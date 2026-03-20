Sanremo 2026, la classifica (sorprendente) dopo tre settimane: Sal Da Vinci delude, Ditonellapiaga si prende la vetta Tra i pezzi in gara al Festival, domina i passaggi radiofonici "Che fastidio!". Sorpresa per Fulminacci che scalza un 'big', mentre Tommaso Paradiso è una garanzia.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Sono trascorse tre settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2026, e la vera partita ora si gioca nelle classifiche radio. I nuovi dati di Trend Airplay confermano il dominio ininterrotto di Ditonellapiaga con "Che fastidio!", mentre alle sue spalle si muovono equilibri delicati, tra sorpassi, new entry e qualche nome illustre escluso dalla top 5. Ecco tutti i dettagli.

Sanremo 2026, il dominio di Ditonellapiaga in radio

In vetta alla classifica delle radio la corsa di Ditonellapiaga rimane incontrastata. "Che fastidio!" resta saldamente al primo posto, forte di 554.407 punti costruiti con 8.376 passaggi radio, un incremento costante rispetto alle settimane precedenti, quando il brano aveva raccolto prima 190.845 punti (2.805 passaggi) e poi 376.860 punti (5.752 passaggi). È la conferma di un apprezzamento costante da parte delle emittenti, nazionali e locali, che continuano a premiare il mix di ironia pop e immediatezza della cantante romana.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alle sue spalle Sayf difende il secondo posto con "Tu mi piaci tanto" e anzi allunga leggermente il distacco sul terzo gradino del podio: il brano totalizza infatti 471.033 punti con 7.225 passaggi, numeri che certificano una presenza robusta ma ancora distante dallo strapotere di Ditonellapiaga. Terzo rimane Tommaso Paradiso con "I romantici", che si conferma campione di efficienza radiofonica: 424.644 punti con "soli" 6.107 passaggi, per un rapporto di oltre 69 punti a passaggio, il più alto tra tutti i brani in gara.

Fulminacci ‘beffa’ Sal Da Vinci

Dietro il podio assoluto, è nella fascia che va dal quarto al sesto posto che la classifica vive gli scossoni più interessanti. Sal Da Vinci, che con "Per sempre sì" era riuscito a ritagliarsi spazio nelle scorse settimane grazie a ben 7.070 passaggi (secondo solo a Ditonellapiaga), scivola fuori dalla top 5 fermandosi a 391.587 punti, oltre 160mila in meno rispetto alla leader. A prendersi la quarta posizione è invece Fulminacci con "Stupida sfortuna", che sale dal quinto posto e arriva a 400.736 punti con 6.442 rotazioni.

Subito dietro ‘esplode’ definitivamente "Ossessione" di Samurai Jay, che conquista il quinto posto con 397.111 punti e 6.113 passaggi, scalzando sia Sal Da Vinci che il duo Fedez–Marco Masini con "Male necessario". È il coronamento di una rincorsa partita in sordina nelle radio (nona posizione e 99.544 punti nella prima settimana) ma spinta da numeri monstre in streaming: il brano è il primo di Sanremo 2026 a ottenere la certificazione FIMI Oro e a dominare la Top 50 Italia di Spotify, con oltre 25 milioni di ascolti complessivi.

La top 10 radio di Sanremo 2026

Di seguito, ecco la top 10 completa dell’airplay a tre settimane dalla fine di Sanremo 2026:

Ditonellapiaga – "Che fastidio!": 554.407 punti Sayf – "Tu mi piaci tanto": 471.033 punti Tommaso Paradiso – "I romantici": 424.644 punti Fulminacci – "Stupida sfortuna": 400.736 punti Samurai Jay – "Ossessione": 397.111 punti Sal Da Vinci – "Per sempre sì": 391.587 punti Fedez, Marco Masini – "Male Necessario": 370.667 punti J-Ax – "Italia Starter Pack": 363.180 punti Malika Ayane – "animali notturni": 263.826 punti Maria Antonietta, Colombre – "La felicità e basta": 237.778 punti.

Potrebbe interessarti anche