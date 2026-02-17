Sanremo 2026, Chiello canta 'Ti penso sempre': testo e significato
Il giovane cantautore Chiello debutta a Sanremo 2026 con il brano “Ti penso sempre”, raccontando emozioni, ricordi e un duetto speciale con Morgan.
Chiello, al secolo Rocco Modello, è uno degli outsider di Sanremo 2026. Il cantautore 26enne originario di Venosa si presenta con il brano Ti penso sempre, una canzone intensa che esplora ricordi e vuoti interiori. Conosciuto per il suo passato nel collettivo trap Fsk e per le collaborazioni con artisti come Rose Villain, Chiello non punta alla vittoria: il suo obiettivo è mettersi in gioco e non deludere se stesso. In occasione della serata delle cover duetterà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.
Chiello, l’outsider che sfida se stesso a Sanremo 2026
Chiello arriva all’Ariston come voce nuova, lontana dai riflettori del grande pubblico. Nato a Venosa e cresciuto tra le influenze trap, il giovane artista ha iniziato con il collettivo Fsk prima di intraprendere la carriera da solista. A Sanremo 2026 si presenta con Ti penso sempre, brano scritto da lui stesso insieme a Tommaso Ottomano, Saverio e Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. Con il suo stile unico, tra rap, trap e cantautorato, Chiello porta una freschezza alternativa al Festival.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
«Non mi interessa la competizione», confessa l’artista. «Spero di arrivare ultimo, perché la musica non dovrebbe misurarsi con una classifica. Il mio vero timore è deludere me stesso, non gli altri». Con queste parole, Chiello definisce il suo approccio al Festival: autentico, istintivo e lontano dalla pressione mediatica.
Ti penso sempre: testo, significato e stile
Ti penso sempre è una canzone che gioca tra ricordi e silenzi, tra emozioni frammentate e introspezione. La frase finale, «se ti rivedo ti…», rimane volutamente sospesa, lasciando spazio all’immaginazione dell’ascoltatore. «Può significare un bacio o semplicemente un pensiero che ritorna», spiega Chiello, sottolineando l’ambiguità come scelta stilistica. Il brano nasce dalla collaborazione con Tommaso Ottomano, compositore e produttore, e riflette il carattere istintivo e sincero del giovane cantautore. L’arrangiamento, moderno ma emotivamente diretto, rende Ti penso sempre perfetto per un Festival che cerca nuove sonorità senza tradire la tradizione del palco dell’Ariston.
Nella serata delle cover, Chiello affronterà una sfida speciale: duettare con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Un momento che segna il ritorno del cantautore e produttore all’Ariston, dopo la celebre vicenda del 2020 con Bugo. «Morgan è un artista che stimo profondamente», racconta Chiello. «Canzoni dell’appartamento è un disco leggendario, e condividere il palco con lui sarà un onore». L’incontro tra la voce emergente di Chiello e l’esperienza di Morgan promette uno dei momenti più attesi della settimana sanremese.
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, quote ribaltate: Serena Brancale favorita e arriva il toto-squalifica con Morgan
Dopo l'annuncio dei duetti, gli equilibri sono cambiati e ora è l'artista pugliese a...
Sanremo 2026, spoiler sui duetti: la strana scelta di Fedez e Masini, Samurai Jay con un colosso della musica
A meno di un mese dalla kermesse, ecco le prime indiscrezioni sulla quarta serata ch...
Sanremo 2026, i duetti ufficiali: sorpresa Tony Pitony, Fagnani spiazza, canta anche Renato Pozzetto
Carlo Conti, in diretta dal Tg1 ha svelato i duetti della serata cover di Sanremo 20...
Duetti Sanremo 2026, le pagelle: Pravo e Lamborghini giocano un campionato a parte. Svetta D’Amico, Da Vinci è troppo prevedibile
Le pagelle di accoppiate e brani scelti in attesa di ascoltare il risultato finale. ...
Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio
Tra quote, pareri social e percezione del pubblico, non è semplice capire potrebbe v...
Sanremo 2026, le canzoni in gara ai raggi X: significato, autori e i temi trattati dagli artisti
Ballad sentimentali, storie d'amore finite male, impegno sociale e nuovi linguaggi u...
Sanremo 2026, primo ascolto canzoni: Fedez esplode con Masini, Brancale da hit, Arisa intima. Chi farà flop
Le prime impressioni dopo le prove della 76esima edizione del Festival di Carlo Cont...
FantaSanremo al via: iscrizioni aperte e svelate tutte le cifre (con sorpresa Fedez). Come si gioca
Oggi mercoledì 7 gennaio inizia ufficialmente il fantasy game del Festival della can...