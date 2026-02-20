Sanremo 2026, chi sono i 30 cantanti in gara: i big, le nuove proposte e quando si esibiranno Un breve recap su chi sono gli artisti in gara e cosa canteranno sul palco insieme ai 4 giovani debuttanti nelle Nuove Proposte.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Il 76° Festival di Sanremo si annuncia ricco di sorprese, volti noti e nuove energie creative: dal 24 al 28 febbraio 2026, il Teatro Ariston si trasformerà ancora una volta nel tempio della canzone italiana, con 30 artisti della categoria Big in gara e una sfida a parte per i 4 cantanti delle Nuove Proposte. Sotto la guida del direttore artistico e conduttore Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini per le cinque le serate, la kermesse conserverà la sua formula classica: il primo giorno di esibiranno tutti e 30 i concorrenti, il secondo e il terzo 15 ogni sera, il quarto sarà dedicato alle cover e infine, la serata finale rivedrà sul palco tutte le esibizioni e l’elezione del nuovo vincitore (o vincitrice) della manifestazione.

Chi sono i 30 Big di Sanremo 2026

La rosa dei Big in gara è un mix di icone della musica italiana, artisti affermati e nuovi talenti che riflettono la varietà del panorama musicale attuale. Ecco ci sono e cosa canteranno a Sanremo 2026:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al secolo Rosalba Pippa, è una delle voci più amate del pop italiano, già vincitrice di Sanremo sia tra le Nuove Proposte (2009) che tra i Big (2014). Si distingue per un approccio teatrale e struggente alla canzone d’autore.

Quintetto rock/punk tutto al femminile, formato da Morgana Blue, Kaj, Cleo, Xina e Dani, che porta sul palco energia e chitarre grezze. Hanno ha segnato la scena alternativa italiana sin dai primi anni 2000, rappresentando una delle band più originali del cast di Sanremo 2026.

Chiello – Ti penso sempre

Al secolo Rocco Modello, è un giovane artista e rapper italiano noto per testi melodici e moderni, rappresenta una delle voci emergenti più apprezzate della scena urbana contemporanea.

Dargen D’Amico – AI AI

Pseudonimo di Jacopo Matteo Luca D’Amico è un rapper e intrattenitore al suo terzo Sanremo. Noto per testi originali e un approccio creativo alla musica urban e alla performance.

Margherita Carducci, cantautrice romana dal sound pop alternativo e innovativo, esplosa al grande pubblico dopo Sanremo 2022 con Chimica.

Voce emergente nel panorama pop contemporaneo italiano, al secolo Edoardo Iaschi, possiede un songwriting attento all’emotività e alle relazioni.

Al suo secondo Sanremo, è un’artista dal background pop-dance e reggaeton, diventata figura di culto grazie al suo stile irriverente e alle hit estive di successo.

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Cantautore toscano riconosciuto per testi sinceri e melodie pop d’autore, protagonista sia di Amici che di X Factor, ha già partecipato a Sanremo altre tre volte.

Cantautore di origine albanese naturalizzato italiano, veterano e vincitore di Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente. Autore di numerosi successi, dal pop d’autore alla ballata intensa.

Fedez & Marco Masini – Male necessario

Coppia che aveva debuttato insieme a Sanremo 2025 con la cover di Bella Stronza, ora si ritrovano in gara come duo anticonvenzionale: Fedez, rapper e produttore milanese tra i volti più noti della scena pop-rap italiana, e Marco Masini, cantautore toscano dalle melodie intense e iconiche degli Anni ’90 e 2000.

Francesco Renga – Il meglio di me

Voce storica del pop italiano dagli Anni ’90, con una carriera solista di enorme impatto e numerose partecipazioni sanremesi. Ha vinto il Festival nel 2005 con il brano Angelo e ha ottenuto due premi della critica, nel 1991 (tra i giovani con i Timoria) e nel 2001.

Cantautore romano di origini sarde, al secolo Filippo Uttinacci, protagonista della scena indie italiana con testi ironici e riflessivi, esploso con il Premio Tenco e noto per il suo stile narrativo unico.

J-Ax – Italia Starter Pack

Famoso rapper e performer, ex componente degli Articolo 31, qui in gara da solista, noto per testi ironici e influenze rock/hip hop.

LDA & Aka7even – Poesie clandestine

Giovani star dell’urban/pop italiano, entrambi usciti dalla fucina di Amici e qui in gara insieme: LDA (Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio) e Aka7even (pseudonimo di Luca Marzano) portano melodie moderne e testi romantici.

Nato a Roma (figlio dell’attore Alessandro Gassmann), Leo è un cantautore pop-indie che ha vinto Sanremo Nuove Proposte nel 2020 e ha consolidato una carriera in ascesa.

