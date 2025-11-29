Trova nel Magazine
Sanremo 2026, chi sale sul palco dell'Ariston secondo ChatGpt: Angelina Mango e Venerus i più quotati

In attesa di scoprire ufficialmente chi saranno gli artisti al prossimo Festival, abbiamo provato a fare delle previsioni (sorprendenti).

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Ogni anno, quando si avvicina Festival di Sanremo, succede qualcosa di magico: non è solo musica, è specchio della nostra cultura pop, è anticipazione, gossip, mossa strategica. E il 2026 non farà eccezione. Perché con Carlo Conti al timone, con le date già fissate (24-28 febbraio 2026) e con un regolamento che conferma 26 Big (ma con la possibilità che diventino 28), la domanda è: "Chi salirà sul palco dell’Ariston"?

I social sono già un brulicare di nomi, di tweet, di storie Instagram, ma ovviamente non c’è niente di certo. E se dovesse essere ChatGPT, con i suoi "motori" di analisi, a darci i nomi più probabili? Tra i rumor più diffusi troviamo Angelina Mango, Diodato, e Venerus, ma anche Tommaso Paradiso e molti altri. Se siete curiosi di scoprirli tutti li trovate nel Video!

