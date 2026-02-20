Trova nel Magazine
Sanremo 2026, chi sono i 30 cantanti in gara: i big, le nuove proposte e quando si esibiranno

Un breve recap su chi sono gli artisti in gara e cosa canteranno sul palco insieme ai 4 giovani debuttanti nelle Nuove Proposte.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Il 76° Festival di Sanremo si annuncia ricco di sorprese, volti noti e nuove energie creative: dal 24 al 28 febbraio 2026, il Teatro Ariston si trasformerà ancora una volta nel tempio della canzone italiana, con 30 artisti della categoria Big in gara e una sfida a parte per i 4 cantanti delle Nuove Proposte. Sotto la guida del direttore artistico e conduttore Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini per le cinque le serate, la kermesse conserverà la sua formula classica: il primo giorno di esibiranno tutti e 30 i concorrenti, il secondo e il terzo 15 ogni sera, il quarto sarà dedicato alle cover e infine, la serata finale rivedrà sul palco tutte le esibizioni e l’elezione del nuovo vincitore (o vincitrice) della manifestazione.

Chi sono i 30 Big di Sanremo 2026

La rosa dei Big in gara è un mix di icone della musica italiana, artisti affermati e nuovi talenti che riflettono la varietà del panorama musicale attuale. Ecco ci sono e cosa canteranno a Sanremo 2026:

Arisa – Magica favola

Al secolo Rosalba Pippa, è una delle voci più amate del pop italiano, già vincitrice di Sanremo sia tra le Nuove Proposte (2009) che tra i Big (2014). Si distingue per un approccio teatrale e struggente alla canzone d’autore.

Bambole di Pezza – Resta con me

Quintetto rock/punk tutto al femminile, formato da Morgana Blue, Kaj, Cleo, Xina e Dani, che porta sul palco energia e chitarre grezze. Hanno ha segnato la scena alternativa italiana sin dai primi anni 2000, rappresentando una delle band più originali del cast di Sanremo 2026.

ChielloTi penso sempre

Al secolo Rocco Modello, è un giovane artista e rapper italiano noto per testi melodici e moderni, rappresenta una delle voci emergenti più apprezzate della scena urbana contemporanea.

Dargen D’AmicoAI AI

Pseudonimo di Jacopo Matteo Luca D’Amico è un rapper e intrattenitore al suo terzo Sanremo. Noto per testi originali e un approccio creativo alla musica urban e alla performance.

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Margherita Carducci, cantautrice romana dal sound pop alternativo e innovativo, esplosa al grande pubblico dopo Sanremo 2022 con Chimica.

Eddie Brock – Avvoltoi

Voce emergente nel panorama pop contemporaneo italiano, al secolo Edoardo Iaschi, possiede un songwriting attento all’emotività e alle relazioni.

Elettra Lamborghini – Voilà

Al suo secondo Sanremo, è un’artista dal background pop-dance e reggaeton, diventata figura di culto grazie al suo stile irriverente e alle hit estive di successo.

Enrico Nigiotti Ogni volta che non so volare

Cantautore toscano riconosciuto per testi sinceri e melodie pop d’autore, protagonista sia di Amici che di X Factor, ha già partecipato a Sanremo altre tre volte.

Ermal Meta – Stella stellina

Cantautore di origine albanese naturalizzato italiano, veterano e vincitore di Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente. Autore di numerosi successi, dal pop d’autore alla ballata intensa.

Fedez & Marco MasiniMale necessario

Coppia che aveva debuttato insieme a Sanremo 2025 con la cover di Bella Stronza, ora si ritrovano in gara come duo anticonvenzionale: Fedez, rapper e produttore milanese tra i volti più noti della scena pop-rap italiana, e Marco Masini, cantautore toscano dalle melodie intense e iconiche degli Anni ’90 e 2000.

Francesco RengaIl meglio di me

Voce storica del pop italiano dagli Anni ’90, con una carriera solista di enorme impatto e numerose partecipazioni sanremesi. Ha vinto il Festival nel 2005 con il brano Angelo e ha ottenuto due premi della critica, nel 1991 (tra i giovani con i Timoria) e nel 2001.

Fulminacci – Stupida sfortuna

Cantautore romano di origini sarde, al secolo Filippo Uttinacci, protagonista della scena indie italiana con testi ironici e riflessivi, esploso con il Premio Tenco e noto per il suo stile narrativo unico.

J-Ax Italia Starter Pack

Famoso rapper e performer, ex componente degli Articolo 31, qui in gara da solista, noto per testi ironici e influenze rock/hip hop.

LDA & Aka7evenPoesie clandestine

Giovani star dell’urban/pop italiano, entrambi usciti dalla fucina di Amici e qui in gara insieme: LDA (Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio) e Aka7even (pseudonimo di Luca Marzano) portano melodie moderne e testi romantici.

Leo Gassmann – Naturale

Nato a Roma (figlio dell’attore Alessandro Gassmann), Leo è un cantautore pop-indie che ha vinto Sanremo Nuove Proposte nel 2020 e ha consolidato una carriera in ascesa.

