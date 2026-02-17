Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Sanremo 2026, Chiello canta 'Ti penso sempre': testo e significato

Il giovane cantautore Chiello debutta a Sanremo 2026 con il brano “Ti penso sempre”, raccontando emozioni, ricordi e un duetto speciale con Morgan.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Chiello, al secolo Rocco Modello, è uno degli outsider di Sanremo 2026. Il cantautore 26enne originario di Venosa si presenta con il brano Ti penso sempre, una canzone intensa che esplora ricordi e vuoti interiori. Conosciuto per il suo passato nel collettivo trap Fsk e per le collaborazioni con artisti come Rose Villain, Chiello non punta alla vittoria: il suo obiettivo è mettersi in gioco e non deludere se stesso. In occasione della serata delle cover duetterà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.

Chiello, l’outsider che sfida se stesso a Sanremo 2026

Chiello arriva all’Ariston come voce nuova, lontana dai riflettori del grande pubblico. Nato a Venosa e cresciuto tra le influenze trap, il giovane artista ha iniziato con il collettivo Fsk prima di intraprendere la carriera da solista. A Sanremo 2026 si presenta con Ti penso sempre, brano scritto da lui stesso insieme a Tommaso Ottomano, Saverio e Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. Con il suo stile unico, tra rap, trap e cantautorato, Chiello porta una freschezza alternativa al Festival.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

«Non mi interessa la competizione», confessa l’artista. «Spero di arrivare ultimo, perché la musica non dovrebbe misurarsi con una classifica. Il mio vero timore è deludere me stesso, non gli altri». Con queste parole, Chiello definisce il suo approccio al Festival: autentico, istintivo e lontano dalla pressione mediatica.

Ti penso sempre: testo, significato e stile

Ti penso sempre è una canzone che gioca tra ricordi e silenzi, tra emozioni frammentate e introspezione. La frase finale, «se ti rivedo ti…», rimane volutamente sospesa, lasciando spazio all’immaginazione dell’ascoltatore. «Può significare un bacio o semplicemente un pensiero che ritorna», spiega Chiello, sottolineando l’ambiguità come scelta stilistica. Il brano nasce dalla collaborazione con Tommaso Ottomano, compositore e produttore, e riflette il carattere istintivo e sincero del giovane cantautore. L’arrangiamento, moderno ma emotivamente diretto, rende Ti penso sempre perfetto per un Festival che cerca nuove sonorità senza tradire la tradizione del palco dell’Ariston.

Nella serata delle cover, Chiello affronterà una sfida speciale: duettare con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Un momento che segna il ritorno del cantautore e produttore all’Ariston, dopo la celebre vicenda del 2020 con Bugo. «Morgan è un artista che stimo profondamente», racconta Chiello. «Canzoni dell’appartamento è un disco leggendario, e condividere il palco con lui sarà un onore». L’incontro tra la voce emergente di Chiello e l’esperienza di Morgan promette uno dei momenti più attesi della settimana sanremese.

Potrebbe interessarti anche

Sanremo 2026, Serena Brancale diventa la favorita e Morgan sbarca con il toto-squalifica

Sanremo 2026, quote ribaltate: Serena Brancale favorita e arriva il toto-squalifica con Morgan

Dopo l'annuncio dei duetti, gli equilibri sono cambiati e ora è l'artista pugliese a...
Sanremo 2026 - serata cover - duetti

Sanremo 2026, spoiler sui duetti: la strana scelta di Fedez e Masini, Samurai Jay con un colosso della musica

A meno di un mese dalla kermesse, ecco le prime indiscrezioni sulla quarta serata ch...
Tony Pitony e Francesca Fagnani

Sanremo 2026, i duetti ufficiali: sorpresa Tony Pitony, Fagnani spiazza, canta anche Renato Pozzetto

Carlo Conti, in diretta dal Tg1 ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 20...
Duetti Sanremo 2026 - Le pagelle

Duetti Sanremo 2026, le pagelle: Pravo e Lamborghini giocano un campionato a parte. Svetta D’Amico, Da Vinci è troppo prevedibile

Le pagelle di accoppiate e brani scelti in attesa di ascoltare il risultato finale. ...
Carlo Conti

Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio

Tra quote, pareri social e percezione del pubblico, non è semplice capire potrebbe v...
Sanremo 2026, le canzoni in gara - significato, autori e i temi dei brani

Sanremo 2026, le canzoni in gara ai raggi X: significato, autori e i temi trattati dagli artisti

Ballad sentimentali, storie d'amore finite male, impegno sociale e nuovi linguaggi u...
Fedez - Serena Brancale

Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop

Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
Carlo Conti

FantaSanremo al via: iscrizioni aperte e svelate tutte le cifre (con sorpresa Fedez). Come si gioca

Oggi mercoledì 7 gennaio inizia ufficialmente il fantasy game del Festival della can...
Sanremo 2026, il programma delle 5 serate

Sanremo 2026, il programma delle 5 serate: quando inizia, conduttori, ospiti, canzoni e i big in gara

La 76esima edizione della kermesse si avvicina e sono già tanti i dettagli che inizi...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Chiello

Chiello
Colombre

Colombre
Sayf

Sayf
Maria Antonietta

Maria Antonietta

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963