Sanremo 2026, Conti soffia Ubaldo Pantani a Fazio per la terza serata: "Accetto con piacere" Il direttore artistico della kermesse ha sorpreso tutti invitando il comico in diretta per co-condurre la terza serata: "Ci starebbe bene il giovedì".

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 avrà un volto inatteso e amatissimo dal pubblico televisivo: Ubaldo Pantani. L’annuncio è arrivato in modo sorprendente e informale, nello studio di Che Tempo Che Fa ieri sera, domenica 22 febbraio, quando Carlo Conti, collegato con Fabio Fazio, ha lanciato in diretta la proposta al comico toscano. Ospite sul Nove, il direttore artistico della kermesse stava raccontando l’impostazione della nuova edizione del Festival: una manifestazione, ha spiegato, che punterà su ritmo, ironia e contaminazione tra generi. Dopo aver sottolineato l’importanza di affiancare alla musica volti capaci di sorprendere, il conduttore ha così colto l’occasione: "Stavo pensando, ho visto che recentemente il tuo Lapo era alle Maldive, ma non è che una di queste sere può essere a Sanremo? Nino Frassica verrà sabato, ma il tuo Lapo ci starebbe bene il giovedì", ha dichiarato Conti parlando di Pantani che al Tavolo veste i panni di Lapo Elkann. "Ma sarà felice. Ora è qui, se è già arrivato glielo chiediamo", ha risposto Fazio un filo sorpreso.

Ubaldo Pantani a Sanremo 2026, condurrà la terza serata: l’invito di Conti

Un annuncio a sorpresa quello di Carlo Conti a Che Tempo Che Fa. Il padrone di casa del Festival ha chiesto di poter avere Ubaldo Pantani nella terza serata di Sanremo, nelle vesti di co-conduttore, lasciando di stucco il pubblico e anche Fabio Fazio, che ha quindi chiamato direttamente il comico per fargli sapere della proposta. "Con grande piacere. Ha avuto un’idea carina, è un dopo cena? Bene. Accetto l’invito con grande piacere, non si può dire di no", ha detto Pantani vestendo i panni di Lapo Elkann, tenendo in piedi uno sketch in cui sembrava cadere dalla nuvole e non conoscere minimamente né Coni né il Festival.

Pantani, quindi, co-condurrà la terza serata della competizione condividendo il palco con Conti, Laura Pausini e Irina Shayk. Prima dell’invito ufficiale, però, l’intervista aveva toccato diversi temi: dal grande lavoro dietro le quinte della macchina sanremese, alla scelta di lasciare il timone di Sanremo nel 2027, fino all’omaggio a Pippo Baudo con cui si aprirà la kermesse: "Sarà il primo senza di lui, che ha costruito il Festival. Ha creato tante cose, mi sembrava doveroso dedicarlo a lui. Ho fatto anche una targhetta, ho intitolato il mio camerino con il suo nome, che fu anche il suo. È la storia dell’Ariston".

