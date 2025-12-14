Sanremo 2026: chi sono Angelica Bove e Nicolò Filippucci, vincitori di Sanremo Giovani Entrambi si sono fatti conoscere partecipando a due talent, entrambi hanno meritato il pass per il palco dell'Ariston: chi sono i vincitori decretati durante la serata Sarà Sanremo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Angelica Bove e Nicolò Filippucci sono i due vincitori di Sanremo Giovani e nella serata conclusiva del torneo, quella di Sarà Sanremo, condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli in diretta su Rai Uno, dal Casinò della città del Festival, battono gli altri quattro finalisti e si preparano dunque a salire sul palco dell’Ariston.

Sanremo Giovani: le sfide della finale

Un diritto acquisito dopo che i finalisti si erano battuti in sei duelli e i tre vincitori sono stati sottoposti al voto finale. La prima sfida ha visto Angelica Bove contro Welo. A spuntarla è Angelica Bove, ma la sfida finisce non solo con questo verdetto, ma con una sorpresona per Welo, firmata da Carlo Conti che esce fuori dalle quinte per dire all’eliminato che, se sostituirà le parole del ritornello del suo brano con la parola Sanremo, allora lui lo utilizzerà come stacchetto durante le serate dell’Ariston. Naturalmente Welo è entusiasta e promette la consegna già da domani.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La seconda sfida vede Seltsam contro Niccolò Filippucci, e Seltsam conferma, prima dell’esibizione che ha mandato un messaggino alla mamma. Inizia Nicolò con il suo brano Laguna, poi lo sfidante con la sua orecchiabilissima canzone "Scusa mamma". A passare alla sfida finale è l’ex Amici.

La terza sfida è quella più carica di emozioni perché vede, una contro l’altra, Antonia Nocca e Senza Cri, le due cantanti conosciutesi l’anno scorso durante il loro percorso all’interno della scuola di Amici e che ora stanno insieme. Ad avere la meglio è Senza Cri.

Dunque, nella sfida finale si scontrano Angelica Bove, Nicolò Filippucci e SenzaCri. Il verdetto finale sancisce che i due vincitori di Sanremo Giovani vengono svelato poco dopo e sono: Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

Angelica Bove e Nicolò Filippucci: chi sono i vincitori di Sanremo Giovani

Ma chi sono i due vincitori di Sanremo Giovani Angelica e Nicolò?

Entrambi si sono fatti conoscere dal pubblico televisivo grazie a un talent. Angelica Bove, giovane cantautrice romana ha infatti partecipato a X Factor nel 2023, mentre Nicolò Filippucci è stato uno dei concorrenti più amati della scorsa stagione di Amici.

Angelica aveva provato la strada di Sanremo Giovani anche l’anno scorso, ma si era fermata in semifinale, quest’anno invece, come detto è riuscita a strappare il pass per l’Ariston. Quando si presentò a X Factor, cantando La Notte di Arisa, commosse tutti, raccontando di aver perso presto la madre e, poco tempo dopo anche il padre, un passato già difficile per una ragazza di 20 anni che ha trovato nella musica uno sfogo salvifico e una passione che oggi la proietta sul palcoscenico più importante d’Italia.

Sul palco di Sanremo 2026 dirà la sua, tra le nuove proposte anche Nicolò Filippucci, classe 2007, umbro di Corciano, in provincia di Perugia, ha iniziato a cantare e strimpellare la chitarra a sette anni, a nove anni era nel coro delle voci bianche del Conservatorio di Perugia, il suo percorso lo ha visto passare dal Cantagiro e dal concorso canoro di Ronciglione, un contest istituito in onore del cittadino più illustre del piccolo borgo laziale, ovvero Marco Mengoni. Ad Amici era uno dei favoriti per la vittoria finale e la sua eliminazione in semifinale venne accompagnata da parecchie proteste del pubblico.

Entrambi sicuramente, sono due giovani talenti che già si erano fatti notare durante il loro precedente percorso e meritano l’occasione di giocarsi le loro carte sul palco di Sanremo 2026.

Potrebbe interessarti anche