stellina": 4.1 mln
  23. Malika Ayane con "Animali notturni": 3.7 mln
  24. Mara Sattei con "Le cose che non sai di me": 3.6 mln
  25. Enrico Nigiotti con "Ogni volta che non so volare": 3.5 mln
  26. Leo Gassmann con "Naturale": 3 mln
  27. Raf con "Ora e per sempre": 3 mln
  28. Maria Antonietta / Colombre con "La felicità e basta": 2.9 mln
  29. Francesco Renga con "Il meglio di me": 2.4 mln
  30. Patty Pravo con "Opera": 1.6 mln

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