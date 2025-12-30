Co-conduttrici Sanremo 2026, volata finale: 6 big in lizza (e il nodo budget) Da Andrea Delogu a Barbara D’Urso, passando per Vanessa Incontrada e Clara: ecco chi potrebbe affiancare Carlo Conti a Sanremo 2026, tra strategie Rai e vincoli

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato e, come sempre, le indiscrezioni si moltiplicano. Dopo l’annuncio dei Big in gara, l’attenzione si concentra su uno degli elementi più attesi dal pubblico: le co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti sul palco dell’Ariston. Tra scelte strategiche, equilibri interni alla Rai e un budget da tenere sotto controllo, il mosaico non è ancora completo. Tuttavia, sei nomi sembrano contendersi seriamente un posto da protagoniste. Una volata finale che promette sorprese e possibili colpi di scena.

Sanremo 2026, co-conduttrici e budget: i volti Rai in pole position

Con il Festival in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, Carlo Conti è impegnato nella definizione degli ultimi tasselli di una macchina complessa. Il tema del budget pesa più che mai: l’aumento dei costi legati alla convenzione con il Comune di Sanremo e il rincaro dei biglietti dell’Ariston hanno imposto una gestione particolarmente attenta delle risorse. La Rai ha confermato un investimento simile a quello dello scorso anno, ma proprio per questo si guarda con sempre maggiore interesse ai volti interni all’azienda.

Tra i nomi più accreditati spicca Andrea Delogu, reduce da una stagione televisiva molto positiva e apprezzata per la sua versatilità e naturalezza sul palco. Accanto a lei, Francesca Fialdini rappresenta una garanzia: esperienza, eleganza e un forte legame con il pubblico Rai la rendono una candidata solida. A sorpresa, però, nella rosa delle possibili co-conduttrici entra anche Barbara D’Urso. Un suo eventuale approdo all’Ariston segnerebbe un ritorno televisivo di grande risonanza mediatica, capace di catalizzare l’attenzione ben oltre i confini del Festival.

Da Laura Pausini a Clara: ospiti fisse e possibili colpi di scena

Accanto alle opzioni più "istituzionali", non mancano ipotesi che guardano a un racconto più trasversale e contemporaneo di Sanremo 2026. Sembra invece raffreddarsi la pista che portava a Samira Lui, complice il legame con Mediaset, mentre prende forza l’idea di una presenza fissa di Laura Pausini come super ospite. Un nome dal respiro internazionale, capace di valorizzare ulteriormente l’immagine del Festival anche all’estero.

Tra le candidate a un ruolo di co-conduttrice figurano anche Clara, artista emersa grazie alla serie "Mare Fuori" e ormai sempre più presente nel panorama musicale italiano, e Vanessa Incontrada. Quest’ultima, già protagonista in passato sul palco dell’Ariston, è apprezzata per la sua capacità di coniugare spontaneità, empatia ed eleganza. Due profili diversi, ma entrambi in grado di parlare a pubblici eterogenei e di arricchire il racconto del Festival. La sensazione è che Carlo Conti stia cercando un equilibrio preciso: un mix tra volti familiari al pubblico Rai, personalità forti e presenze capaci di dare un’identità chiara a Sanremo 2026.

