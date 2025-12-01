Chi vince Sanremo 2026, quote (e polemiche). Fedez, Arisa e Raf: il favorito e il flop già scritto Dopo l’annuncio ufficiale dei cantanti in gara al prossimo Festival sono già emerse le prime critiche, così come le ipotesi su chi riuscirà a trionfare.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Proprio ieri il direttore artistico Carlo Conti ha ufficialmente annunciato i nomi dei 30 big in gara al Festival di Sanremo 2026, che andrà in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio. Tra grandi ritorni e nomi del tutto nuovi nel panorama Sanremese, il conduttore ha definito il cast di quest’anno come "variegato", e dopo l’annuncio non sono certo mancate le prime polemiche. Allo stesso tempo, i bookmaker si sono già messi all’opera per decretare il favorito, nonché possibile vincitore di Sanremo 2026: scopriamo di più.

Festival di Sanremo 2026, polemiche sul cast

Il cast di Sanremo 2026, annunciato ieri da Carlo Conti durante il Tg1 delle 13.30, ha già generato non poche polemiche. Molti fan della kermesse Sanremese si sono infatti lamentati in merito all’assenza nel cast di quest’anno di veri big della musica, facendo riferimento soprattutto a nomi che negli ultimi anni hanno presenziato sul palco dell’Ariston come Emma, Elodie, Noemi, Annalisa e molti altri. Tra i cantanti scelti spicca in effetti una certa attenzione soprattutto al mondo dei più giovani e ad artisti particolarmente conosciuti sul mondo dei social. Ma le critiche non finiscono certo qui, perché in molti sostengono anche che in gara vi siano troppi figli d’arte. Parliamo ovviamente di Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi; Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassmann e LDA, figlio di Gigi D’Alessio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sanremo 2026, le quote e il favorito per la vittoria

I bookmaker esperti, dopo l’annuncio ufficiale dei big in gara a Sanremo, si sono immediatamente scatenati rivelando le attuali preferenze e le prime ipotesi sul possibile vincitore della kermesse. Tra i big più quotati e che hanno generato maggior interesse troviamo la coppia Fedez e Masini, seguita da Tommaso Paradiso che debutta per la prima volta all’Ariston come concorrente e Arisa che torna in gara per la settima volta. Tra i grandi cantanti che al momento risultano avere la quota più bassa troviamo invece Raf.

Ovviamente tutto è ancora da decidere e solo durante i cinque giorni del Festival capiremo veramente chi potrà giocarsi la vittoria. Nel frattempo, ecco nel dettaglio tutte le quote vincitore del Festival di Sanremo 2026:

Fedez e Masini 4.50

Tommaso Paradiso 5.00

Arisa 8.00

Luche’ 9.00

Dargen D’Amico 12.00

Ermal Meta 12.00

Malika Ayane 12.00

Levante 12.00

Serena Brancale 16.00

Mara Sattei 20.00

Tredici Pietro 25.00

Michele Bravi 25.00

J-Ax 33.00

Leo Gassmann 33.00

Chiello 33.00

Fulminacci 33.00

Lda e Aka 7even 33.00

Sayf 33.00

Nayt 33.00

Elettra Lamborghini 50.00

Patty Pravo 50.00

Sal Da Vinci 50.00

Ditonellapiaga 50.00

Enrico Nigiotti 50.00

Francesco Renga 50.00

Raf 66.00

Samurai Jay 66.00

Bambole di Pezza 66.00

Eddie Brock 66.00

Maria Antonietta 66

Potrebbe interessarti anche