Sanremo 2026, corsa al biglietto e follie: i prezzi (assurdi) per essere al Festival Nuova impennata di prezzi per l’ingresso al teatro Ariston, ma i picchi sono registrati dagli alloggi nella città ligure: platea e galleria, tutte le cifre

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Sanremo 2026 si avvicina. A esattamente un mese e mezzo dall’inizio del Festival della canzone italiana, ieri giovedì 8 gennaio si sono chiuse le registrazioni per la selezione di acquisto dei biglietti. I prezzi per l’ingresso al teatro Ariston sono aumentati ancora una volta, ma i picchi più assurdi sono registrati dagli alloggi nella città ligure. Scopriamo tutte le cifre nel dettaglio.

Sanremo 2026, i prezzi dei biglietti: platea e tribuna, quanto costa andare al Festival

Tra un mese e mezzo Carlo Conti darà ufficialmente il via alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà al teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026. Se il cast degli artisti è ormai definito da tempo e il conduttore è al lavoro sui super-ospiti (l’ultimo colpo è Stefano De Martino), lo stesso non si può dire del pubblico. Alle 18 di ieri giovedì 8 gennaio si sono infatti chiuse le registrazioni per la selezione di acquisto dei biglietti e i più fortunati tra quelli che hanno fatto richiesta (selezionati da un software in modo casuale) scopriranno se potere comprare un ingresso solo il prossimo 15 gennaio. I prezzi, ovviamente, sono aumentati e per assicurarsi un posto al teatro Ariston si parla di cifre da capogiro. Proprio come accaduto lo scorso anno, per Sanremo 2026 si è registrata infatti un’altra impennata del +20% sul costo dei biglietti: il prezzo è di 240 euro per un posto in platea per una delle prime quattro serate e 875 euro per la finale, l’abbonamento per tutte e cinque le serate costa 1.835 euro. Cifre più contenute per la galleria, dove una serata infrasettimanale tocca i 132 euro e la serata finale 439 euro (958 euro l’abbonamento).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pernottamento, cifre da capogiro: i picchi degli alloggi

Ai prezzi tutt’altro che trascurabili dei biglietti per accedere al teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo, naturalmente, bisogna aggiungere il costo del pernottamento. Veri e propri picchi da record sono stati infatti registrati dagli alloggi nella città ligure per la settimana della kermesse condotta da Carlo Conti. Si parla di incrementi anche oltre il +500%, con soluzioni ‘economiche’ non sotto i 400 euro e prezzi che oscillano tra i 600 e i 1.000 euro per una singola notte, come spiegato da Adkronos. I costi per partecipare anche a una sola serata di Festival, insomma, sono a dir poco proibitivi, a sfiorare il migliaio di euro al giorno: coloro che siederanno al teatro Ariston scopriranno se faranno parte del pubblico il prossimo 15 gennaio.

Potrebbe interessarti anche