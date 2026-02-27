Sanremo 2026: figuraccia in mondovisione, Irina Shayk statuina e Carlo Conti spiazzato da una parolaccia in diretta La terza serata del Festival deve barcamenarsi tra una figuraccia internazionale, una parolaccia e la delusione provocata da Irina Shayk, una delle ospiti più attese

La terza serata del Festival di Sanremo, piuttosto che far decollare la kermesse, la fa planare, sempre più verso un atterraggio d’emergenza. Emergenza, proprio come quella accaduta in diretta nel corso del duetto tra Eros Ramazzotti e Alicia Keys, costretti a bloccarsi prima di cantare. Poi l’ospitata (non riuscitissima) di Irina Shayk, che gioca a fare la bella statuina, scatenando il web. Ciliegina sulla torta? Lo strafalcione con tanto di parolaccia durante un collegamento con un ospite di Carlo Conti. Scopriamo tutto quello che è successo.

Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys costretti a fermare l’esibizione

Tutto il pubblico attende con ansia il primo duetto storico tra le due star internazionali, e mentre entrambi si avvicinano al pianoforte, Alicia Keys ferma tutto, svelando di avere un problema tecnico, che non le permette di udire bene. "Non è colpa mia" incalza Eros Ramazzotti, mentre Carlo Conti si affretta a mandare la pubblicità per risolvere la questione. La figuraccia, avvenuta in diretta, scatena anche il web: "Ma io mi chiedo, annI che non abbiamo una cantante simile come ospite e ci sono problemi tecnici. Che figuraccia", "Per una volta che invitano una vera diva come Alicia Keys, mi fanno una figuraccia in mondovisione" e ancora "Alicia Keys non torna più in Italia".

Sanremo 2026, Carlo Conti e la parolaccia in diretta dell’ospite

Piove sul bagnato, anche in un momento in cui Carlo Conti decide di compiere una buona azione. Il conduttore si collega con Paolo, un ragazzo, purtroppo rimasto tetraplegico dopo un brutto episodio di bullsimo. Il ragazzo intona uno dei suoi brani preferiti e l’intervista scorre liscia, almeno così sembra, infatti, sul finale, il giovane, con un impeto di grinta si scatena al grido di "Non si molla un ca**o". Conti ride per nascondere un pizzico d’imbarazzo, ma lui insiste e lo ripete più volte. L’episodio, comunque, non è diventato virale sul web in chiave positiva. Perché tantissimi utenti hanno apprezzato la forza d’animo e la grinta di Paolo e la sua dichiarazione di coraggio che può ispirare tutti coloro che stanno attraversando delle difficoltà.

Sanremo 2026, altro che conduttrice: Irina Shayk bella statuina

Sul web, invece, ha fatto il pieno di critiche Irina Shayk, la top model russa arruolata come super ospite della terza serata del Festival. Che fosse bella lo sapevamo, ma certamente non avevamo bisogno di vederla a Sanremo, mentre fatica a integrarsi, soprattutto per la lingua, ma anche per un contesto, del quale si vede che non sa nulla. La bella modella si prepara due frasi contate in italiano per svolgere il compitino e poi si limita a leggere i cartellini (solo il nome dell’artista). Non è partecipe ed è fuori luogo, ma sicuramente non è colpa sua. Su di lei, il sentiment dei social è stato principalmente negativo: "Irina del tutto inutile poi in 4 per annunciare una canzone? E poi sonno…zzzzzz", "Un applauso ad Irina Shayk che ha incassato il cachet per dire due parole in croce" e ancora: "Irina più che una co-conduttrice sembra un soprammobile".

