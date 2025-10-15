Sanremo 2026, cast spoilerato (con polemica): pochi big e fischi del web. Chi ci sarà Continuano le indiscrezioni sul prossimo Festival della musica italiana condotto da Carlo Conti, ma il toto nomi non convince: scopriamo di più.

Nonostante manchino ancora alcuni mesi al Festival di Sanremo 2026, le prime voci di corridoio iniziano già a farsi particolarmente insistenti, e soprattutto quelle in merito ai cantanti che parteciperanno alla kermesse come concorrenti. Carlo Conti è alle prese con l’ardua scelta già da diverso tempo, e nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni proprio sull’ipotetico cast. Nomi che, tuttavia, non hanno generato grande entusiasmo sul web: scopriamo di più.

Sanremo 2026, rumors sul cast: il web insorge

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare rumors sul cast del Festival di Sanremo 2026, e in particolare sui possibili cantanti in gara. Adnkronos ha rivelato che sul palco del teatro Ariston potrebbe tornare Emma con una canzone scritta e prodotta da Olly e JVLI, gli stessi con cui ha collaborato per il singolo Brutta Storia.

"C’è chi giura su un rientro in scena, proprio a Sanremo, di Angelina Mango", ha poi aggiunto l’Adnkronos. A dare man forte a quest’ultima indiscrezione ci ha pensato anche l’esperta di gossip Deianira Marzano che, attraverso i social, ha scritto: "È sempre più certa la partecipazione di Angelina Mango al prossimo Festival di Sanremo! Dovrebbe portare un brano autobiografico o comunque legato a ciò che ha vissuto in questi ultimi due anni". E quello di Angelina Mango sembrerebbe anche essere uno dei pochi nomi realmente attesi su quel palco, soprattutto dopo il lungo periodo che ha visto la cantante lontana dalle scene.

Ma questo, ovviamente, è solo l’inizio, perché tra i nomi ipotizzati da Adnkronos troviamo anche Emma Nolde, Diodato, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Fulminacci, La Niña, Alfa, Blanco, Benji & Fede, Sangiovanni, Enrico Nigiotti, Settembre, Luk3 e Trigno. A questi si aggiungono poi i nomi di Fedez insieme a Marco Masini, Enrico Ruggeri, Sal Da Vinci, Aiello, Arisa, Tiziano Ferro in coppia con Madame, Malika Ayane, Fausto Leali, Serena Brancale, Michele Zarrillo, Chiara Galiazzo, Patty Paravo e l’ex Coma_Cose California. Per non parlare dell’ipotesi Tommy Cash, il cantante estone che ha fatto molto discutere con la sua Espresso Macchiato all’Eurovision 2025.

Ecco il recap completo dei possibili cantanti presenti al Festival di Sanremo 2026:

BLANCO

DIODATO

ERMAL META

FULMINACCI

FRAH QUINTALE

EMMA NOLDE

LA NIÑA

TOMMASO PARADISO

ANGELINA MANGO

SANGIOVANNI

ALFA

ENRICO NIGIOTTI

BENJI & FEDE

SETTEMBRE

LUK3

TRIGNO

EMMA

ARISA

MALIKA AYANE

SERENA BRANCALE

CHIARA GALIAZZO

CALIFORNIA

SAL DA VINCI

AIELLO

FEDEZ & MARCO MASINI

MADAME (CON TIZIANO FERRO)

TOMMY CASH

MICHELE ZARRILLO

FAUSTO LEALI

ENRICO RUGGERI

DONATELLA RETTORE

PATTY PRAVO

Festival di Sanremo 2026, il toto nomi scatena la polemica sul web

I nomi ipotizzati in queste ultime ore non hanno però convinto gli utenti del web che, al contrario, si sono letteralmente scagliati contro queste eventuali scelte. "Vi prego luk3 non si può vedere in gara a Sanremo", si legge in un commento social. E ancora: "Nessuno di quelli di Amici 24 è pronto per Sanremo, prima sarebbe necessario prendere numerose lezioni di canto, poi nel 2050 possono pensare a Sanremo", "È praticamente un Sanremo versione Indie", "Mi pare che il cast vada peggiorando di anno in anno", "Si salvano pochi", "Scadente. Ma poi cosa lega Tiziano Ferro a Madame? Solo la casa discografia".

Al momento, però, è fondamentale sottolineare che non c’è ancora nulla di certo, e per sapere esattamente chi parteciperà al prossimo Festival di Sanremo dovremo aspettare l’annuncio ufficiale del buon Carlo Conti.