Levante – Sei tu

Al secolo Claudia Lagona, è una cantautrice siciliana dalla voce graffiante e testi poetici, capace di fondere rock, pop e sonorità indie. È stata in gara a Sanremo altre due volte: nel 2020 con Tikibombom e nel 2023 con Vivo.

LuchèLabirinto

Rapper napoletano, all’anagrafe Luca Imprudente, di grande impatto nella scena urban, noto per flow melodico e testi introspettivi.

Malika AyaneAnimali notturni

Cantautrice raffinata, con una carriera ricca di successi che unisce pop sofisticato e influenze jazz e soul, spesso esibendosi con arrangiamenti orchestrali e al suo sesto Sanremo.

Mara Sattei Le cose che non sai di me

Pseudonimo di Sara Mattei, è un’artista giovane e d’avanguardia, con un sound che fonde pop, urban e influenze elettroniche. Aveva già partecipato a Sanremo nel 2023 con il brano Duemilaminuti.

Maria Antonietta & ColombreLa felicità e basta

Coppia nella vita e sulla scena musicale, unisce sensibilità cantautorale e sperimentazione in un pop elegante e riflessivo.

Michele Bravi – Prima o poi

Cantautore esploso grazie a X Factor con una voce delicata e profonda, capace di raccontare sentimenti complessi in chiave pop contemporanea. Già a Sanremo nel 2017 con Il diario degli errori (4º posto), e nel 2022 con Inverno dei fiori (10º posto).

Nayt Prima che

Pseudonimo di William Mezzanotte, è uno dei nomi più consistenti del rap italiano, capace di coniugare liriche profonde a produzioni moderne.

Patty Pravo – Opera

Icona leggendaria della musica italiana con oltre cinquanta anni di carriera, simbolo di stile e sperimentazione nel pop e beat italiano. Quella del 2026 è la sua 11esima partecipazione al Festival: la sua prima partecipazione risale al 1970 con La spada nel cuore, e tra quelle più celebri si ricorda …e dimmi che non vuoi morire nel 1997.

Raf – Ora e per sempre

Veterano della canzone italiana, con decenni di carriera alle spalle e successi intramontabili, capace di coniugare pop, soul e songwriting d’autore è al suo quinti Sanremo.

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Voce storica della scena neomelodica e pop italiana, noto per interpretazioni intense e melodiose. Ha partecipato come concorrente in gara a Sanremo nel 2009 con il brano Non riesco a farti innamorare, per poi tornare nella serata cover nel 2025.

Samurai JayOssessione

Rap e sonorità urbane mescolate a influenze latine e melodie moderne: un nome nuovo della scena napoletana hip hop, conosciuto anche all’anagrafe come Gennaro Amatore.

Sayf – Tu mi piaci tanto

Rapper ligure giovane protagonista delle classifiche estive italiane, all’anagrafe Adam Viacava, è noto per contaminazioni tra hip hop e pop e per la capacità di raccontare stati d’animo giovanili.

Serena Brancale – Qui con me

Cantautrice e polistrumentista pugliese dal background soul, jazz e pop, già vista sul palco sanremese e apprezzata per la sua voce potente e sofisticata.

Tommaso Paradiso – I romantici

Cantautore romano, ex frontman della band Thegiornalisti, oggi solista di grande successo grazie a hit radiofoniche e a uno stile pop romantico e retrò. La sua carriera da solista è iniziata nel 2019 dopo anni di hit di band come Riccione.

Tredici PietroUomo che cade

Rapper figlio di Gianni Morandi, rappresenta una delle promesse del rap italiano contemporaneo con un forte seguito tra i giovani.

Le Nuove Proposte: chi sono le 4 giovani voci all’Ariston

Anche la sezione Nuove Proposte sarà protagonista, con quattro artisti emergenti selezionati tra Sanremo Giovani 2025 e Area Sanremo che si esibiranno in una gara parallela e dedicata:

  • Angelica Bove, con il brano Mattone (da Sanremo Giovani)
  • Nicolò Filippucci, con Laguna (da Sanremo Giovani)
  • Mazzariello, con Manifestazione d’amore (Area Sanremo)
  • Blind, El Ma & Soniko, con Nei miei DM (Area Sanremo)

Come si svolgono le esibizioni dal 24 al 28 febbraio

Il Festival di Sanremo 2026 si sviluppa su cinque serate:

  1. Martedì 24 febbraio – Apertura con tutti i 30 Big in gara presentano i loro brani per la prima volta.
  2. Mercoledì 25 – 15 big canteranno nuovamente il proprio pezzo con nuove votazioni.
  3. Giovedì 26 febbraio – i restanti 15 big canteranno il loro brano come i colleghi della sera prima.
  4. Venerdì 27 febbraio – Serata delle cover: ciascun Big reinterpreta un brano del repertorio italiano o internazionale insieme a un ospite.
  5. Sabato 28 febbraio – Finale: tutti i 30 artisti si esibiscono ancora con il proprio brano e si decide la classifica finale e il vincitore del Festival.

Nel corso delle serate dedicate ai Big, le Nuove Proposte avranno il loro momento di gara nella seconda e terza serata, con sfide dirette e finali separate.

