Sanremo 2026, il disastro degli stream (un mese dopo): da Sal da Vinci a Samurai Jay, il paragone spietato con Mahmood e Olly A un mese dall’ultima edizione delle kermesse, gli streaming dei brani in gara hanno visto un forte crollo rispetto ai numeri registrati negli anni precedenti.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il Festival di Sanremo è da sempre la kermesse musicale più seguita del nostro Paese, e ogni anno i cantanti che vi partecipano registrano con i loro brani una crescita esponenziale degli streaming online, grazie proprio alla popolarità e alla visibilità che questa occasione regala. La vera gara si gioca però quando le luci dell’Ariston si spengono e a fare la differenza restano i numeri. A un mese esatto dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, i dati di Spotify consegnano un verdetto in realtà non molto positivo: un vero e proprio crollo degli stream rispetto ai dati degli anni precedenti. Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2026 (un mese dopo): 175 milioni di stream in meno rispetto al 2025

La presenza di cantanti meno noti in gara, e dunque una quota realmente Big più bassa rispetto alle edizioni precedenti, ha portato il Festival di Sanremo 2026 a partire già con una notevole asimmetria nel cast dal punto di vista degli ascolti in streaming e questo ha inevitabilmente portato conseguenze anche in seguito. A circa un mese dall’inizio di Sanremo, i brani del 2026 hanno registrato 229,6 milioni di stream totali, con un divario di 175,8 milioni rispetto all’edizione 2025 (circa il 43% in meno), che nello stesso periodo era invece arrivata a 405,4 milioni. Ma il confronto davvero abissale è con il 2024, l’ultima edizione targata Amadeus: quella kermesse alla stessa data contava infatti 433,9 milioni di stream, quasi il doppio di quanto registrato quest’anno.

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Sanremo 2026, classifica Spotify dei brani a un mese dalla kermesse

Il motivo di questo forte calo? Secondo molti potrebbe essere proprio la mancanza di artisti capaci di generare hype sufficiente da trascinare l’intera macchina. E a dare man forte a questa teoria c’è anche un altro dato importante: nel 2024 e nel 2025 erano appena 2 i brani rimasti sotto i 5 milioni di stream dopo un mese dalla fine del Festival. Nel 2026 sono ben 13 su 30, ovvero il 43% dell’intero cast. L’unico dato veramente sorprendente rimane quello registrato da Samurai Jay con Ossessione, che è davvero riuscito a conquistare i giovani sulle piattaforme con 25.5 milioni di stream: un ribaltamento totale rispetto al verdetto televisivo. Alle spalle del rapper troviamo Sayf con Tu mi piaci tanto a 17,7 milioni e al terzo posto il vincitore Sal Da Vinci con Per sempre sì a 15.1 milioni di stream.

Ecco la classifica Spotify dei brani di Sanremo 2026 a un mese dalla kermesse:

Samurai Jay con "Ossessione": 25.5 mln Sayf con "Tu mi piaci tanto": 17.7 mln Sal Da Vinci con "Per sempre sì": 15.1 mln Ditonellapiaga con "Che fastidio!": 14.2 mln Fulminacci con "Stupida sfortuna": 11.9 mln Fedez / Marco Masini con "Male necessario": 11.5 mln Luché con "Labirinto": 11.4 mln LDA / Aka 7even con "Poesie clandestine": 11.3 mln Nayt con "Prima che": 9.2 mln J-Ax con "Italia Starter Pack": 8.7 mln Arisa con "Magica favola": 8.1 mln Tommaso Paradiso con "I romantici": 8 mln Tredici Pietro con "Uomo che cade": 7.6 mln Bambole di Pezza con "Resta con me": 7.1 mln Serena Brancale con "Qui con me": 6 mln Elettra Lamborghini con "Voilà": 5.8 mln Eddie Brock con "Avvoltoi": 5.2 mln Chiello con "Ti penso sempre": 4.7 mln Levante con "Sei tu": 4.4 mln Dargen D’Amico con "Ai ai": 4.3 mln Michele Bravi con "Prima o poi": 4.1 mln Ermal Meta con "Stella stellina": 4.1 mln Malika Ayane con "Animali notturni": 3.7 mln Mara Sattei con "Le cose che non sai di me": 3.6 mln Enrico Nigiotti con "Ogni volta che non so volare": 3.5 mln Leo Gassmann con "Naturale": 3 mln Raf con "Ora e per sempre": 3 mln Maria Antonietta / Colombre con "La felicità e basta": 2.9 mln Francesco Renga con "Il meglio di me": 2.4 mln Patty Pravo con "Opera": 1.6 mln

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