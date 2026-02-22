Sanremo 2026, i co-conduttori e gli ospiti del Festival serata per serata: chi salirà sul palco dell'Artison Tutti i vip che graviteranno intorno alla kermesse canora nelle 5 serate previste: dall'Ariston, al Suzuki Stage, passando per la nave da crociera al Prima e DopoFestival.

Ci siamo quasi! Dal 24 al 28 febbraio 2026, ritorna su Rai 1 e sul palco dell’Ariston la 76esima edizione del Festival di Sanremo, la celebre kermesse musicale italiana che ogni anno catalizza l’attenzione di milioni di spettatori in televisione e in radio. Come sempre, oltre alla competizione dei 30 Big in gara e alle quattro Nuove Proposte, la manifestazione si arricchisce di ospiti internazionali, performance speciali e animazioni dal vivo in tutta città. Nelle cinque serate della competizione, oltre ai co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti e Laura Pausini, infatti, sono previste le incursioni di tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, le performance dal Suzuki Stage di Piazza Colombo e quelle sulla nave da crociera a largo di Sanremo.

Sanremo 2026, conduttori e co-conduttori del Festival serata per serata

Il cuore della conduzione di questo Sanremo 2026 resta affidato a una coppia di giganti dello spettacolo italiano: Carlo Conti – Direttore artistico e presentatore principale, e Laura Pausini – co-conduttrice fissa per tutte e cinque le serate, all’Ariston dopo il debutto del 1993 con La solitudine. Accanto a loro, serata per serata, si alterneranno co-conduttori di grande richiamo, che mirano a coniugare carisma televisivo, ironia, glamour internazionale e leggerezza, mettendo insieme professionisti delle arti, della moda, della comicità. L’ultimo ‘acquisto’ di Carlo Conti è Giorgia Cardinaletti, arruolata come co-conduttrice della finale del Festival con una proposta in diretta durante il Tg1 della sera del 21 febbraio:

Sanremo 2026, gli ospiti delle cinque serate

Oltre alla gara canora, la 76esima edizione del Festival della canzone italiana promette ospiti di alto profilo sia italiani che internazionali:

Martedì 24 febbraio – Prima serata : Tiziano Ferro all’Ariston, Gaia al Suzuki Stage e sulla nave da crociera Costa Toscana Max Pezzali .

: Tiziano Ferro all’Ariston, al Suzuki Stage e sulla nave da crociera Costa Toscana . Mercoledì 25 febbraio – Seconda serata : Bresh al Suzuki Stage e sempre Pezzali sulla nave da crociera.

: al Suzuki Stage e sempre Pezzali sulla nave da crociera. Giovedì 26 febbraio – Terza serata : Eros Ramazzotti e Alicia Keys all’Ariston, al Suzuki Stage suoneranno i The Kolors , e Max Pezzali intratterrà il pubblico dalla nave.

: e all’Ariston, al Suzuki Stage suoneranno i , e Max Pezzali intratterrà il pubblico dalla nave. Venerdì 27 febbraio – Quarta serata : momento duetti e cover con gli ospiti impegnati nelle performance in gara, al Suzuki Stage arriverà Francesco Gabbani , e Pezzali sarà ancora protagonista dagli studi galleggianti della Costa Toscana.

: momento e con gli impegnati nelle performance in gara, al Suzuki Stage arriverà , e Pezzali sarà ancora protagonista dagli studi galleggianti della Costa Toscana. Sabato 28 febbraio – Finale: all’Ariston si esibirà Andrea Bocelli, a Piazza Colombo i Pooh, e Pezzali concluderà la sua presenza sulla nave.

Suzuki Stage – Piazza Colombo e la nave da Crociera: il Festival si fa città

Il Suzuki Stage, cuore pulsante degli eventi ‘Tra palco e città’, è la cornice live allestita in Piazza Colombo a Sanremo con performance gratuite e aperte al pubblico. Condotto da Daniele Battaglia, il calendario è ricco:

24 febbraio — Gaia apre il palco.

apre il palco. 25 febbraio — Bresh porta la sua energia.

porta la sua energia. 26 febbraio — The Kolors saliranno sul palco.

saliranno sul palco. 27 febbraio — Francesco Gabbani sarà protagonista.

sarà protagonista. 28 febbraio — i Pooh chiuderanno la settimana di eventi.

Sulla nave Costa Toscana, infine, ormeggiata al largo di Sanremo, Max Pezzali regalerà al pubblico performance, collegamenti e momenti musicali extra, rendendo lo spettacolo accessibile anche dal mare ogni sera del Festival.

Il PrimaFestival 2026 si colora di voci femminili: ospiti e conduttrici

Come da tradizione, poche sere prima delle cinque serate principali della kermesse canora, inizierà il PrimaFestival (dal 21 al 28 febbraio 2026), la striscia quotidiana, in onda dopo il Tg1 delle 20, che racconta il clima e le curiosità che precedono l’evento musicale. Per l’edizione 2026, Carlo Conti ha scelto di puntare su un team tutto al femminile, per cui alla conduzione ci saranno Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, tre voci e volti noti del mondo radiofonico e televisivo italiano.

Il DopoFestival di Sanremo 2026: chi conduce e che ospiti vedremo

Tra i momenti più attesi di Sanremo 2026 c’è senza dubbio quello del DopoFestival, lo spazio televisivo post-serata che ogni anno regala al pubblico un punto di vista alternativo e più libero sugli eventi della competizione canora. Al centro della scena delle notti sanremesi ci sarà Nicola Savino, chiamato a condurre lo speciale con la sua consueta verve ironica. Il presentatore — già noto per avere guidato l’appuntamento notturno nelle edizioni 2016 e 2017 — torna quindi a interpretare il ruolo di host, confermando la fiducia che Carlo Conti ripone nella sua capacità di leggere con garbo e sarcasmo le pagine più divertenti del Festival.

Insieme a Savino ci sarà un cast di co-conduttori che riflette la volontà del DopoFestival di mescolare punti di vista diversi: Aurora Leone – nota per il lavoro creativo con il collettivo comico The Jackal; Federico Basso – stand-up comedian e volto della comicità italiana: il Maestro Enrico Cremonesi – alla direzione musicale con un punto di vista autorevole sui brani e le esibizioni delle serate. Una squadra eterogenea progettata per trasformare il DopoFestival in una vera e propria ‘piazza notturna’ dove le categorie di pubblico si incontrano: dal fan dell’analisi musicale all’appassionato di comicità, fino a chi ama semplicemente godersi l’altra faccia di Sanremo.

