Sanremo 2026, Carlo Conti rimpiazza Pucci con Nino Frassica: cast chiuso (ma c'è un grande problema)
Il comico siciliano dovrebbe prendere il posto del collega ex Colorado. Ma resta il nodo delle possibili co-conduttrici oltre a Laura Pausini. Ecco tutti i dettagli.
Sanremo 2026 ha (forse) trovato la quadra sul fronte dei co-conduttori. Stando alle ultime indiscrezioni, Carlo Conti avrebbe infatti trovato in extremis il sostituto di Andrea Pucci, costretto a fare un passo indietro dopo l’ondata di polemiche social. Al posto del comico ex Colorado sarebbe pronto Nino Frassica, già presente all’Ariston l’anno scorso (insieme a Bianca Balti e Cristiano Malgioglio). Il cast di ‘co-co’ sarebbe quindi al completo, anche se un dettaglio di peso non è sfuggito agli addetti ai lavori. Ecco qui sotto tutta la storia.
Sanremo 2026, la scelta di Frassica dopo Pucci
Nino Frassica si prepara a scendere in pista nella terza serata del Festival al posto di Andrea Pucci. Ad annunciarlo, praticamente come cosa fatta, è stato il giornalista Giuseppe Candela sull’ultimo numero di Chi. Per l’attore e comico siciliano si tratterebbe del secondo Sanremo consecutivo al fianco di Carlo Conti, dopo l’apparizione dell’anno precedente accanto a Bianca Balti e Cristiano Malgioglio. Una scelta rassicurante, ‘da manuale Conti’, dato che quello di Frassica è un volto amatissimo e il rischio scivoloni (o polemiche) è praticamente zero.
Sistemato il vuoto creato dal forfeit di Pucci, il ‘parco’ co-conduttori dovrebbe quindi essere al completo. Lo schema, al momento, è questo: Can Yaman affiancherà Conti e Pausini nella prima serata, mentre nella seconda toccherà ad Achille Lauro, ormai di casa a Sanremo, questa volta non come concorrente o superospite ma come vero e proprio co-conduttore. Alla terza entrerà poi in scena Nino Frassica, arruolato al posto di Pucci e pronto a riportare sul palco quella comicità surreale e nonsense che lo ha già reso uno dei ‘jolly’ più amati delle edizioni recenti. La quarta serata sarà invece nelle mani di Lillo, altra anima comica scelta da Conti, mentre nella finale dovrebbe arrivare Gianluca Gazzoli, conduttore e creator radiotelevisivo, a rappresentare la fascia più giovane e ‘social’ del cast.
Il nodo delle co-conduttrici a Sanremo
Sul versante femminile, però, la matematica è spietata. Per ora l’unica donna annunciata stabilmente in conduzione è Laura Pausini. Ed è su questo fronte che potrebbero arrivare sorprese dell’ultima ora. Nei mesi scorsi si era molto parlato di possibili co-conduttrici – da Brenda Lodigiani ad Andrea Delogu, da Francesca Fialdini a Barbara d’Urso, passando per Clara e Loredana Bertè – ma nessuno di questi nomi è mai stato confermato.
A complicare il quadro, la voce circolata a dicembre secondo cui Laura Pausini avrebbe chiesto di essere l’unica donna sul palco, rumor che la cantante ha smentito con forza sui social: "Nel giorno in cui esco con un duetto con una donna poi! Perché così tante falsità su di me? Che nazione strana l’Italia". Sta di fatto che, ad oggi, la cantante è l’unica quota rosa presente nel cast di Sanremo 2026. I giochi non sono ancora chiusi, però. Staremo a vedere se qualche collega arriverà a farle compagnia.
