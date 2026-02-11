Sanremo 2026, Conti durissimo sul caso Pucci: “Non pensavo di creare un affare di stato”. E annuncia 4 cantanti a sorpresa: chi sono Nella puntata di oggi de La Pennicanza, su Rai Radio 2, il direttore artistico del Festival è intervenuto per la prima volta sulla polemica scoppiata di recente. Ecco i dettagli.

Per la prima volta Carlo Conti rompe il silenzio sul caso Pucci a Sanremo, con un intervento durissimo in diretta a La Pennicanza. Il direttore artistico del Festival 2026, raggiunto al telefono da Fiorello, ha confessato il suo stupore per la vicenda che ha travolto il comico milanese ex Colorado. Poi è arrivato l’annuncio a sorpresa sui cantanti (famosissimi) che saliranno sul Palco Suzuki a Sanremo. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Sanremo 2026, l’intervento di Carlo Conti sul caso Pucci

La puntata di oggi de La Pennicanza, su Rai Radio 2, si è aperta con una chiamata inaspettata dal Presidente del Senato Ignazio La Russa. "Ho sentito da voi questa notizia ferale", ha commentato l’esponente di FdI, "ho scoperto che il comunista portoricano che corrisponde al nome di Bad Bunny all’anagrafe si chiama Benito! Ma che siamo impazziti? Ma come si permettono? Non si può sentire un comunista che si chiama Benito! È come se Vannacci si chiamasse Ernesto come Che Guevara…scusate ma ora devo andare all’inaugurazione di un negozio, è un’armeria, siamo io e Pucci, il negozio si chiama ‘Il paradiso della raffica’".

E a proposito del caso Pucci, il vero intervento inatteso è arrivato direttamente dal direttore artistico del Festival. Carlo Conti ha infatti videochiamato Fiorello in diretta, per commentare per la prima volta quanto accaduto negli scorsi giorni. "Guarda, ci si può scherzare giustamente", ha esordito il conduttore, "però mi dispiace molto per Andrea da un punto di vista sia umano che professionale, è stata una sua scelta autonoma, mi dispiace che abbia preso questa scelta, però è personale…Ha preferito stare a casa, poi è chiaro che perché Sanremo è Sanremo deve per forza fare notizia, e certo non pensavamo di creare un affare di stato…e comunque, la mia scelta era per un artista che riempie i teatri, non vado a vedere che scrive sui social".

Le anticipazioni di Conti sul Festival 2026

Ma l’intervento di Conti non si è limitato al solo caso Pucci. Il direttore ha infatti proseguito confermando ufficialmente un ospite di cui si era parlato di recente: "Pilar Fogliati sarà nella seconda serata insieme ad Achille Lauro e insieme a Lillo come co-conduttore". Poi è arrivata un’altra stoccata sul caso Pucci: "Volevo anche chiarire una cosa, qualcuno ha scritto che Irina Shayk sostituisce Pucci, non è proprio così, era già prevista questa meravigliosa creatura". E infine Conti, dopo aver riattaccato il telefono, ha richiamato Fiorello per dargli uno scoop mai rivelato finora: "Ti dico chi sarà sul Palco Suzuki…la prima sera Gaia, poi Bresh, poi i The Kolors e poi Francesco Gabbani….e poi ci saranno i Pooh!".

