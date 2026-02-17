Sanremo 2026, Chiello canta 'Ti penso sempre': testo e significato Il giovane cantautore Chiello debutta a Sanremo 2026 con il brano “Ti penso sempre”, raccontando emozioni, ricordi e un duetto speciale con Morgan.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Chiello, al secolo Rocco Modello, è uno degli outsider di Sanremo 2026. Il cantautore 26enne originario di Venosa si presenta con il brano Ti penso sempre, una canzone intensa che esplora ricordi e vuoti interiori. Conosciuto per il suo passato nel collettivo trap Fsk e per le collaborazioni con artisti come Rose Villain, Chiello non punta alla vittoria: il suo obiettivo è mettersi in gioco e non deludere se stesso. In occasione della serata delle cover duetterà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.

Chiello, l’outsider che sfida se stesso a Sanremo 2026

Chiello arriva all’Ariston come voce nuova, lontana dai riflettori del grande pubblico. Nato a Venosa e cresciuto tra le influenze trap, il giovane artista ha iniziato con il collettivo Fsk prima di intraprendere la carriera da solista. A Sanremo 2026 si presenta con Ti penso sempre, brano scritto da lui stesso insieme a Tommaso Ottomano, Saverio e Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. Con il suo stile unico, tra rap, trap e cantautorato, Chiello porta una freschezza alternativa al Festival.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

«Non mi interessa la competizione», confessa l’artista. «Spero di arrivare ultimo, perché la musica non dovrebbe misurarsi con una classifica. Il mio vero timore è deludere me stesso, non gli altri». Con queste parole, Chiello definisce il suo approccio al Festival: autentico, istintivo e lontano dalla pressione mediatica.

Ti penso sempre: testo, significato e stile

Ti penso sempre è una canzone che gioca tra ricordi e silenzi, tra emozioni frammentate e introspezione. La frase finale, «se ti rivedo ti…», rimane volutamente sospesa, lasciando spazio all’immaginazione dell’ascoltatore. «Può significare un bacio o semplicemente un pensiero che ritorna», spiega Chiello, sottolineando l’ambiguità come scelta stilistica. Il brano nasce dalla collaborazione con Tommaso Ottomano, compositore e produttore, e riflette il carattere istintivo e sincero del giovane cantautore. L’arrangiamento, moderno ma emotivamente diretto, rende Ti penso sempre perfetto per un Festival che cerca nuove sonorità senza tradire la tradizione del palco dell’Ariston.

Nella serata delle cover, Chiello affronterà una sfida speciale: duettare con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Un momento che segna il ritorno del cantautore e produttore all’Ariston, dopo la celebre vicenda del 2020 con Bugo. «Morgan è un artista che stimo profondamente», racconta Chiello. «Canzoni dell’appartamento è un disco leggendario, e condividere il palco con lui sarà un onore». L’incontro tra la voce emergente di Chiello e l’esperienza di Morgan promette uno dei momenti più attesi della settimana sanremese.

Potrebbe interessarti anche