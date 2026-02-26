Sanremo 2026, Chiello smentisce Morgan: "Ho deciso io di non portarlo con me". Il motivo è sorprendente Dopo la notizia del mancato duetto annunciato tempo fa, il cantante in gara ha spiegato il motivo sbugiardando totalmente la versione di Morgan.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Domani sera, 27 febbraio 2026, i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 si esibiranno per l’attesissima serata delle cover, durante la quale porteranno sul palco dell’Ariston brani iconici accompagnati da altri amici e colleghi. Chiello avrebbe dovuto duettare con Morgan in una cover del brano Mi Sono Innamorato di Te di Luigi Tenco, ma qualche giorno fa è uscita la notizia che Morgan non sarebbe più salito sul palco, rimanendo dietro le quinte per una questione di altruismo, ovvero per non rubare la scena al cantante in gara. Ebbene, nelle ultime ore Chiello ha smentito le dichiarazioni di Morgan, rivelando di aver scelto proprio lui di non portarlo sul palco: ecco le sue parole.

Sanremo 2026, Morgan: "Non sarò sul palco per lasciare che il ragazzo si esprima pienamente"

"La mia partecipazione come ospite al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano scelto per la serata delle cover e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento del ragazzo", ha affermato Morgan attraverso Instagram confermando il mancato duetto con Chiello durante la serata delle cover. In poche parole, avrebbe deciso di fare un passo indietro per puro altruismo nei confronti del cantante in gara.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ebbene, nelle ultime ore Chiello lo ha totalmente smentito, rivelando nel dettaglio ciò che è accaduto davvero. "Abbiamo fatto un po’ di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell’alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e non sarà presente totalmente". A seguire, nel corso di un’intervista a Rockol, il cantante ha ribadito: "Stimo Morgan come artista. Solo che quando abbiamo fatto le prove e ci siamo incontrati c’è stato qualcosa che non è scattato. Intendo dire che non ci siamo trovati a livello di persone, quindi ho deciso di non portarlo semplicemente. È stata una decisione mia, non ci siamo trovati e così io ho deciso di non portarlo più con me a Sanremo".

Sanremo 2026, Chiello porterà sul palco Saverio Cigarini

Da quanto rivelato da Chiello, Morgan non sarà presente nemmeno dietro le quinte, mentre al suo posto salirà sul palco il pianista e compositore Saverio Cigarini. "Ci tengo a dire che l’arrangiamento è stato fatto da Saverio Cigarini, che è una persona molto importante per me e tra l’altro anche un grande artista, quindi sono sicuro che spaccherà tutto. Quindi è stata mia la decisione di rinunciare a Morgan. Lui dice il contrario? Ma sì, non voglio fare queste polemiche, sembriamo poi i fidanzati che litigano ‘ti ho lasciato io, non mi hai lasciato tu’. No, non mi interessa questa cosa, comunque può dire quello che vuole", ha concluso Chiello.

Potrebbe interessarti anche