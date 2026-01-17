Sanremo 2026, Carlo Conti prolunga le puntate: la fine del Festival slitta a marzo con due episodi speciali Il ritorno dello spin off Sanremo Top potrebbe allungare il Festival, come succedeva ai tempi di Pippo Baudo. Ecco date e dettagli.

Il sipario sul Festival di Sanremo 2026 calerà ufficialmente con l’ultima serata in programma sabato 28 febbraio, ma come ben sappiamo l’attenzione mediatica prosegue anche per le settimane successive, quando le canzoni cominciano ad essere assorbite dal pubblico, lontane dall’Ariston e dalle sue dinamiche. È proprio in questo spazio che prende forma l’ipotesi di uno spin off capace di raccogliere, analizzare e mettere in fila ciò che resta davvero del Festival. Un’idea pescata dal passato, che promette di salvarci dall’apatia post Sanremo.

Sanremo Top: un’idea che nasce dalla storia

Il possibile spin off prende ispirazione da Sanremo Top, uno dei format più emblematici legati al post Festival, andato in onda tra la metà degli anni ’90 e i primi anni 2000. L’intuizione alla base era semplice ma potentissima: tornare sui protagonisti del Festival di Sanremo a distanza di circa un mese per osservare cosa fosse accaduto davvero, una volta spenti i riflettori. Senza le classiche prime impressioni, ma parlando invece di numeri, ascolti, riscontri oggettivi, classifiche che raccontavano di solito vincitori diversi da quelli che hanno dominato nella kermesse. Il programma, trasmesso su Rai 1, aveva una struttura chiara e riconoscibile: una classifica stavolta dettata dai risultati di vendita, interviste agli artisti, interventi del pubblico e la consegna delle certificazioni ufficiali.

Il ritorno di Sanremo Top nel 2026: cosa significa

Secondo le prime indiscrezioni, il progetto sarebbe pronto a tornare nel 2026, con l’edizione condotta da Carlo Conti e dedicata a Pippo Baudo. La scelta di recuperare Sanremo Top viene letta come un omaggio sentito al conduttore siciliano – vero simbolo del Festival con 13 edizioni condotte tra il 1968 – il 2008 scomparso lo scorso agosto. L’idea è quella di due puntate speciali, previste su Rai 1 il 7 e il 14 marzo 2026, nei due sabati successivi alla finale del Festival. Il racconto si sposterebbe su tutti i 30 Big in gara e magari le Nuove Proposte. Il ritorno di Sanremo Top assume un peso ancora maggiore se inserito nel contesto attuale. Oggi il successo di una canzone non passa più soltanto dalle vendite, ma si frammenta tra streaming, rotazione radiofonica, engagement sui social media, esibizioni dal vivo e permanenza nel tempo. Riunire tutti questi elementi in un racconto unico significa offrire una fotografia più onesta e completa del Festival, andando oltre le sensazioni iniziali. Questo spin off permetterebbe inoltre di allungare la vita ‘mediatica’ del Festival di Sanremo, mantenendo alta l’attenzione ben oltre la settimana sanremese, non facendoci disperare quando si chiuderanno le porte dell’Ariston dopo la finale e l’annuncio del vincitore. Qualcosa che va molto oltre l’episodio-fiume di Domenica In che chiude abitualmente la kermesse, e che poco ci dice di nuovo sulle canzoni. Diventerebbe anche un’occasione per raccontare i progetti discografici nella loro interezza, e gli sviluppi di eventuali album dei cantanti in gara.

