Sanremo 2026, Carlo Conti prepara il colpaccio: “All’Ariston la stella del pop inglese”. Chi vuole come super ospite Stando a recenti indiscrezioni, il conduttore del Festival sarebbe in trattativa per portare come super-ospite una giovane artista britannica. Ecco di chi si tratta.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Mancano pochi giorni all’inizio di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio, ma dietro le quinte del Teatro Ariston si lavora ancora per aggiungere un ultimo tassello al mosaico di questa edizione. Carlo Conti, che ha già assicurato la presenza di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, starebbe cercando di portare sul palco più amato d’Italia una nuova voce internazionale. Un’artista tra le più apprezzate del panorama pop britannico contemporaneo. Ecco di chi si tratta.

Sanremo 2026, il colpaccio di Carlo Conti alla vigilia del Festival

Per ora la Rai non ha né confermato né smentito, ma pare proprio che Carlo Conti sia in trattativa con una famosissima artista londinese da portare al Festival. Si tratterebbe di Georgia Meek, cantante e polistrumentista che da settimane sta scalando le classifiche globali con il singolo "Fabulous". L’indiscrezione sul suo approdo all’Ariston è partita dall’emittente radiofonica Europa FM, e ha rapidamente fatto il giro delle principali radio italiane. Ma ancora non è chiaro a che punto siano le trattative con l’artista e il suo entourage.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Georgia Meek

Georgia Meek è una cantautrice e polistrumentista londinese con un approccio artistico tutt’altro che convenzionale. Produce da sola la sua musica, scrive i propri testi e ha debuttato sul mercato discografico a inizio febbraio con un singolo già ampiamente trasmesso dalle radio europee.

Il sigolo d’esordio, "Fabulous", si muove su coordinate pop moderne, con testi che parlano di libertà, identità e autenticità personale. Contenuto in un EP omonimo, composto da tre tracce, è un esempio di pop ballabile con un’anima profonda, che si inserisce pienamente nell’estetica queer più contemporanea. Quanto al videoclip, firmato dalla leggendaria regista Sophie Muller, restituisce un’immagine glamour e ironica di un’artista che non ha paura di brillare.

Perché Meek potrebbe essere la scelta giusta

Dopo la raffinata eleganza di Alicia Keys, un’ospite come Georgia Meek porterebbe all’Ariston una scarica di energia creativa difficile da ignorare. La giovane artista britannica sale sul palco con l’attitudine di chi non ha nulla da perdere, in grado di trasformare fragilità e vissuto personale in qualcosa di potente, e nuovo.

Il pubblico di Sanremo, sempre più giovane e sensibile ai temi dell’inclusività, potrebbe trovare in lei un punto di riferimento naturale. Sarebbe un collegamento inedito tra la grande tradizione della canzone d’autore italiana e il pop internazionale più audace, un ponte generazionale e culturale che Conti sembra voler costruire come sigillo finale del suo percorso al Festival.

Certo, qualche testo potrebbe risultare troppo esplicito per le convenzioni dell’Ariston. Ma è esattamente questo contrasto a rendere l’operazione interessante: un tocco di sana provocazione unita a un talento genuino, su un palcoscenico che ha sempre saputo ospitare il cambiamento.

Potrebbe interessarti anche