Al secolo Claudia Lagona, è una cantautrice siciliana dalla voce graffiante e testi poetici, capace di fondere rock, pop e sonorità indie. È stata in gara a Sanremo altre due volte: nel 2020 con Tikibombom e nel 2023 con Vivo.

Luchè – Labirinto

Rapper napoletano, all’anagrafe Luca Imprudente, di grande impatto nella scena urban, noto per flow melodico e testi introspettivi.

Malika Ayane – Animali notturni

Cantautrice raffinata, con una carriera ricca di successi che unisce pop sofisticato e influenze jazz e soul, spesso esibendosi con arrangiamenti orchestrali e al suo sesto Sanremo.

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Pseudonimo di Sara Mattei, è un’artista giovane e d’avanguardia, con un sound che fonde pop, urban e influenze elettroniche. Aveva già partecipato a Sanremo nel 2023 con il brano Duemilaminuti.

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Coppia nella vita e sulla scena musicale, unisce sensibilità cantautorale e sperimentazione in un pop elegante e riflessivo.

Cantautore esploso grazie a X Factor con una voce delicata e profonda, capace di raccontare sentimenti complessi in chiave pop contemporanea. Già a Sanremo nel 2017 con Il diario degli errori (4º posto), e nel 2022 con Inverno dei fiori (10º posto).

Nayt – Prima che

Pseudonimo di William Mezzanotte, è uno dei nomi più consistenti del rap italiano, capace di coniugare liriche profonde a produzioni moderne.

Icona leggendaria della musica italiana con oltre cinquanta anni di carriera, simbolo di stile e sperimentazione nel pop e beat italiano. Quella del 2026 è la sua 11esima partecipazione al Festival: la sua prima partecipazione risale al 1970 con La spada nel cuore, e tra quelle più celebri si ricorda …e dimmi che non vuoi morire nel 1997.

Veterano della canzone italiana, con decenni di carriera alle spalle e successi intramontabili, capace di coniugare pop, soul e songwriting d’autore è al suo quinti Sanremo.

Voce storica della scena neomelodica e pop italiana, noto per interpretazioni intense e melodiose. Ha partecipato come concorrente in gara a Sanremo nel 2009 con il brano Non riesco a farti innamorare, per poi tornare nella serata cover nel 2025.

Samurai Jay – Ossessione

Rap e sonorità urbane mescolate a influenze latine e melodie moderne: un nome nuovo della scena napoletana hip hop, conosciuto anche all’anagrafe come Gennaro Amatore.

Rapper ligure giovane protagonista delle classifiche estive italiane, all’anagrafe Adam Viacava, è noto per contaminazioni tra hip hop e pop e per la capacità di raccontare stati d’animo giovanili.

Cantautrice e polistrumentista pugliese dal background soul, jazz e pop, già vista sul palco sanremese e apprezzata per la sua voce potente e sofisticata.

Cantautore romano, ex frontman della band Thegiornalisti, oggi solista di grande successo grazie a hit radiofoniche e a uno stile pop romantico e retrò. La sua carriera da solista è iniziata nel 2019 dopo anni di hit di band come Riccione.

Tredici Pietro – Uomo che cade

Rapper figlio di Gianni Morandi, rappresenta una delle promesse del rap italiano contemporaneo con un forte seguito tra i giovani.

Le Nuove Proposte: chi sono le 4 giovani voci all’Ariston

Anche la sezione Nuove Proposte sarà protagonista, con quattro artisti emergenti selezionati tra Sanremo Giovani 2025 e Area Sanremo che si esibiranno in una gara parallela e dedicata:

Angelica Bove, con il brano Mattone (da Sanremo Giovani)

Nicolò Filippucci, con Laguna (da Sanremo Giovani)

Mazzariello , con Manifestazione d’amore (Area Sanremo)

, con Manifestazione d’amore (Area Sanremo) Blind, El Ma & Soniko, con Nei miei DM (Area Sanremo)

Come si svolgono le esibizioni dal 24 al 28 febbraio

Il Festival di Sanremo 2026 si sviluppa su cinque serate:

Martedì 24 febbraio – Apertura con tutti i 30 Big in gara presentano i loro brani per la prima volta. Mercoledì 25 – 15 big canteranno nuovamente il proprio pezzo con nuove votazioni. Giovedì 26 febbraio – i restanti 15 big canteranno il loro brano come i colleghi della sera prima. Venerdì 27 febbraio – Serata delle cover: ciascun Big reinterpreta un brano del repertorio italiano o internazionale insieme a un ospite. Sabato 28 febbraio – Finale: tutti i 30 artisti si esibiscono ancora con il proprio brano e si decide la classifica finale e il vincitore del Festival.

Nel corso delle serate dedicate ai Big, le Nuove Proposte avranno il loro momento di gara nella seconda e terza serata, con sfide dirette e finali separate.

Potrebbe interessarti anche