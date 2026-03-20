Sanremo 2026, la classifica (sorprendente) dopo tre settimane: Sal Da Vinci delude, Ditonellapiaga si prende la vetta
Tra i pezzi in gara al Festival, domina i passaggi radiofonici "Che fastidio!". Sorpresa per Fulminacci che scalza un 'big', mentre Tommaso Paradiso è una garanzia.
Sono trascorse tre settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2026, e la vera partita ora si gioca nelle classifiche radio. I nuovi dati di Trend Airplay confermano il dominio ininterrotto di Ditonellapiaga con "Che fastidio!", mentre alle sue spalle si muovono equilibri delicati, tra sorpassi, new entry e qualche nome illustre escluso dalla top 5. Ecco tutti i dettagli.
Sanremo 2026, il dominio di Ditonellapiaga in radio
In vetta alla classifica delle radio la corsa di Ditonellapiaga rimane incontrastata. "Che fastidio!" resta saldamente al primo posto, forte di 554.407 punti costruiti con 8.376 passaggi radio, un incremento costante rispetto alle settimane precedenti, quando il brano aveva raccolto prima 190.845 punti (2.805 passaggi) e poi 376.860 punti (5.752 passaggi). È la conferma di un apprezzamento costante da parte delle emittenti, nazionali e locali, che continuano a premiare il mix di ironia pop e immediatezza della cantante romana.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Alle sue spalle Sayf difende il secondo posto con "Tu mi piaci tanto" e anzi allunga leggermente il distacco sul terzo gradino del podio: il brano totalizza infatti 471.033 punti con 7.225 passaggi, numeri che certificano una presenza robusta ma ancora distante dallo strapotere di Ditonellapiaga. Terzo rimane Tommaso Paradiso con "I romantici", che si conferma campione di efficienza radiofonica: 424.644 punti con "soli" 6.107 passaggi, per un rapporto di oltre 69 punti a passaggio, il più alto tra tutti i brani in gara.
Fulminacci ‘beffa’ Sal Da Vinci
Dietro il podio assoluto, è nella fascia che va dal quarto al sesto posto che la classifica vive gli scossoni più interessanti. Sal Da Vinci, che con "Per sempre sì" era riuscito a ritagliarsi spazio nelle scorse settimane grazie a ben 7.070 passaggi (secondo solo a Ditonellapiaga), scivola fuori dalla top 5 fermandosi a 391.587 punti, oltre 160mila in meno rispetto alla leader. A prendersi la quarta posizione è invece Fulminacci con "Stupida sfortuna", che sale dal quinto posto e arriva a 400.736 punti con 6.442 rotazioni.
Subito dietro ‘esplode’ definitivamente "Ossessione" di Samurai Jay, che conquista il quinto posto con 397.111 punti e 6.113 passaggi, scalzando sia Sal Da Vinci che il duo Fedez–Marco Masini con "Male necessario". È il coronamento di una rincorsa partita in sordina nelle radio (nona posizione e 99.544 punti nella prima settimana) ma spinta da numeri monstre in streaming: il brano è il primo di Sanremo 2026 a ottenere la certificazione FIMI Oro e a dominare la Top 50 Italia di Spotify, con oltre 25 milioni di ascolti complessivi.
La top 10 radio di Sanremo 2026
Di seguito, ecco la top 10 completa dell’airplay a tre settimane dalla fine di Sanremo 2026:
- Ditonellapiaga – "Che fastidio!": 554.407 punti
- Sayf – "Tu mi piaci tanto": 471.033 punti
- Tommaso Paradiso – "I romantici": 424.644 punti
- Fulminacci – "Stupida sfortuna": 400.736 punti
- Samurai Jay – "Ossessione": 397.111 punti
- Sal Da Vinci – "Per sempre sì": 391.587 punti
- Fedez, Marco Masini – "Male Necessario": 370.667 punti
- J-Ax – "Italia Starter Pack": 363.180 punti
- Malika Ayane – "animali notturni": 263.826 punti
- Maria Antonietta, Colombre – "La felicità e basta": 237.778 punti.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, c'è già un vincitore (in radio). Sal Da Vinci, Patty Pravo e Dito nella Piega: chi trionfa e chi fa flop
In attesa di scoprire chi vincerà il Festival di Sanremo 2026, ecco quali sono le ca...
Sanremo 2026, ascolti post Festival (con ribaltone): Sal Da Vinci sorprende Sayf, ma Ditonellapiaga fa il vero botto
A oltre una settimana dalla fine della kermesse, le classifiche di radio, streaming ...
Sanremo 2026, la prima serata del Festival: anticipazioni, ospiti, scaletta ufficiale e chi canta stasera
Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman aprono la prima serata della kermesse: Tizian...
Sanremo, le canzoni più ascoltate (dopo il crollo degli stream): da Fedez a Renga, chi ha fatto flop
A pochi giorni dalla finale del Festival vinta da Sal Da Vinci si iniziano a delinea...
Sanremo 2026, anticipazioni terza serata: ospiti, scaletta, chi canta stasera e la nuova classifica (sorprendente)
Stasera - 26 febbraio - Carlo Conti conduce la terza puntata del Festival 2026 con I...
Sanremo 2026, le anticipazioni della finale: scaletta ufficiale, ospiti, orario, classifica (e chi vince il Festival)
Nel quinto e ultimo appuntamento della kermesse condotta da Carlo Conti va in scena ...
Sanremo 2026, classifica ribaltata: boom Samurai Jay, Sayf sorpassa Sal Da Vinci e Serena Brancale precipita
La Top 10, i fenomeni della settimana, la Top 100 completa: scopri cosa è successo n...
Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop
Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...