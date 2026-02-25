Sanremo 2026, Carlo Conti corre (troppo) tra le polemiche: "Zero show". Poi delusione per Laura Pausini: "Pensavo fosse una gag"
La prima serata è andata via velocissima, forse troppo per il pubblico: "Gli interessa solo terminare in anticipo".
La prima serata di Sanremo 2026 è volata letteralmente via. Ieri sera, martedì 24 febbraio, su Rai 1 e in diretta dal Teatro Ariston il 76esimo Festival ha debuttato in grande stile ma a velocità supersonica. La prima delle cinque serate, si sa, è quella più lunga di tutte: Carlo Conti aveva previsto di chiudere intorno all’1.30 di notte, e invece è riuscito addirittura ad anticipare, terminando una decina di minuti prima. Questo piccolo record, fatto di una scaletta serrata, non ha però convinto il pubblico: in molti sui social hanno criticato il ritmo troppo serrato che, oltretutto, è andato a discapito dello show. Nessun inciampo clamoroso, a parte la Rai che manda in diretta la scritta ‘Repupplica", ma anche nessun momento cult, o di puro intrattenimento, che in un evento così popolare non dovrebbe mancare. Insomma, una prima serata a tutta velocità, a tratti noiosa e priva di fronzoli, secondo la maggior parte dei telespettatori sul web.
La prima serata di Sanremo 2026 è troppo veloce e priva di show: "Una Caporetto"
I 30 Big in gara a Sanremo 2026 si sono esibiti tutti ieri sera, nel corso della prima serata del Festival. Un susseguirsi di brani inediti, intervallato dalle performance degli ospiti all’Ariston (Tiziano Ferro, Gianna Pratesi, Olly), al Suzuki Stage (Gaia) e dalla nave da crociera con Max Pezzali. Per il resto la serata è volata via velocissima, tanto che neanche Laura Pausini ha avuto tempo per esibirsi, mentre in tanti si aspettavano lo facesse, e proprio su questa cosa la cantante e Conti hanno giocato molto, con lui che le diceva "Dopo se c’è tempo canti", ma alla fina non se n’è fatto nulla. Canzoni e ospiti a parte, quindi, il debutto del 76esimo Festival si è consumato in un attimo, tra le polemiche di chi si aspettava uno show più frizzante, con qualche emozione in più.
Su X, dove la serata è stata seguitissima a commentatissima, in tanti hanno espresso la loro delusione: "In cinque ore, zero show, zero momenti divertenti, zero imprevisti emozionanti o spassosi, zero ritornelli memorabili o pezzi vincenti al primo ascolto, co-conduzioni di una noia abissale. Se Carlo Conti vuole chiudere con una Caporetto, ha iniziato benissimo", "Livello di noia: encefalogramma piatto. In questo #Sanremo2026 non si salva niente e non si capisce chi dovrebbe vincere in mezzo a questo nulla cosmico. Che imbarazzo", Riassunto di questo #Sanremo2026 : SPERAVO DE MORÌ PRIMA", "Prima serata piatta a tratti noiosa, nessun colpo di scena, livello delle canzoni medio basso tranne qualche eccezione. Siamo lontani anni luce dai festival di Amadeus in quanto a spettacolo intrattenimento e brani in gara. Spiace per Carlo Conti ma non ci siamo", "Comunque festival di un piattume esagerato nessun brano che ti faccia dire wow, nessuno sketch o momento di intrattenimento che faccia ridere, Carlo Conti il cui solo interesse è terminare in orario/anticipo", "Alla fine Conti alla Pausini non l’ha fatta cantare per davvero, pensavo fosse una gag #Sanremo2026".
Non sono mancate, però, anche frasi di stima e complimenti: "Carlo Conti lo metterei come ministro dei trasporti, doveva finire all’ 1:44 e ha chiuso all’1:30", "Carlo Conti ha finito 14 minuti prima rispetto alla scaletta: praticamente Usain Bolt", "RAGAZZI QUESTA SI CHIAMA PROFESSIONALITÀ E siccome è un evento che va in eurovisione ben venga conduttori professionali come Carlo Conti e una grandissima artista mondiale come Laura Pausini", "Siamo qui dalle 20:35 quindi praticamente 5 ore pero col ritmo di Conti non mi sono pesate per niente. Fa meno ‘show’ di Amadeus? Si pero secondo me quelle interruzioni dalla gara poi risultano un po’ pesanti se ti stacchi dalla gara quando è l’una di notte", "Scrivono, dicono, pensano che Carlo Conti faccia un Festival di #Sanremo2026 piatto. Scorre, vola, si fa seguire. Meglio fare le 3, tanto domani si lavora tutti all’ufficio pubblico? Con tutto il rispetto, eh. Conti scatta sui pedali e li lascia lì. Contro le scalette e contro".
