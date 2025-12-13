Carlo Conti, pioggia di annunci su Sanremo 2026: "PrimaFestival e Dopo Festival, ecco il team. E su Amadeus..."
Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey al PrimaFestival, Gianluca Gazzoli all’Ariston: Carlo Conti svela tutte le novità del Festival.
Il mosaico di Sanremo 2026 inizia a comporsi e, questa volta, Carlo Conti sembra voler puntare su un Festival che unisce racconto televisivo, nuove generazioni e continuità con il pubblico più affezionato. Durante la presentazione ufficiale di Sarà Sanremo, in onda domani sera su Rai 1, il direttore artistico ha annunciato i primi nomi chiave che accompagneranno la kermesse, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio
Carlo Conti e il PrimaFestival al femminile: chi aprirà Sanremo 2026
A guidare il PrimaFestival saranno Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, tre volti diversi per storia e linguaggio televisivo, chiamati a scaldare il pubblico prima delle serate dell’Ariston. Carlo Conti ha ufficializzato il trio che raccoglierà il testimone da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi con una battuta destinata a diventare un marchio di questa edizione: "Saranno le mie Charlie’s Angels", anticipando anche una sigla ispirata al celebre telefilm.
Tra gli annuncua più attesi c’è anche quello del ritorno di Gianluca Gazzoli, che affiancherà Carlo Conti durante le serate dedicate alle Nuove Proposte. Un ruolo centrale, pensato per accompagnare i talenti emergenti nel momento più delicato del loro percorso sanremese. Gazzoli, già conduttore di Sanremo Giovani e star del web grazie al suo podcast BSMT, rappresenta il collegamento diretto tra la nuova scena musicale e il palco più ambito della televisione italiana. "Mi sembra giusto che Gianluca Gazzoli sia con me anche sul palco dell’Ariston", ha detto Conti.
Nuove Proposte: ecco chi entra in gara
Il capitolo giovani si arricchisce con i nomi di Matteo Mazzariello e del trio Sonico, Blind ed Elma, vincitori di Area Sanremo. A loro si uniranno altri due artisti selezionati durante Sarà Sanremo, completando il quartetto che si contenderà l’accesso definitivo all’Ariston.
DopoFestival e palco diffuso: la squadra dello show
Sempre in tema di novità del Festival 2026, Conti ha svelato anche chi condurrà l’appendice notturna di Sanremo 2026. Il DopoFestival tornerà al Teatro del Casinò e sarà guidato da Nicola Savino, che prenderà il posto di Alessandro Cattelan. Fuori dall’Ariston, spazio alla città con il Suzuki Stage in Piazza Colombo, che vedrà Daniele Battaglia alla conduzione, a cui spetterà il compito di trasformare Sanremo in un grande palco a cielo aperto.
Sanremo 2026, le canzoni e la visione di Carlo Conti
Sul fronte musicale, Conti promette una selezione ampia e trasversale, difendendo le sue scelte dalle critiche arrivate nelle scorse settimane a causa della carenza di veri big nel cast del Festival:
"Quest’anno c’è grande varietà. Finalmente c’è un brano rock, ci sono dei brani che si ispirano a ritmi latini, c’è la grande forza del rap, c’è la grande forza del pop più classico, delle ballad, dei brani veloci che diventeranno i classici tormentoni. C’è proprio di tutto. Una varietà che, forse, neanche lo scorso anno c’era. La musica italiana vive un fermento straordinario. Se guardate la hit parade di fine anno di soltanto dieci, dodici anni fa, trovate sette o otto brani stranieri e due o tre italiani. Adesso, anche la hit parade di quest’anno vede dieci brani italiani e uno o due stranieri. E, orgogliosamente, di questi dieci brani più venduti e più ascoltati durante l’anno, molti provengono proprio dal Festival di Sanremo"
Sanremo, l’ironia di Conti sul ritorno di Amadeus
Conti, poi, ha parlato anche del suo futuro in Rai. Il direttore artistico del Festival ha preferito non sbilanciarsi riguardo all’ipotesi di una sua conduzione a Sanremo 2027: "Io sono sempre al servizio della Rai e pronto a tutto, l’azienda mi dimostra fiducia e stima tutti i giorni, e credo sia pronta a qualsiasi mia decisione. Questo mi pare di capirlo anche dall’affetto che mi dimostra ogni giorno. Io sono sempre al servizio della Rai e pronto a tutto".
Quanto alle indiscrezioni su un possibile ritorno di Amadeus, Conti ha replicato con una battuta: "Le indiscrezioni fanno parte del nostro lavoro. Pensate che l’altro giorno c’è stata un’indiscrezione incredibile: che la Fiorentina potrebbe vincere lo Scudetto".
