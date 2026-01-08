Sanremo 2026, Conti irrompe al Tg1: “Max Pezzali ospite fisso”, cosa farà sera per sera (e il prossimo annuncio) L’annuncio di Carlo Conti al Tg1: Max Pezzali sarà presenza fissa per tutte le serate del Festival, con uno spazio dedicato lontano dall’Ariston.

Raiplay

Il Festival di Sanremo 2026 comincia a prendere forma ben prima di salire sul palco dell’Ariston. A dare una nuova scossa mediatica al racconto della prossima edizione è stato Carlo Conti, che durante l’edizione serale del Tg1 di ieri ha annunciato una presenza destinata a lasciare il segno: Max Pezzali accompagnerà il Festival per tutta la sua durata.

Sanremo 2026, Carlo Conti irrompe al Tg1: "Max Pezzali ospite fisso"

Non si tratterà di un’apparizione isolata né di una semplice ospitata. Pezzali sarà protagonista ogni sera da una location ormai simbolica della manifestazione, la nave ormeggiata al largo di Sanremo, con un progetto pensato appositamente per l’evento. Cinque serate, cinque appuntamenti diversi, un unico filo conduttore: la musica che ha segnato più generazioni.

Nella nave che attracca sul porto di Sanremo ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa: è Max Pezzali"

La scelta di affidare uno spazio fisso a Pezzali risponde a una strategia precisa. La sua carriera, prima con gli 883 e poi da solista, continua a parlare a pubblici molto diversi tra loro, unendo nostalgia e immediatezza pop. Un elemento capace di creare un’atmosfera di familiarità che scorre in parallelo alla competizione, senza sovrapporsi alla gara ma arricchendone il contesto emotivo.

Con questo annuncio, Conti conferma l’intenzione di costruire un Festival che non si esaurisca sul palco principale, ma che viva anche nei suoi spazi "laterali", ormai parte integrante del racconto sanremese. La nave, in questo senso, diventa un’estensione del Festival e un luogo di spettacolo autonomo.

Il direttore artistico ha inoltre anticipato che le sorprese non sono finite. Un nuovo annuncio è previsto nei prossimi giorni, sempre attraverso il Tg1, confermando una strategia di comunicazione scandita da rivelazioni progressive. Un metodo che, numeri alla mano, ha già dato risultati importanti nelle edizioni precedenti, con i brani sanremesi capaci di dominare le classifiche anche dopo la fine del Festival.

Sanremo 2026, chi sono le co-conduttrici

Per la prossima edizione del Festival di Sanremo (in programma dal 24 al 28 febbraio 2026), Carlo Conti non sarà solo sul palco del Teatro Ariston: il direttore artistico ha già svelato almeno una importante presenza che lo affiancherà durante la kermesse, ovvero Gianluca Gazzoli: il volto di Sanremo Giovani, sarà al fianco di Conti nelle serate dedicate alla sezione "Nuove Proposte", accompagnando i giovani artisti sul palco dell’Ariston.

Al momento i nomi femminili ufficiali non sono stati confermati, ma le indiscrezioni continuano a moltiplicarsi. Tra le ipotesi più chiacchierate ci sono figure molto popolari del panorama televisivo e musicale italiano: si parla di Laura Pausini come possibile co-conduttrice in tutte le serate, oltre ad altri nomi come Barbara D’Urso, Vanessa Incontrada e Clara in lizza per affiancare Conti durante il Festival. Inoltre, alcuni rumor suggeriscono che Maria De Filippi sia stata corteggiata per una possibile partecipazione alla conduzione, così come Samira Lui, anche se queste voci non sono state confermate ufficialmente.

