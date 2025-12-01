Chi vince Sanremo 2026, quote (e polemiche). Fedez, Arisa e Raf: il favorito e il flop già scritto
Dopo l’annuncio ufficiale dei cantanti in gara al prossimo Festival sono già emerse le prime critiche, così come le ipotesi su chi riuscirà a trionfare.
Proprio ieri il direttore artistico Carlo Conti ha ufficialmente annunciato i nomi dei 30 big in gara al Festival di Sanremo 2026, che andrà in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. Tra grandi ritorni e nomi del tutto nuovi nel panorama Sanremese, il conduttore ha definito il cast di quest’anno come "variegato", e dopo l’annuncio non sono certo mancate le prime polemiche. Allo stesso tempo, i bookmaker si sono già messi all’opera per decretare il favorito, nonché possibile vincitore di Sanremo 2026: scopriamo di più.
Festival di Sanremo 2026, polemiche sul cast
Il cast di Sanremo 2026, annunciato ieri da Carlo Conti durante il Tg1 delle 13.30, ha già generato non poche polemiche. Molti fan della kermesse Sanremese si sono infatti lamentati in merito all’assenza nel cast di quest’anno di veri big della musica, facendo riferimento soprattutto a nomi che negli ultimi anni hanno presenziato sul palco dell’Ariston come Emma, Elodie, Noemi, Annalisa e molti altri. Tra i cantanti scelti spicca in effetti una certa attenzione soprattutto al mondo dei più giovani e ad artisti particolarmente conosciuti sul mondo dei social. Ma le critiche non finiscono certo qui, perché in molti sostengono anche che in gara vi siano troppi figli d’arte. Parliamo ovviamente di Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi; Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassmann e LDA, figlio di Gigi D’Alessio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sanremo 2026, le quote e il favorito per la vittoria
I bookmaker esperti, dopo l’annuncio ufficiale dei big in gara a Sanremo, si sono immediatamente scatenati rivelando le attuali preferenze e le prime ipotesi sul possibile vincitore della kermesse. Tra i big più quotati e che hanno generato maggior interesse troviamo la coppia Fedez e Masini, seguita da Tommaso Paradiso che debutta per la prima volta all’Ariston come concorrente e Arisa che torna in gara per la settima volta. Tra i grandi cantanti che al momento risultano avere la quota più bassa troviamo invece Raf.
Ovviamente tutto è ancora da decidere e solo durante i cinque giorni del Festival capiremo veramente chi potrà giocarsi la vittoria. Nel frattempo, ecco nel dettaglio tutte le quote vincitore del Festival di Sanremo 2026:
- Fedez e Masini 4.50
- Tommaso Paradiso 5.00
- Arisa 8.00
- Luche’ 9.00
- Dargen D’Amico 12.00
- Ermal Meta 12.00
- Malika Ayane 12.00
- Levante 12.00
- Serena Brancale 16.00
- Mara Sattei 20.00
- Tredici Pietro 25.00
- Michele Bravi 25.00
- J-Ax 33.00
- Leo Gassmann 33.00
- Chiello 33.00
- Fulminacci 33.00
- Lda e Aka 7even 33.00
- Sayf 33.00
- Nayt 33.00
- Elettra Lamborghini 50.00
- Patty Pravo 50.00
- Sal Da Vinci 50.00
- Ditonellapiaga 50.00
- Enrico Nigiotti 50.00
- Francesco Renga 50.00
- Raf 66.00
- Samurai Jay 66.00
- Bambole di Pezza 66.00
- Eddie Brock 66.00
- Maria Antonietta 66
Potrebbe interessarti anche
Sanremo 2026, Carlo Conti al Tg1 svela la lista dei Big: da Patty Pravo a Serena Brancale, chi ci sarà
Carlo Conti ha comunicato la lista dei 30 big in gara a Sanremo 2026 tra grandi sorp...
Chi vince Sanremo 2025, quote ribaltate dopo il primo ascolto: Giorgia ha un nemico imprevisto, Elodie flop
Proprio ieri i giornalisti hanno potuto sentire per la prima volta le canzoni in gar...
Sanremo 2026, cast spoilerato (con polemica): pochi big e fischi del web. Chi ci sarà
Continuano le indiscrezioni sul prossimo Festival della musica italiana condotto da ...
Chi vince Ballando con le stelle 2025, sorpresa Fialdini: la quota (spiazzante) e la vera rivale di Barbara D’Urso
Stando ai numeri dei bookmaker Fialdini sarebbe ancora la terza favorita nonostante ...
Sanremo 2026: Carlo Conti non si trattiene e aumenta i big, poi arrivano spoiler su due grandi coppie in gara
Il direttore artistico del Festival non esclude di allargare la rosa dei concorrenti...
Sanremo 2026, la prima lista del cast (bomba): Bocelli, Paradiso e una leggenda italiana
Tanti i potenziali nomi degli artisti che potrebbero partecipare al prossimo Festiva...
Sanremo 2026 già nel caos, rivolta social contro il cast e la clamorosa gaffe di Carlo Conti: "Mi ricordavo diverso"
Esplode la polemica dopo l'annuncio dei 30 cantanti del prossimo Festival di Sanremo...
La Pennicanza, Fiorello ‘asfalta’ Diletta Leotta e spoilera i cantanti di Sanremo 2026. Chi ci sarà
Nella puntata di oggi, martedì 25 novembre, lo showman Rai si è collegato con il Qui...