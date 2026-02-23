Sanremo 2026, Conti nel mirino di Fiorello: "Ormai invita gente a caso", poi la stoccata ad Andrea Pucci Il direttore artistico della kermesse è stato 'vittima' dei soliti attacchi irriverenti lanciati dal conduttore de La Pennicanza. E non sono mancati annunci a sorpresa.

Una puntata caotica de La Pennicanza ha inaugurato questa 76esima settimana di Sanremo, tra collegamenti ‘improbabili’, imitazioni esilaranti e stoccate al veleno. Fiorello se l’è presa come da copione con Carlo Conti, ha pronosticato ancora una volta la vittoria di Fedez e Masini, e ha tentato di collegarsi (invano) con il concorrente Sayf. E non è mancata l’ennesima stoccata al comico Andrea Pucci. Ecco di seguito tutti i dettagli della puntata.

Sanremo 2026, Carlo Conti nel mirino di Fiorello

Anche oggi La Pennicanza si è concentrata, com’era prevedibile, sul Festival di Sanremo alle porte. Fiorello e Biggio hanno accolto il pubblico con cappelli ornati di fiori sanremesi, ed è subito partito lo spettacolo. "Stavo pensando, si parla del conduttore del prossimo anno", ha esordito Fiore, "io ce l’ho, colui che ha fatto funzionare le Olimpiadi in Italia, sto parlano di Giovanni Malagò…Farà il festival di Sanremo diffuso!".

A seguire è arrivata la prima stoccata al conduttore del Festival: "Carlo Conti sta invitando gente a caso secondo me…hai visto la Cardinaletti poverina?…Adesso arriveranno talmente tanti co-conduttori che alcuni cantanti purtroppo dovranno andare a casa…ha guardato il Tg 1 e ha chiamato la Cardinaletti…spero che non vada su YouPorn, chissà chi invita!".

E ancora, per non farsi mancare nulla, Fiorello ha mandato in onda il primo di una serie di annunci (ovviamente fasulli) di Carlo Conti: "Sentite ma Biggio è lì? Senti un po’ domani c’hai da fare? E allora sarai il co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo!".

Il collegamento con Sayf e i saluti da Mattarella

Nel bel mezzo del caos più totale, Fiorello e Biggio si sono poi collegati con l’Ariston. Dove ad accoglierli hanno trovato Enrico Cremonesi, Gabriele Vagnato e il cantante ex Amici Nicolò Filippucci. Ed è proprio a quest’ultimo che Fiore ha rivolto l’ennesima stilettata di oggi: "Sappi che per i giovani tu sarai il vincitore!…Filippucci vince, quelli che finiscono per Pucci vincono tutti!".

Poco dopo, il Presidente Mattarella si è collegato con lo studio de La Pennicanza per un saluto veloce. "Saluto tutti gli amici che sono antistanti all’Ariston", ha esordito, "intervengo per dichiarare aperta la 76esima settimana santa sanremese…abbiamo concluso le estenuanti maratone sportive, non ne potevo più…sono rimasto colpito dalla performance di ieri sera, è stata veramente bellissima…tutta l’Italia ieri ha dimostrato al mondo una classe che non ha eguali, mi ha colpito molto il commento della cerimonia, non c’è stato neanche un errore!".

È seguito poi un tentativo, purtroppo fallito, di far cantare Sayf da Sanremo sulle note di "Besame mucho". Mentre in chiusura è andato in onda l’ennesimo annuncio strampalato di Conti: "Una domanda. Ma chi è quel bravissimo cameraman che vi riprende? Sei libero? Hai da fare mercoledì sera? Allora ti aspetto come co-conduttore della seconda serata di Sanremo!".

