Il countdown segna -111 giorni e mancano più di tre mesi al via del Festival di Sanremo 2026, ma i lavori in vista della 76esima edizione della kermesse sono ovviamente già entrati nel vivo. Dopo avere svelato il nuovo regolamento lo scorso ottobre, infatti, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti sta pensando al cast, dai concorrenti in gara agli ospiti che saliranno sul palco al suo fianco per la sua quinta edizione al timone di Sanremo. Stando alle ultime indiscrezioni, tra questi ci sarebbe anche Laura Pausini, ma in ruolo inedito. Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo 2026, Carlo Conti vuole Laura Pausini: il retroscena

Il prossimo 24 febbraio 2026 inizierà ufficialmente la 76esima edizione del Festival di Sanremo e, in attesa che siano annunciati i ‘Big’ in gara, in tantissimi si chiedono chi altri vedremo sul palco dell’Ariston. Alla guida della kermesse ci sarà Carlo Conti che, in occasione del suo quinto Sanremo (forse l’ultimo, prima di passare il testimone a Stefano De Martino), vorrà fare le cose in grande. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il conduttore e direttore artistico del Festival starebbe pensando a un grande ‘colpo’ in vista di Sanremo; stando a quanto rivelato dal settimanale Chi Conti vorrebbe al suo fianco nientemeno che Laura Pausini. "Ha rafforzato negli anni il suo legame con il Festival di Sanremo come concorrente e super-ospite. C’è chi ipotizza il suo arrivo all’Ariston con un ruolo diverso" si legge sul magazine di Alfonso Signorini. Conti vorrebbe puntare sulla cantante per tutta la durata del Festival: "La ‘pazza idea’ di Carlo Conti è sul tavolo: farsi affiancare dalla star internazionale per tutte e cinque le serate".

Gli impegni della cantante e gli altri nomi in lizza per il Festival

A fine marzo 2027 Laura Pausini inizierà la sua 11esima tournée mondiale: dopo Pamplona, Barcellona, Valencia e Madrid la cantante farà tappa anche in quasi tutto il Sud e Centro America fino agli Stati Uniti e il Canada. Ad autunno l’Italia e il resto d’Europa. Le date del Festival di Sanremo 2026 (dal 24 al 28 febbraio), dunque, coinciderebbero con gli impegni della cantante, che potrebbe così sbarcare alla corte di Carlo Conti come co-conduttrice e avere comunque tempo per prepararsi al tour. Nel corso delle ultime settimane, però, si sono fatti anche i nomi di Giorgia (che vanta già esperienza come conduttrice dopo le ultime due edizioni di X Factor) e di Samira Lui, in rampa di lancio grazie al successo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

